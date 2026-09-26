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Dağ bayır gezip topladığı taşlarla 33 yılda saray dikti: Herkes deli gözüyle bakıyordu, dünya mirası oldu!
Dağ bayır gezip topladığı taşlarla 33 yılda saray dikti: Herkes deli gözüyle bakıyordu, dünya mirası oldu!
Mektup dağıtırken ayağına takılan sıradan bir taşla başladı, tam 33 yıl boyunca ceplerinde ve el arabasında taşıdığı molozlarla tek başına devasa bir saray inşa etti. Fransız postacı Cheval, hiçbir mimarlık bilgisi olmadan sadece tutkusuyla tarihin en sıra dışı başyapıtına imza attı.
Giriş Tarihi: 26.09.2026 11:16
Güncelleme Tarihi: 26.09.2026 11:17