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Çayıra bıraktıkları 30 bizon her şeyi değiştirdi! 33 yılda öyle bir şey başardılar ki...

Kansas'ın uçsuz bucaksız çayırlarına yıllar önce bırakılan 30 bizon 33 yıl sonra bölgenin bitki örtüsünü bu kadar büyük ölçüde değiştirdi. Yıllar süren gözlemler tamamlandığında araştırmacıların karşısına şaşırtıcı bir tablo çıktı…

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 12.09.2026 12:12 Güncelleme Tarihi: 12.09.2026 12:14
Çayıra bıraktıkları 30 bizon her şeyi değiştirdi! 33 yılda öyle bir şey başardılar ki...

Bir ekosistemde tek bir canlı türünün varlığı dahi doğanın hassas dengelerini kökten değiştirebiliyor. Bu durumun en somut ve dikkat çekici örneklerinden biri, ABD'nin Kansas ovalarında yürütülen uzun soluklu bir ekoloji araştırmasıyla kanıtlandı.

Çayıra bıraktıkları 30 bizon her şeyi değiştirdi! 33 yılda öyle bir şey başardılar ki...

Yıllar önce doğal yaşam alanlarına yeniden kazandırılan bizonların, çayırlardaki bitki çeşitliliğini beklenenin çok üzerinde artırdığı ortaya çıktı.

Çayıra bıraktıkları 30 bizon her şeyi değiştirdi! 33 yılda öyle bir şey başardılar ki...

30 YILDA YERLİ BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ İKİ KATINA ÇIKTI

Proje kapsamında 1987 yılında Kansas ovalarına farklı bölgelerden toplam 30 bizon salındı. Yürütülen araştırmada; yıl boyunca bizonların serbestçe otladığı alanlar, sadece mevsimsel olarak sığırların otlatıldığı bölgeler ve büyük otçul canlıların hiç bulunmadığı alanlar 33 yıl boyunca eş zamanlı olarak takip edildi.

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Çayıra bıraktıkları 30 bizon her şeyi değiştirdi! 33 yılda öyle bir şey başardılar ki...

Yaklaşık üç on yılı aşan gözlemler sonucunda çarpıcı bir tablo ortaya çıktı: Yıl boyunca bizonların varlık gösterdiği alanlarda yerli bitki çeşitliliğinin, hiçbir otçulun bulunmadığı bölgelere kıyasla yüzde 103 daha yüksek seviyeye ulaştığı tespit edildi.

Çayıra bıraktıkları 30 bizon her şeyi değiştirdi! 33 yılda öyle bir şey başardılar ki...

BİZONLARIN OTLAMA ALIŞKANLIĞI DENGEYİ DEĞİŞTİRDİ

Araştırmacılar, yaşanan bu rekor artışın bizonların kendine özgü beslenme ve hareket davranışlarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu vurguluyor. Baskın ot türleriyle beslenen bizonlar, taze filizlerin çıktığı alanlara tekrar tekrar dönerek tek bir bitki türünün tüm çayırı istila etmesini engelliyor.

Çayıra bıraktıkları 30 bizon her şeyi değiştirdi! 33 yılda öyle bir şey başardılar ki...

Ayrıca hayvanların otlarken toprağı havalandırması ve sık sık toz banyosu yaptığı çukurlar oluşturması, tohumların çimlenmesi ve farklı bitki türlerinin yeşermesi için ideal mikro-yaşam alanları yaratıyor.

Çayıra bıraktıkları 30 bizon her şeyi değiştirdi! 33 yılda öyle bir şey başardılar ki...

İSTİLACI TÜRLER YERİNE YERLİ ÇAYIR BİTKİLERİ YAYGINLAŞTI

1994 ile 2010 yılları arasında yapılan periyodik gözlemlerde yerli tür sayısının istikrarlı bir şekilde arttığı kaydedildi. 2020 verilerine gelindiğinde çeşitlilik tepe noktasına ulaşırken, bu artışın yabancı veya istilacı otlardan değil; tamamen bölgenin özgün çayır bitkilerinden kaynaklandığı belirlendi.

