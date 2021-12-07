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Çin'de gelen görüntüler tüyler ürpertti! Bir arada görüldüler!

Uzaylılar ve UFO'larla ilgili haberler bu aralar gündemde kendine yer buluyor. Geçtiğimiz haftalarda ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, UFO'larla ilgili rapor açıklamıştı. Kısa süre önce Pentagon tanımlanamayan hava cisim ve olaylarını inceleyecek yeni bir birim kurdu. Dünyanın birçok ülkesinden UFO'ların görüldüğüne dair görüntüler ve haberler geliyor. Bir süre önce Hong Kong semalarında da UFO filosu görüldü. Sözde filoya ait video internete damga vurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.12.2021 14:48 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 15:00
Çin’de gelen görüntüler tüyler ürpertti! Bir arada görüldüler!

Güney Çin Denizi üzerinde yolculuk eden uçaktaki bir kişi gökyüzünde çoğalır gibi görünen 9 beyaz parlak ışık fark etti. Tayvan ve Hong Kong arasındaki bölgede görülen ışıklar kısa süre göründükten sonra bulutların arasında kayboldular.

Çin’de gelen görüntüler tüyler ürpertti! Bir arada görüldüler!

Görgü tanığı, "Pencereden dışarı bakarken, beyaz renkli 9 ışığın parladığını gördüm. Sonra bu ışıkların sayısı bir anda 12'ye çıktı ve yeniden 9'a düştü. Işıkları görür görmez hemen videoya kaydetmeye başladım. İnanılmaz bir andı. Işıklar bulutların arasında yok oldu. UFO olduklarını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Çin'de gelen görüntüler tüyler ürpertti! Uzun zaman sonra bir arada görüldüler | Video

Çin’de gelen görüntüler tüyler ürpertti! Bir arada görüldüler!

Videoyu izleyen komplo teorisyenleri ise bu ışıkların kesinlikle UFO olduğunu belirtiyor. Ünlü uzaylı avcısı Scott C. Waring yaptığı açıklamada, "Uzaylılar aktif olarak insanlığı izliyor ve yakından takip ediyor. Belki de Çin ve çevredeki diğer ülkelerin neler yaptıklarını gözlemliyorlardı. Uzun zamandır filo olarak görülmüyorlardı. Bu video uzaylıların Dünya'yı ziyaret ettiğini, insanları araştırdıklarının kanıtlarından biri. Er ya da geç gerçekler ortaya çıkacak" dedi.

Çin’de gelen görüntüler tüyler ürpertti! Bir arada görüldüler!

Meteoroloji mühendisi olduğunu söyleyen bir kişi ise farklı kaynaklardan gelen ışıkların bulutlarda ışık oyunlarına neden olduğunu ve insanların da bu durumu UFO sandığını söyledi.

Çin’de gelen görüntüler tüyler ürpertti! Bir arada görüldüler!

KANADA'DA GÖRÜLEN UFO'LAR

Kanada'nın Bilgiye Erişim Yasası kapsamında UFO'larla ilgili bir rapor yayınlandı ve bazıları gizli olarak sınıflandırılmış olan belgeler paylaşıldı. Söz konusu belgelerde pilotların UFO'larla karşılaşmaları yer alıyor.

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