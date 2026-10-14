Trend Galeri Trend Yaşam Çok daha kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den İstanbul ve o illere 'turuncu' kodlu fırtına uyarısı! Yağışlar kaç gün sürecek? İşte güncel hava durumu

Çok daha kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den İstanbul ve o illere 'turuncu' kodlu fırtına uyarısı! Yağışlar kaç gün sürecek? İşte güncel hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) alarm durumuna geçti. Marmara ve Ege'de hızı saatte 80 kilometreye ulaşan fırtına beklenirken, Güneydoğu için sürpriz toz taşınımı uyarısı geldi. Peki, batı bölgelerini esir alan fırtına ve sağanak kabusu hafta sonu da devam edecek mi? Hangi illere 'turuncu' kodlu fırtına uyarısı verildi? İşte detaylı hava durumu tahmini...

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Giriş Tarihi: 14.10.2026 08:50 Güncelleme Tarihi: 14.10.2026 09:01
Çok daha kuvvetli geliyor! Meteoroloji’den İstanbul ve o illere ’turuncu’ kodlu fırtına uyarısı! Yağışlar kaç gün sürecek? İşte güncel hava durumu

Türkiye genelinde hava durumu hızla değişirken, Meteoroloji'nin yayınladığı son risk haritası milyonlarca vatandaşı teyakkuza geçirdi. Özellikle İstanbul'u da içine alan Marmara'nın batısı için verilen 'Turuncu Kod' (Tehlikeli) uyarısı, gün boyu hayatı felç edebilecek şiddetli fırtına ve sağanak yağışın en net habercisi konumunda.

Çok daha kuvvetli geliyor! Meteoroloji’den İstanbul ve o illere ’turuncu’ kodlu fırtına uyarısı! Yağışlar kaç gün sürecek? İşte güncel hava durumu

HAFTA SONUNA PLAN YAPANLAR...

Ege ve Batı Akdeniz'de şemsiyeleri ters çevirecek rüzgarlar etkili olurken, Güneydoğu Anadolu'da kronik rahatsızlığı olanları zorlayacak toz taşınımı bekleniyor. Hafta sonu için dışarıda plan yapanlara ise Meteoroloji'nin 5 günlük tahmin haritasında bambaşka bir sürpriz var. İşte evden adım atmadan önce mutlaka göz atmanız gereken günün kritik hava durumu uyarıları ve hafta sonunun merak edilen rotası...

Çok daha kuvvetli geliyor! Meteoroloji’den İstanbul ve o illere ’turuncu’ kodlu fırtına uyarısı! Yağışlar kaç gün sürecek? İşte güncel hava durumu

O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT: TURUNCU VE SARI KODLU ALARMA GEÇİLDİ!

MGM'nin yayınladığı son risk haritasına göre, İstanbul ve çevresini kapsayan Marmara Bölgesi'nin batı kesimleri için "Turuncu" (Tehlikeli), Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in bir bölümü için ise "Sarı" (Az Tehlikeli) kodlu uyarı verildi. Çarşamba sabah saatlerinde Ege açıklarında başlayan kuvvetli rüzgar, öğle saatlerinde etkisini iyice artırarak Marmara ve Ege'de 50-80 km/saat hıza ulaşan fırtınalara dönüşecek. Aynı saatlerde İç Anadolu'da rüzgar hızının 40-60 km/saati bulması bekleniyor. Ayrıca sabah ve öğle saatlerinde Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de "Kuvvetli Yağış" riski bulunuyor. Şemsiyelerinizi ve kalın giysilerinizi almadan dışarı adım atmayın!

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Çok daha kuvvetli geliyor! Meteoroloji’den İstanbul ve o illere ’turuncu’ kodlu fırtına uyarısı! Yağışlar kaç gün sürecek? İşte güncel hava durumu

AKŞAM SAATLERİNDE SAĞANAK, GÜNEYDOĞU'DA İSE TOZ TAŞINIMI SÜRPRİZİ

Çarşamba günü sadece batıda değil, yurdun genelinde hareketli saatler yaşanacak. Akşam ve gece saatlerine doğru kuvvetli yağışlar Batı Akdeniz kıyılarına ve Doğu Marmara'ya doğru kayarak etkisini sürdürecek. Tüm bu yağışlı sistemin yanı sıra Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde öğle saatlerinde "Toz Taşınımı" bekleniyor. Özellikle alerjisi ve solunum yolu rahatsızlığı olan vatandaşların gün ortasında dışarı çıkarken ekstra tedbirli olması büyük önem taşıyor.

