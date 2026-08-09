Cüzdanınızdaki O ’Gizli Kaçak’: Market Alışverişinde Kasaya Gitmeden Önce Bunu Yapanlar Tasarruf Ediyor!

KARAR YORGUNLUĞU: NEDEN KASANIN YANINDA PES EDİYORUZ?

Gün boyu binlerce karar veren beynimiz, alışverişin sonuna doğru "karar yorgunluğu" yaşamaya başlar. İrade bir kastır ve yorulur. Marketin son koridoruna geldiğinizde iradeniz artık tükenmiştir. İşte o an, normalde hiç ihtiyacınız olmayan o renkli paket, beyniniz tarafından bir "ödül" gibi algılanır. O ürünü sepete atmak aslında bir alışveriş değil, beyninizin yorgunluğa verdiği duygusal bir tepkidir.