Çin’de gelen görüntüler tüyler ürpertti! Bir arada görüldüler!

Güney Çin Denizi üzerinde yolculuk eden uçaktaki bir kişi gökyüzünde çoğalır gibi görünen 9 beyaz parlak ışık fark etti. Tayvan ve Hong Kong arasındaki bölgede görülen ışıklar kısa süre göründükten sonra bulutların arasında kayboldular.

Görgü tanığı, "Pencereden dışarı bakarken, beyaz renkli 9 ışığın parladığını gördüm. Sonra bu ışıkların sayısı bir anda 12'ye çıktı ve yeniden 9'a düştü. Işıkları görür görmez hemen videoya kaydetmeye başladım. İnanılmaz bir andı. Işıklar bulutların arasında yok oldu. UFO olduklarını düşünüyorum" açıklamasında bulundu. Çin'de gelen görüntüler tüyler ürpertti! Uzun zaman sonra bir arada görüldüler | Video

Videoyu izleyen komplo teorisyenleri ise bu ışıkların kesinlikle UFO olduğunu belirtiyor. Ünlü uzaylı avcısı Scott C. Waring yaptığı açıklamada, "Uzaylılar aktif olarak insanlığı izliyor ve yakından takip ediyor. Belki de Çin ve çevredeki diğer ülkelerin neler yaptıklarını gözlemliyorlardı. Uzun zamandır filo olarak görülmüyorlardı. Bu video uzaylıların Dünya'yı ziyaret ettiğini, insanları araştırdıklarının kanıtlarından biri. Er ya da geç gerçekler ortaya çıkacak" dedi.

Meteoroloji mühendisi olduğunu söyleyen bir kişi ise farklı kaynaklardan gelen ışıkların bulutlarda ışık oyunlarına neden olduğunu ve insanların da bu durumu UFO sandığını söyledi.