Trend Galeri Trend Yaşam Dağcılık için Niğde’ye gelmişlerdi: Sırra kadem basan Belaruslu ikiz kız kardeşler Maryıa ve Valentina İvankova her yerde aranıyor!

Dağcılık için Niğde’ye gelmişlerdi: Sırra kadem basan Belaruslu ikiz kız kardeşler Maryıa ve Valentina İvankova her yerde aranıyor!

Niğde'de meydana gelen esrarengiz olayda dağcılık için Türkiye'ye gelen Belarus uyruklu ikiz kız kardeşler 36 yaşındaki Valentina ve Maryıa İvankova Aladağlar'a gitmek için yola çıktıktan sonra sırra kadem bastı. AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma timlerinin çalışmaları 2. gününde de devam ediyor...

DHA
Giriş Tarihi: 20.11.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 11:25
Dağcılık için Niğde’ye gelmişlerdi: Sırra kadem basan Belaruslu ikiz kız kardeşler Maryıa ve Valentina İvankova her yerde aranıyor!

Niğde'ye dağcılık için gelen Belarus uyruklu ikiz kardeşler Valentina ve Maryıa İvankova, 16 Kasım'da Aladağlar'ın Yedigöller mevkisine gitmek için yürüyüşe çıktı.

Dağcılık için Niğde’ye gelmişlerdi: Sırra kadem basan Belaruslu ikiz kız kardeşler Maryıa ve Valentina İvankova her yerde aranıyor!

2 gün sonra geri dönmesi beklenen ikiz dağcılar sırra kadem bastı. Bunun üzerine dün arama çalışması başlatıldı.

Dağcılık için Niğde’ye gelmişlerdi: Sırra kadem basan Belaruslu ikiz kız kardeşler Maryıa ve Valentina İvankova her yerde aranıyor!

Bölgeye AFAD ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. Dün yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

Dağcılık için Niğde’ye gelmişlerdi: Sırra kadem basan Belaruslu ikiz kız kardeşler Maryıa ve Valentina İvankova her yerde aranıyor!

ÇALIŞMALAR 2. GÜNÜNDE

Havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalara bugün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlandı.

Dağcılık için Niğde’ye gelmişlerdi: Sırra kadem basan Belaruslu ikiz kız kardeşler Maryıa ve Valentina İvankova her yerde aranıyor!

Aladağlar'ın bir bölümünün sınırları içinde kaldığı Kayseri'de de AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Yahyalı'nın amatör dağcılarından oluşan bir grup da bu bölgede çalışmalara katıldı.

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