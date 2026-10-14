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Çok daha kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den İstanbul ve o illere 'turuncu' kodlu fırtına uyarısı! Yağışlar kaç gün sürecek? İşte güncel hava durumu
Çok daha kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den İstanbul ve o illere 'turuncu' kodlu fırtına uyarısı! Yağışlar kaç gün sürecek? İşte güncel hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) alarm durumuna geçti. Marmara ve Ege'de hızı saatte 80 kilometreye ulaşan fırtına beklenirken, Güneydoğu için sürpriz toz taşınımı uyarısı geldi. Peki, batı bölgelerini esir alan fırtına ve sağanak kabusu hafta sonu da devam edecek mi? Hangi illere 'turuncu' kodlu fırtına uyarısı verildi? İşte detaylı hava durumu tahmini...
Giriş Tarihi: 14.10.2026 08:50
Güncelleme Tarihi: 14.10.2026 09:01