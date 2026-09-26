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Dağ bayır gezip topladığı taşlarla 33 yılda saray dikti: Herkes deli gözüyle bakıyordu, dünya mirası oldu!

Mektup dağıtırken ayağına takılan sıradan bir taşla başladı, tam 33 yıl boyunca ceplerinde ve el arabasında taşıdığı molozlarla tek başına devasa bir saray inşa etti. Fransız postacı Cheval, hiçbir mimarlık bilgisi olmadan sadece tutkusuyla tarihin en sıra dışı başyapıtına imza attı.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 26.09.2026 11:16 Güncelleme Tarihi: 26.09.2026 11:17
Dağ bayır gezip topladığı taşlarla 33 yılda saray dikti: Herkes deli gözüyle bakıyordu, dünya mirası oldu!
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1879 yılının sıradan bir sabahında Fransa kırsalında posta dağıtan Joseph Ferdinand Cheval'in ayağı yolda ilginç bir taşa takıldığında, kimse bunun dünya mimarlık tarihine geçecek 33 yıllık bir çılgınlığın ilk adımı olduğunu bilmiyordu.

Ne tek bir mimarlık eğitimi vardı ne de inşaattan anlıyordu. Her gün kilometrelerce yol yürüyen bu sıradan postacı; köy köy, patika patika gezip heybesine doldurduğu taşları geceleri evinin bahçesinde üst üste koymaya başladı. Çevresindekilerin alaycı bakışlarına, delirdiğini düşünen komşularına ve geçen onlarca yıla inat, sadece bir el arabası ve topladığı çakıllarla akılalmaz bir rüyayı gerçeğe dönüştürdü. Tek bir adamın elleriyle yükselen bu masalsı yapı, bugün milyonları büyüleyen bir azim anıtı olarak ayakta duruyor.

Dağ bayır gezip topladığı taşlarla 33 yılda saray dikti: Herkes deli gözüyle bakıyordu, dünya mirası oldu!

Yollardan Taş Toplayarak Başladı

Fransa'nın Hauterives bölgesinde posta dağıtıcılığı yapan Joseph Ferdinand Cheval, 1879 yılında yolda yürürken ayağına takılan taşların şeklinden ilham alarak tek başına dev bir yapı inşa etmeye karar verdi.

Dağ bayır gezip topladığı taşlarla 33 yılda saray dikti: Herkes deli gözüyle bakıyordu, dünya mirası oldu!

Hiçbir mimarlık veya inşaat eğitimi olmayan Cheval, tam 33 yıl boyunca dağıtım yaptığı güzergahlardan el arabasıyla topladığı taşları, deniz kabuklarını ve çimentoyu bir araya getirerek Palais Ideal (İdeal Saray) adını verdiği devasa yapıyı ortaya çıkardı.

Dağ bayır gezip topladığı taşlarla 33 yılda saray dikti: Herkes deli gözüyle bakıyordu, dünya mirası oldu!

Binanın Mimarisinde Çeşitli Kültürleri Harmanladı

26 metre uzunluğa, 12 metre genişliğe ve 12 metre yüksekliğe ulaşan bu benzersiz yapı, dünyadaki hiçbir geleneksel mimari akıma doğrudan uymuyor:

Dağ bayır gezip topladığı taşlarla 33 yılda saray dikti: Herkes deli gözüyle bakıyordu, dünya mirası oldu!

Duvarlarında Hindu tapınaklarından İsviçre dağ evlerine, Orta Çağ şatolarından Cezayir mimarisine kadar uzanan sayısız motif bulunuyor.

Dağ bayır gezip topladığı taşlarla 33 yılda saray dikti: Herkes deli gözüyle bakıyordu, dünya mirası oldu!

Tarihi ve Mitolojik Figürlere Yer Verdi

Yapının dış cephesi Jül Sezar, Arşimet, Vercingetorix, mitolojik devler ve Adem ile Havva gibi figürlerle süslü.

Dağ bayır gezip topladığı taşlarla 33 yılda saray dikti: Herkes deli gözüyle bakıyordu, dünya mirası oldu!

Duvar kabartmalarında ahtapottan file, ayıdan pelikana kadar uzanan onlarca farklı hayvan heykeli yer alıyor.

Dağ bayır gezip topladığı taşlarla 33 yılda saray dikti: Herkes deli gözüyle bakıyordu, dünya mirası oldu!

Sarayın Yanında Mezarını İnşa Etti

Sarayın hemen yanına kendisi ve eşi için bir Mısır mezarı inşa eden Cheval, vefat ettiğinde buraya gömülmek istedi. Ancak Fransız yetkililer mezarlık dışına defin yapılmasına izin vermedi.

Dağ bayır gezip topladığı taşlarla 33 yılda saray dikti: Herkes deli gözüyle bakıyordu, dünya mirası oldu!

Bu ret kararı 77 yaşındaki postacıyı durdurmaya yetmedi. Cheval, yerel köy mezarlığında 8 yıl daha tek başına çalışarak Sonsuz Sessizlik ve Dinlenme Mezarı adını verdiği ikinci bir anıt mezar inşa etti. 1922 yılında, yani ölümünden sadece iki yıl önce tamamlanan mezar, postacının hayattaki son büyük eseri oldu.

Dağ bayır gezip topladığı taşlarla 33 yılda saray dikti: Herkes deli gözüyle bakıyordu, dünya mirası oldu!

Dünyadaki Tek Naif Mimari Örnek Olarak Tescillendi

1969 yılında dönemin Fransa Kültür Bakanı André Malraux tarafından koruma altına alınarak Tarihi Anıt ilan edilen İdeal Saray, dünyada naif sanat kategorisinde kabul edilen tek mimari yapı olma özelliğini taşıyor.

Dağ bayır gezip topladığı taşlarla 33 yılda saray dikti: Herkes deli gözüyle bakıyordu, dünya mirası oldu!

Bugün her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan bu masalsı saray, bir insanın tek başına gösterdiği sabır ve azmin en somut kanıtı olarak varlığını sürdürüyor.