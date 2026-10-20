Trend Galeri Trend Yaşam Cesedinin üzerine soğan ekip yemişlerdi! Mehmet Çabuk cinayetinde flaş gelişme: İtirafçı eş için karar!

Cesedinin üzerine soğan ekip yemişlerdi! Mehmet Çabuk cinayetinde flaş gelişme: İtirafçı eş için karar!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 8 yıldır kayıp olan Mehmet Çabuk'un aile içi infaza kurban gittiği ortaya çıktı. Önce ailenin Mehmet Çabuk'u öldürdükten sonra kokuyu bastırmak için domuz beslediği iddia edilmişti, sonra ise cesedi gömdükleri yere soğan ekip yedikleri ve babasını öldürdükleri kız çocuğunu babasını gömdükleri yerde oynattıkları ortaya çıktı. Öldürüldükten sonra evin bahçesine gömülen talihsiz adamın kemiklerine ulaşılırken; itirafçı eski eş İlknur Düzgün ve katilin annesi Selma Düzgün hakkında savcı kararını açıkladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 20.10.2026 14:51 Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 15:07
Cesedinin üzerine soğan ekip yemişlerdi! Mehmet Çabuk cinayetinde flaş gelişme: İtirafçı eş için karar!

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Mehmet Çabuk dosyasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Osmaniye'de 2016 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Çabuk'un öldürüldüğüne ilişkin itirafın ardından soruşturma derinleştirildi. Cinayeti itiraf eden İbrahim Ozan Düzgün'ün anlatımları doğrultusunda kazı yapılan adreste kemik parçalarına rastlanırken şüphelilerin adli durumları da netleşti.

Cesedinin üzerine soğan ekip yemişlerdi! Mehmet Çabuk cinayetinde flaş gelişme: İtirafçı eş için karar!

"MEHMET ÇABUK'U BEN ÖLDÜRDÜM" İTİRAFI

Mehmet Çabuk'un kaybolmasıyla ilgili dosyada, eski eşi İlknur Düzgün'ün açıklamaları dikkat çekmişti. Düzgün, başka suçlardan cezaevinde bulunan İbrahim Ozan Düzgün'ün cinayeti işlediğini öne sürmüştü.

Cesedinin üzerine soğan ekip yemişlerdi! Mehmet Çabuk cinayetinde flaş gelişme: İtirafçı eş için karar!

"BAŞINA SERT BİR CİSİMLE VURDUM"

İbrahim Ozan Düzgün ise savcılık ifadesinde cinayeti itiraf ederek Mehmet Çabuk'u kendisinin öldürdüğünü söyledi. Düzgün, 26 Ocak 2016'da Çabuk ile Ankara'dan Osmaniye'ye gittiklerini, ertesi gün aralarında çıkan tartışma sırasında Çabuk'un başına sert bir cisimle vurduğunu ve cesedini evin bahçesine gömdüğünü anlattı.

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Cesedinin üzerine soğan ekip yemişlerdi! Mehmet Çabuk cinayetinde flaş gelişme: İtirafçı eş için karar!

CESEDİN GÖMÜLDÜĞÜ BAHÇEDE DÜĞÜN YAPTILAR

Dosyanın dikkat çeken ayrıntılarından biri de İbrahim Ozan Düzgün ile İlknur Düzgün'ün evliliği oldu. İddiaya göre çift, Mehmet Çabuk'un gömüldüğü öne sürülen evin bahçesinde, olaydan günler sonra düğün yaptı.

Cesedinin üzerine soğan ekip yemişlerdi! Mehmet Çabuk cinayetinde flaş gelişme: İtirafçı eş için karar!

KOKUYU BASTIRMAK İÇİN DOMUZ BESLEDİLER

Programa telefonla bağlanan bir tanık da bahçenin arka bölümünün havuz yapılacağı gerekçesiyle kazıldığını ve üzerine beton döküldüğünü ileri sürdü. Tanık, kokuyu bastırmak amacıyla bölgede domuz beslendiğini de iddia etti. İlknur Düzgün ise bahçede domuz beslendiği yönündeki iddiayı reddetti.

