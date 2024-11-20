Aladağlar'da kaybolan Belaruslu dağcı ikiz kardeşlerin fotoğrafları ortaya çıktı | Video
Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da zirve tırmanışı yapmak için gitmek için 17 Kasım'da yola çıktıktan sonra kendilerinden haber alınamayan Belaruslu dağcı ikiz kız kardeşlerin dağda çekindikleri fotoğraflar ortaya çıkarken, ekipleri arama çalışmaları sürüyor.
Öte yandan; Kayseri'nin Yahyalı Belediyesi de kaybolan kardeşleri bulmak için başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarına personel ve lojistik destek verdi.
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