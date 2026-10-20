Cesedinin üzerine soğan ekip yemişlerdi! Mehmet Çabuk cinayetinde flaş gelişme: İtirafçı eş için karar!

İTİRAFÇI ESKİ EŞ VE KAYINVALİDESİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında Mehmet Çabuk'un eski eşi İlknur Düzgün ile İbrahim Ozan Düzgün'ün annesi Selma Düzgün de İstanbul'da gözaltına alındı. İlknur Düzgün televizyon stüdyosundan, Selma Düzgün ise konakladığı otelden alınarak işlemlerinin yürütülmesi için Osmaniye'ye götürüldü.

İTİRAFÇI ESKİ EŞ TUTUKLANDI

Mehmet Çabuk cinayetine ilişkin soruşturmada şüphelilerin adli durumları da belli oldu. Cinayeti itiraf eden İbrahim Ozan Düzgün'ün başka suçlardan cezaevinde bulunduğu, ifadesinin ardından yeniden tutuklandığı öğrenildi.