Trend
Galeri
Trend Yaşam
CHP'li başkan yardımcısından akılalmaz rezalet: Resmi araçta alkollü yakalandı, hastanede kavga çıkardı!
CHP'li başkan yardımcısından akılalmaz rezalet: Resmi araçta alkollü yakalandı, hastanede kavga çıkardı!
Artvin'in CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Soysal'ın, belediyeye ait resmi aracı alkollü kullanırken jandarma ekiplerine yakalanmasının ardından alkol kontrolünü kabul etmeyip hastaneye kan tahlili için götürülünce, hastanedeki görevliler ve jandarmalar ile tartıştığı öğrenildi. Skandalla ilgili Ahmet Soysal'ın ehliyetine el konulurken, alkollü araç kullanmaktan da para cezası kesildi. Soysal hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "memura görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından adli işlem yapıldı.
Giriş Tarihi: 25.02.2026 08:03
Güncelleme Tarihi: 25.02.2026 08:50