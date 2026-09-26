Dağ bayır gezip topladığı taşlarla 33 yılda saray dikti: Herkes deli gözüyle bakıyordu, dünya mirası oldu!

1879 yılının sıradan bir sabahında Fransa kırsalında posta dağıtan Joseph Ferdinand Cheval'in ayağı yolda ilginç bir taşa takıldığında, kimse bunun dünya mimarlık tarihine geçecek 33 yıllık bir çılgınlığın ilk adımı olduğunu bilmiyordu.

Ne tek bir mimarlık eğitimi vardı ne de inşaattan anlıyordu. Her gün kilometrelerce yol yürüyen bu sıradan postacı; köy köy, patika patika gezip heybesine doldurduğu taşları geceleri evinin bahçesinde üst üste koymaya başladı. Çevresindekilerin alaycı bakışlarına, delirdiğini düşünen komşularına ve geçen onlarca yıla inat, sadece bir el arabası ve topladığı çakıllarla akılalmaz bir rüyayı gerçeğe dönüştürdü. Tek bir adamın elleriyle yükselen bu masalsı yapı, bugün milyonları büyüleyen bir azim anıtı olarak ayakta duruyor.