Çok daha kuvvetli geliyor! Meteoroloji’den İstanbul ve o illere ’turuncu’ kodlu fırtına uyarısı! Yağışlar kaç gün sürecek? İşte güncel hava durumu

HAFTA SONU PLAN YAPANLAR İÇİN MÜJDE: YAĞIŞLAR BATIYI TERK EDİYOR MU?

Kötü hava koşullarının ardından hafta sonu planı yapanlar için sevindirici gelişmeler var. MGM'nin 5 günlük tahmin haritasına göre, Perşembe ve Cuma günleri sağanak yağışlı sistem yavaş yavaş yurdun doğusuna doğru hareket etmeye başlayacak. Cumartesi ve Pazar günü batı bölgelerinde (Marmara ve Ege) parçalı bulutlu ve yer yer güneşli bir hava hakim olurken, yağışlı sistem etkisini İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu bölgelerinde sürdürmeye devam edecek. Pazar günü ise Türkiye'nin batı ve güney kıyılarında güneş yüzünü çok daha net gösterecek.

Çok daha kuvvetli geliyor! Meteoroloji’den İstanbul ve o illere ’turuncu’ kodlu fırtına uyarısı! Yağışlar kaç gün sürecek? İşte güncel hava durumu

MGM 5 GÜNLÜK HARİTAYI PAYLAŞTI!

14 EKİM 2026 ÇARŞAMBA

Yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağışların hakim olduğu görülmektedir. Neredeyse tüm bölgelerde şimşekli ve yağışlı hava dalgası etkiliyken, en yüksek sıcaklıklar iç kesimlerde 18-21 derece, güney sahillerinde ise 28 derece civarında seyretmektedir.

Çok daha kuvvetli geliyor! Meteoroloji’den İstanbul ve o illere ’turuncu’ kodlu fırtına uyarısı! Yağışlar kaç gün sürecek? İşte güncel hava durumu

15 EKİM 2026 PERŞEMBE

Gök gürültülü sağanak yağışlı sistem ülke genelindeki etkisini sürdürmektedir. Trakya'nın en batı uçlarında parçalı ve çok bulutlu bir hava görülse de Anadolu'nun tamamına yakınında gök gürültülü sağanak geçişleri devam etmektedir.

Çok daha kuvvetli geliyor! Meteoroloji’den İstanbul ve o illere ’turuncu’ kodlu fırtına uyarısı! Yağışlar kaç gün sürecek? İşte güncel hava durumu

16 EKİM 2026 CUMA

Ülke genelinde yağışlı ve gök gürültülü hava durumu etkisini korumaya devam etmektedir. Marmara'nın batısı dışında tüm bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, ülke genelindeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik göze çarpmamaktadır.

Çok daha kuvvetli geliyor! Meteoroloji’den İstanbul ve o illere ’turuncu’ kodlu fırtına uyarısı! Yağışlar kaç gün sürecek? İşte güncel hava durumu

17 EKİM 2026 CUMARTESİ

Yurdun büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak yağışlar sürerken, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde havanın çok bulutlu bir duruma geçtiği görülmektedir. İç ve batı bölgelerde ise sıcaklıklarda birkaç derecelik düşüş eğilimi başlamıştır.

Çok daha kuvvetli geliyor! Meteoroloji’den İstanbul ve o illere ’turuncu’ kodlu fırtına uyarısı! Yağışlar kaç gün sürecek? İşte güncel hava durumu

18 EKİM 2026 PAZAR

Hava durumunda batıdan doğuya doğru belirgin bir değişim yaşanarak Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde yağışlar etkisini yitirmiş ve yerini parçalı bulutlu ile güneşli bir havaya bırakmıştır. İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yağmurlu hava, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise gök gürültülü sağanak yağışlar devam ederken; yurt genelinde, özellikle iç ve batı kesimlerde sıcaklıklarda hissedilir bir düşüş yaşanmaktadır.

Çok daha kuvvetli geliyor! Meteoroloji’den İstanbul ve o illere ’turuncu’ kodlu fırtına uyarısı! Yağışlar kaç gün sürecek? İşte güncel hava durumu

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SABAH 06:00 İLE 12:00

Yurdun büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olduğu ve özellikle Marmara, Ege ile Batı Akdeniz bölgelerinde bu yağışların kuvvetli seviyede beklendiği görülmektedir. Aynı zaman diliminde batı kıyılarında kuzeyden 50-80 km/saat hızında, iç kesimlerde ise güneyden 40-60 km/saat hızında kuvvetli rüzgarlar eserken; doğu bölgelerinde hava daha çok parçalı bulutludur.

