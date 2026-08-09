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Cüzdanınızdaki O 'Gizli Kaçak': Market Alışverişinde Kasaya Gitmeden Önce Bunu Yapanlar Tasarruf Ediyor!
Cüzdanınızdaki O 'Gizli Kaçak': Market Alışverişinde Kasaya Gitmeden Önce Bunu Yapanlar Tasarruf Ediyor!
Marketten sadece süt ve ekmek almak için girip, kasada yüzlerce lira ödeyerek çıkanlardan mısınız? Yalnız değilsiniz. Son dönemde popülerleşen "3 Saniye Kuralı", bu oyunu bozuyor. İşte her alışverişte uygulayabileceğiniz o mucizevi yöntem ve cüzdanınızdaki gizli delikleri kapatacak tüyolar...
Giriş Tarihi: 09.08.2026 21:26
Güncelleme Tarihi: 09.08.2026 21:35