Cesedinin üzerine soğan ekip yemişlerdi! Mehmet Çabuk cinayetinde flaş gelişme: İtirafçı eş için karar!

"CESEDİN ÜZERİNE SOĞAN EKTİK, YEDİK" İDDİASI

Soruşturmayla ilgili gündeme gelen yeni iddialar ise dosyanın seyrine ilişkin tartışmaları artırdı. Aktarılan ifadelere göre Mehmet Çabuk'un gömüldüğü öne sürülen alana soğan ekildiği ve yetişen soğanların tüketildiği iddia edildi.

Cesedinin üzerine soğan ekip yemişlerdi! Mehmet Çabuk cinayetinde flaş gelişme: İtirafçı eş için karar!

KIZLARI BABALARININ CESEDİNİN ÜZERİNDE OYNADI

İlknur Düzgün'ün açıklamalarına göre, Çabuk'un kızının da babasının gömüldüğü öne sürülen yerde oynadığı belirtildi. Söz konusu ayrıntıların emniyetteki ifade sürecinde gündeme geldiği, İlknur Düzgün'ün olayın ayrıntılarını hatırladıkça sinir krizi geçirdiğinin aktarıldığı belirtildi.

Cesedinin üzerine soğan ekip yemişlerdi! Mehmet Çabuk cinayetinde flaş gelişme: İtirafçı eş için karar!

KAZIDAN KEMİK PARÇALARI ÇIKTI

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İbrahim Ozan Düzgün'ün ifadesinde işaret ettiği adreste kazı çalışması yapıldı. Çalışmalar sırasında Mehmet Çabuk'a ait olabileceği değerlendirilen kemik parçaları bulundu.

Kemiklerin kime ait olduğunun kesin olarak belirlenmesi için adli inceleme sonuçlarının beklendiği bildirildi.

Cesedinin üzerine soğan ekip yemişlerdi! Mehmet Çabuk cinayetinde flaş gelişme: İtirafçı eş için karar!

İTİRAFÇI ESKİ EŞ VE KAYINVALİDESİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında Mehmet Çabuk'un eski eşi İlknur Düzgün ile İbrahim Ozan Düzgün'ün annesi Selma Düzgün de İstanbul'da gözaltına alındı. İlknur Düzgün televizyon stüdyosundan, Selma Düzgün ise konakladığı otelden alınarak işlemlerinin yürütülmesi için Osmaniye'ye götürüldü.

İTİRAFÇI ESKİ EŞ TUTUKLANDI

Mehmet Çabuk cinayetine ilişkin soruşturmada şüphelilerin adli durumları da belli oldu. Cinayeti itiraf eden İbrahim Ozan Düzgün'ün başka suçlardan cezaevinde bulunduğu, ifadesinin ardından yeniden tutuklandığı öğrenildi.

Cesedinin üzerine soğan ekip yemişlerdi! Mehmet Çabuk cinayetinde flaş gelişme: İtirafçı eş için karar!

KATİLİN ANNESİNE EV HAPSİ

Mehmet Çabuk'un eski eşi İlknur Düzgün, kasten öldürme suçlaması kapsamında tutuklandı. İbrahim Ozan Düzgün'ün annesi Selma Düzgün hakkında ise ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı.

'SENİ DE BOĞAR GÖMERİM' TEHDİTİ

Selma Düzgün'ün ifadesinde, oğlunun kendisini "Boğar, gömerim" sözleriyle tehdit ettiğini öne sürdüğü öğrenildi. Mehmet Çabuk'un akıbetini aydınlatmaya yönelik soruşturmada, bulunan kemik parçalarına ilişkin inceleme sonuçları ve dosyadaki diğer deliller önemini koruyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MÜGE ANLI