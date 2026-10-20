Cesedinin üzerine soğan ekip yemişlerdi! Mehmet Çabuk cinayetinde flaş gelişme: İtirafçı eş için karar!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 8 yıldır kayıp olan Mehmet Çabuk'un aile içi infaza kurban gittiği ortaya çıktı. Önce ailenin Mehmet Çabuk'u öldürdükten sonra kokuyu bastırmak için domuz beslediği iddia edilmişti, sonra ise cesedi gömdükleri yere soğan ekip yedikleri ve babasını öldürdükleri kız çocuğunu babasını gömdükleri yerde oynattıkları ortaya çıktı. Öldürüldükten sonra evin bahçesine gömülen talihsiz adamın kemiklerine ulaşılırken; itirafçı eski eş İlknur Düzgün ve katilin annesi Selma Düzgün hakkında savcı kararını açıkladı. İşte detaylar...