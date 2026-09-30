Çayın acılığını anında alıyor: Demliğe eklenen birkaç tanecik lezzeti baştan yazıyor

Türkiye'de günün her saatinde tüketilen ve özellikle Karadeniz kültürünün simgesi haline gelen siyah çay, doğru demlenmediğinde istenmeyen buruk ve acı bir tat oluşturabiliyor. Çayın uzun süre ateşte kalması, gereğinden fazla kuru çay kullanılması veya su sıcaklığının dengelenememesi gibi durumlar lezzet profilini bozabiliyor. Ancak mutfaklarda yıllardır uygulanan pratik bir yöntem, bu acılık sorununa çözüm sunuyor. ÇAYA BİRKAÇ TANECİK TUZ EKLEMEK ACILIĞI BASKILIYOR Çay suyuna ya da demlenmiş çaya eklenen birkaç küçük tuz taneciği, içeceğin sertliğini yumuşatmada etkili bir rol oynuyor. Burada en kritik nokta tutamla değil, yalnızca birkaç tanecik seviyesinde tuz kullanmak. Amaç çayı tuzlandırmak değil, dildeki tat alma reseptörlerini etkileyerek acılık hissini hafifletmek. TUZ ÇAYIN ACILIĞINI NASIL ENGELLİYOR? ABD'li kimya profesörü Michelle Francl, Steeped: The Chemistry of Tea adlı kitabında ve gerçekleştirdiği akademik çalışmalarda çok küçük miktardaki tuzun çayın acılığını azaltabildiğini vurguluyor. Francl'a göre tuzun yapısındaki sodyum iyonları, dildeki acı tat reseptörlerini baskılayarak içeceğin daha yumuşak algılanmasını sağlıyor. Bu işlem çayın içindeki acı bileşenleri yok etmese de ağızdaki acılık algısını hafifleterek içimi kolaylaştırıyor. BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR DEMLEME SÜRESİNE İŞARET EDİYOR Çayın lezzetinde sadece eklenen maddeler değil, demleme koşulları da belirleyici oluyor. 2026 yılında Scientific Reports dergisinde yayımlanan ve 2 bin 688 fincan Türk siyah çayının incelendiği araştırmada; su sıcaklığının fenolik bileşikler, kafein ve renk maddelerinin çaya geçişini doğrudan etkilediği tespit edildi. Türk yeşil çayı üzerinde yapılan bir diğer çalışmada ise 30 ve 45 dakika gibi uzun sürelerde demlenen çayların acı tat oranının arttığı ve lezzet puanlarının düştüğü belirlendi. DOĞRU DEMLEME İÇİN PÜF NOKTALARI Acılığı gidermek için tuz denenecekse miktar birkaç taneciği geçmemelidir. Fazla tuz çayın doğal aromasını tamamen bozar. Çayın acılaşmaması için kaynar suyun ilk sıcaklığının geçmesi beklenmeli ve demleme süresi ideal aralıkta tutulmalıdır. Türkiye'deki çay üretiminin neredeyse tamamı Doğu Karadeniz'de gerçekleşiyor. Başta Rize olmak üzere Trabzon, Artvin ve Giresun bölgenin en önemli çay üretim merkezleri arasında yer alıyor.