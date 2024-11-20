Trend Galeri Trend Yaşam Dağcılık için Niğde’ye gelmişlerdi: Sırra kadem basan Belaruslu ikiz kız kardeşler Maryıa ve Valentina İvankova her yerde aranıyor!

Dağcılık için Niğde’ye gelmişlerdi: Sırra kadem basan Belaruslu ikiz kız kardeşler Maryıa ve Valentina İvankova her yerde aranıyor!

Niğde'de meydana gelen esrarengiz olayda dağcılık için Türkiye'ye gelen Belarus uyruklu ikiz kız kardeşler 36 yaşındaki Valentina ve Maryıa İvankova Aladağlar'a gitmek için yola çıktıktan sonra sırra kadem bastı. AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma timlerinin çalışmaları 2. gününde de devam ediyor...