Çok daha kuvvetli geliyor! Meteoroloji’den İstanbul ve o illere ’turuncu’ kodlu fırtına uyarısı! Yağışlar kaç gün sürecek? İşte güncel hava durumu

ÖĞLE 12:00 İLE 18:00

Gök gürültülü yağışlı sistemin doğuya doğru genişleyerek neredeyse tüm ülkeyi etkisi altına aldığı haritaya yansımaktadır. Batı kesimlerdeki kuvvetli yağış uyarısı ile şiddetli rüzgarlar etkisini sürdürürken, Güneydoğu Anadolu bölgesi civarında toz taşınımı yaşanması beklenmektedir.

Çok daha kuvvetli geliyor! Meteoroloji’den İstanbul ve o illere ’turuncu’ kodlu fırtına uyarısı! Yağışlar kaç gün sürecek? İşte güncel hava durumu

AKŞAM 18:00 İLE 24:00

Gök gürültülü sağanak yağışlar ülke genelinde devam etmekte olup, kuvvetli yağışların Ege'nin güneyi ile Batı Akdeniz'de yoğunlaştığı dikkati çekmektedir. Batı ve iç kesimlerdeki rüzgar hareketliliği aynı şekilde devam ederken, İç Anadolu'nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı noktalarında bulutların dağılarak güneşin kendini gösterdiği parçalı bulutlu bir havanın hakim olduğu görülmektedir.

Çok daha kuvvetli geliyor! Meteoroloji’den İstanbul ve o illere ’turuncu’ kodlu fırtına uyarısı! Yağışlar kaç gün sürecek? İşte güncel hava durumu

GECE 00:00 İLE 06:00

Ege Bölgesi ile İç Anadolu'nun batısında yağışların durduğu ve havanın parçalı bulutlu bir hal aldığı izlenmektedir. Buna karşın yurdun geri kalanında gök gürültülü sağanak yağışlar sürmekte; özellikle Marmara'nın kuzeydoğusu ile Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağışların, batı kıyılarında ise 50-70 km/saat hıza sahip kuzeyli rüzgarların etkili olmaya devam ettiği öngörülmektedir.

Çok daha kuvvetli geliyor! Meteoroloji’den İstanbul ve o illere ’turuncu’ kodlu fırtına uyarısı! Yağışlar kaç gün sürecek? İşte güncel hava durumu

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara (Bilecik hariç), Ege'nin batısı, Adana ve Düzce çevreleri, Isparta ve Burdur'un güneyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli; Antalya ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 1 ila 3 derce artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi eseceği tahmin ediliyor.

Çok daha kuvvetli geliyor! Meteoroloji’den İstanbul ve o illere ’turuncu’ kodlu fırtına uyarısı! Yağışlar kaç gün sürecek? İşte güncel hava durumu

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara (Bilecik hariç), Ege'nin batısı, Adana ve Düzce çevreleri, Isparta ve Burdur'un güneyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli; Antalya ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'da Toz Taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, yağışa olan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Çok daha kuvvetli geliyor! Meteoroloji’den İstanbul ve o illere ’turuncu’ kodlu fırtına uyarısı! Yağışlar kaç gün sürecek? İşte güncel hava durumu

İL İL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde (Bilecik haricinde) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Çok daha kuvvetli geliyor! Meteoroloji’den İstanbul ve o illere ’turuncu’ kodlu fırtına uyarısı! Yağışlar kaç gün sürecek? İşte güncel hava durumu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli, Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Çok daha kuvvetli geliyor! Meteoroloji’den İstanbul ve o illere ’turuncu’ kodlu fırtına uyarısı! Yağışlar kaç gün sürecek? İşte güncel hava durumu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana çevreleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı, Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Çok daha kuvvetli geliyor! Meteoroloji’den İstanbul ve o illere ’turuncu’ kodlu fırtına uyarısı! Yağışlar kaç gün sürecek? İşte güncel hava durumu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Çok daha kuvvetli geliyor! Meteoroloji’den İstanbul ve o illere ’turuncu’ kodlu fırtına uyarısı! Yağışlar kaç gün sürecek? İşte güncel hava durumu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Çok daha kuvvetli geliyor! Meteoroloji’den İstanbul ve o illere ’turuncu’ kodlu fırtına uyarısı! Yağışlar kaç gün sürecek? İşte güncel hava durumu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

Çok daha kuvvetli geliyor! Meteoroloji’den İstanbul ve o illere ’turuncu’ kodlu fırtına uyarısı! Yağışlar kaç gün sürecek? İşte güncel hava durumu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Çok daha kuvvetli geliyor! Meteoroloji’den İstanbul ve o illere ’turuncu’ kodlu fırtına uyarısı! Yağışlar kaç gün sürecek? İşte güncel hava durumu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

#METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #HAVA DURUMU