Çayıra bıraktıkları 30 bizon her şeyi değiştirdi! 33 yılda öyle bir şey başardılar ki...

ŞİDDETLİ KURAKLIKTAN SONRA BİLE DOĞAL YENİLENME SAĞLANDI

Bizonların ekosisteme sağladığı olumlu etki yalnızca normal iklim şartlarıyla sınırlı kalmadı. Bölgede 2011-2012 yıllarında yaşanan şiddetli kuraklık süreci bitki çeşitliliğinde geçici bir gerilemeye yol açsa da ekosistem kısa sürede kendini toparlamayı başardı.

Çayıra bıraktıkları 30 bizon her şeyi değiştirdi! 33 yılda öyle bir şey başardılar ki...

Uzmanlar, bizonlar sayesinde çeşitlenen farklı bitki türlerinin toprak kaynaklarını farklı derinlik ve biçimlerde kullanmasının, çayırların aşırı kuraklık gibi iklim krizlerine karşı direncini artırdığını ifade ediyor.

Çayıra bıraktıkları 30 bizon her şeyi değiştirdi! 33 yılda öyle bir şey başardılar ki...

TOPRAĞI YEŞERTMEK İÇİN 500 KAPLUMBAĞA BIRAKTILAR! 5 YILDA GELEN DEĞİŞİM ŞOKE ETTİ

Sahra Çölü'nün güneyinde yer alan Sahel bölgesinde sertleşmiş toprak yapısı ve aşırı iklim koşulları nedeniyle ağaçlandırma çalışmaları yıllarca başarısızlıkla sonuçlandı. Gündüz 60 dereceyi aşan sıcaklıklar ile gece yaşanan sert sıcaklık düşüşleri, yağmur suyunun emilmeden buharlaşmasına ve dikilen tohumların çimlenememesine yol açtı.

Çayıra bıraktıkları 30 bizon her şeyi değiştirdi! 33 yılda öyle bir şey başardılar ki...

Zorlu doğa şartlarını biyolojik yöntemlerle aşmak amacıyla 2021 yılında bölgeye salınan 500 adet çöl kaplumbağası, aradan geçen beş yıllık sürecin ardından çorak araziyi yeniden yeşil bir bitki örtüsüyle buluşturmayı başardı.

Çayıra bıraktıkları 30 bizon her şeyi değiştirdi! 33 yılda öyle bir şey başardılar ki...

15 METRELİK DERİN TÜNELLER TOPRAĞIN FİZİKSEL YAPISINI DEĞİŞTİRDİ

Bölgeye bırakılan "Sulcata" türü dev kaplumbağalar, çölün kavurucu sıcaklarından korunabilmek adına toprağın 10 ila 15 metre altına ulaşan derin tüneller kazmaya başladı.

Çayıra bıraktıkları 30 bizon her şeyi değiştirdi! 33 yılda öyle bir şey başardılar ki...

Bu kazı faaliyetleri sırasında toprağın kabuklaşmış sert üst katmanı kırıldı; böylece yağmur suyunun alt tabakalara sızması ve nemin toprakta uzun süre muhafaza edilmesi sağlandı.

Çayıra bıraktıkları 30 bizon her şeyi değiştirdi! 33 yılda öyle bir şey başardılar ki...

Gevşeyen toprağın çevresinde oluşan nemli mikro iklim şartları sayesinde rüzgarla taşınan tohumlar toprakta kolayca tutunarak filizlenme imkanı buldu.

Çayıra bıraktıkları 30 bizon her şeyi değiştirdi! 33 yılda öyle bir şey başardılar ki...

UYDU GÖRÜNTÜLERİ BEŞ YILLIK DEĞİŞİMİ KANITLADI

Bölgedeki gelişimi beş yıl boyunca yakından izleyen araştırmacılar, elde edilen uydu fotoğrafları üzerinden kurak kum tabakasının yerini aşama aşama yeşil alanlara bıraktığını belgeledi.

Çayıra bıraktıkları 30 bizon her şeyi değiştirdi! 33 yılda öyle bir şey başardılar ki...

