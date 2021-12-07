Çin'de gelen görüntüler tüyler ürpertti! Uzun zaman sonra bir arada görüldüler | Video

Uzaylılar ve UFO'larla ilgili haberler bu aralar gündemde kendine yer buluyor. Geçtiğimiz haftalarda ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, UFO'larla ilgili rapor açıklamıştı. Kısa süre önce Pentagon tanımlanamayan hava cisim ve olaylarını inceleyecek yeni bir birim kurdu. Dünyanın birçok ülkesinden UFO'ların görüldüğüne dair görüntüler ve haberler geliyor. Bir süre önce Hong Kong semalarında da UFO filosu görüldü. Sözde filoya ait video internete damga vurdu. İşte detaylar...