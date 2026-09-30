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Çayın acılığını anında alıyor: Demliğe eklenen birkaç tanecik lezzeti baştan yazıyor

Çayın uzun süre demlenmesi veya yüksek sıcaklıkta hazırlanması sonucu oluşan buruk ve acı tadı gidermenin sıra dışı bir yöntemi gündeme geldi. İşte detaylar…

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Giriş Tarihi: 30.09.2026 15:31 Güncelleme Tarihi: 30.09.2026 15:33
Çayın acılığını anında alıyor: Demliğe eklenen birkaç tanecik lezzeti baştan yazıyor

Türkiye'de günün her saatinde tüketilen ve özellikle Karadeniz kültürünün simgesi haline gelen siyah çay, doğru demlenmediğinde istenmeyen buruk ve acı bir tat oluşturabiliyor.

Çayın acılığını anında alıyor: Demliğe eklenen birkaç tanecik lezzeti baştan yazıyor

Çayın uzun süre ateşte kalması, gereğinden fazla kuru çay kullanılması veya su sıcaklığının dengelenememesi gibi durumlar lezzet profilini bozabiliyor. Ancak mutfaklarda yıllardır uygulanan pratik bir yöntem, bu acılık sorununa çözüm sunuyor.

Çayın acılığını anında alıyor: Demliğe eklenen birkaç tanecik lezzeti baştan yazıyor

ÇAYA BİRKAÇ TANECİK TUZ EKLEMEK ACILIĞI BASKILIYOR

Çay suyuna ya da demlenmiş çaya eklenen birkaç küçük tuz taneciği, içeceğin sertliğini yumuşatmada etkili bir rol oynuyor.

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Çayın acılığını anında alıyor: Demliğe eklenen birkaç tanecik lezzeti baştan yazıyor

Burada en kritik nokta tutamla değil, yalnızca birkaç tanecik seviyesinde tuz kullanmak.

Çayın acılığını anında alıyor: Demliğe eklenen birkaç tanecik lezzeti baştan yazıyor

Amaç çayı tuzlandırmak değil, dildeki tat alma reseptörlerini etkileyerek acılık hissini hafifletmek.

Çayın acılığını anında alıyor: Demliğe eklenen birkaç tanecik lezzeti baştan yazıyor

TUZ ÇAYIN ACILIĞINI NASIL ENGELLİYOR?

ABD'li kimya profesörü Michelle Francl, Steeped: The Chemistry of Tea adlı kitabında ve gerçekleştirdiği akademik çalışmalarda çok küçük miktardaki tuzun çayın acılığını azaltabildiğini vurguluyor.

Çayın acılığını anında alıyor: Demliğe eklenen birkaç tanecik lezzeti baştan yazıyor

Francl'a göre tuzun yapısındaki sodyum iyonları, dildeki acı tat reseptörlerini baskılayarak içeceğin daha yumuşak algılanmasını sağlıyor.

Çayın acılığını anında alıyor: Demliğe eklenen birkaç tanecik lezzeti baştan yazıyor

Bu işlem çayın içindeki acı bileşenleri yok etmese de ağızdaki acılık algısını hafifleterek içimi kolaylaştırıyor.

Çayın acılığını anında alıyor: Demliğe eklenen birkaç tanecik lezzeti baştan yazıyor

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR DEMLEME SÜRESİNE İŞARET EDİYOR

Çayın lezzetinde sadece eklenen maddeler değil, demleme koşulları da belirleyici oluyor.

Çayın acılığını anında alıyor: Demliğe eklenen birkaç tanecik lezzeti baştan yazıyor

2026 yılında Scientific Reports dergisinde yayımlanan ve 2 bin 688 fincan Türk siyah çayının incelendiği araştırmada; su sıcaklığının fenolik bileşikler, kafein ve renk maddelerinin çaya geçişini doğrudan etkilediği tespit edildi.

Çayın acılığını anında alıyor: Demliğe eklenen birkaç tanecik lezzeti baştan yazıyor

Türk yeşil çayı üzerinde yapılan bir diğer çalışmada ise 30 ve 45 dakika gibi uzun sürelerde demlenen çayların acı tat oranının arttığı ve lezzet puanlarının düştüğü belirlendi.

Çayın acılığını anında alıyor: Demliğe eklenen birkaç tanecik lezzeti baştan yazıyor

DOĞRU DEMLEME İÇİN PÜF NOKTALARI

Acılığı gidermek için tuz denenecekse miktar birkaç taneciği geçmemelidir. Fazla tuz çayın doğal aromasını tamamen bozar.

Çayın acılığını anında alıyor: Demliğe eklenen birkaç tanecik lezzeti baştan yazıyor

Çayın acılaşmaması için kaynar suyun ilk sıcaklığının geçmesi beklenmeli ve demleme süresi ideal aralıkta tutulmalıdır.

Çayın acılığını anında alıyor: Demliğe eklenen birkaç tanecik lezzeti baştan yazıyor

Türkiye'deki çay üretiminin neredeyse tamamı Doğu Karadeniz'de gerçekleşiyor.

Çayın acılığını anında alıyor: Demliğe eklenen birkaç tanecik lezzeti baştan yazıyor

Başta Rize olmak üzere Trabzon, Artvin ve Giresun bölgenin en önemli çay üretim merkezleri arasında yer alıyor.

Çayın acılığını anında alıyor: Demliğe eklenen birkaç tanecik lezzeti baştan yazıyor
Haber Girişi Merve Aykaş - Editör