Hiçbir yapay sulama ve kimyasal müdahale kullanılmadan gerçekleşen bu bitki örtüsü artışı; böcek, kuş ve küçük omurgalı popülasyonunun da bölgeye geri dönmesini sağladı.

Çayıra bıraktıkları 30 bizon her şeyi değiştirdi! 33 yılda öyle bir şey başardılar ki...

Ekoloji uzmanları, ekosistemi kendi biyolojik davranışlarıyla dönüştürme yeteneğine sahip olan bu canlıları resmi raporlarında "ekosistem mühendisleri" olarak tanımladı.

Çayıra bıraktıkları 30 bizon her şeyi değiştirdi! 33 yılda öyle bir şey başardılar ki...

Senegal'de uygulanan benzer kaplumbağa yetiştirme ve doğaya salma programlarında, sürüngenlerin dördüncü yıl sonundaki hayatta kalma oranının yüzde 80 seviyesini aştığı kayıtlara geçti.

Hayvanların yaşam süresi uzadıkça genişleyen tünel ağlarının toprak üzerindeki olumlu etkileri de katlanarak arttı. Uzmanlar, uygulanan bu biyolojik yöntemin başarısının bölgesel yağış miktarı ve arazi yönetimi koşullarıyla doğrudan ilişkili olduğunu bildiriyor.

Çayıra bıraktıkları 30 bizon her şeyi değiştirdi! 33 yılda öyle bir şey başardılar ki...

UZAYA GÖNDERİLEN 3300 ARIDAN AKILALMAZ BAŞARI: BİLİM DÜNYASI ŞOKTA

NASA tarafından 1984 yılında Challenger uzay mekiği aracılığıyla yörüngeye fırlatılan 3 bin 300 bal arısı, ağırlıksız ortamda sergilediği üstün performansla bilim tarihine geçti.

Çayıra bıraktıkları 30 bizon her şeyi değiştirdi! 33 yılda öyle bir şey başardılar ki...

Özel tasarlanan bir bölmede tutulan koloni, yerçekimi oryantasyonunu tamamen kaybetmesine karşın hayati biyolojik süreçlerini kesintisiz biçimde sürdürmeyi başardı.

Çayıra bıraktıkları 30 bizon her şeyi değiştirdi! 33 yılda öyle bir şey başardılar ki...

YER ÇEKİMSİZ ORTAMDA PETEK ÖRÜP ÜREMEYİ BAŞARDILAR

Görev süresinin ilk saatlerinde belirgin bir yön kaybı yaşayan ve hareket etmekte güçlük çeken arılar, kısa süre içerisinde ortam şartlarına olağanüstü bir şekilde uyum sağladı.

Çayıra bıraktıkları 30 bizon her şeyi değiştirdi! 33 yılda öyle bir şey başardılar ki...

Yayımlanan araştırma verilerine göre koloni, yörüngedeki görev süresince yaklaşık 200 santimetre kare büyüklüğünde kusursuz altıgen yapıda petek inşa etti.

Çayıra bıraktıkları 30 bizon her şeyi değiştirdi! 33 yılda öyle bir şey başardılar ki...

Test süreci kapsamında kraliçe arının 35 yumurta bırakması ise vital faaliyetlerin yörüngede aksamadan devam edebildiğini açıkça kanıtladı.

Çayıra bıraktıkları 30 bizon her şeyi değiştirdi! 33 yılda öyle bir şey başardılar ki...

UÇUŞ DİNAMİKLERİ DEĞİŞTİ, HIZLARI DÜNYA'DAKİNİ AŞMAYI BAŞARDI

Dünya üzerinde besin kaynaklarının konumunu aktarmak amacıyla yerçekimini referans alarak özel danslar sergileyen canlılar, yörüngede tamamen farklı bir hareket modeli benimsedi.

Çayıra bıraktıkları 30 bizon her şeyi değiştirdi! 33 yılda öyle bir şey başardılar ki...

Beklenen olumsuz risklerin aksine oldukça düşük bir kayıp oranıyla tamamlanan çalışmada, arıların ağırlıksızlığa alışmalarının ardından Dünya'dakinden çok daha yüksek hızlara ulaşabildikleri ve havada sabit kalabildikleri kaydedildi.