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Çayıra bıraktıkları 30 bizon her şeyi değiştirdi! 33 yılda öyle bir şey başardılar ki...
Çayıra bıraktıkları 30 bizon her şeyi değiştirdi! 33 yılda öyle bir şey başardılar ki...
Kansas'ın uçsuz bucaksız çayırlarına yıllar önce bırakılan 30 bizon 33 yıl sonra bölgenin bitki örtüsünü bu kadar büyük ölçüde değiştirdi. Yıllar süren gözlemler tamamlandığında araştırmacıların karşısına şaşırtıcı bir tablo çıktı…
Giriş Tarihi: 12.09.2026 12:12
Güncelleme Tarihi: 12.09.2026 12:14