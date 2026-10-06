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Deneyenlerin yüzde 1'i 7 saniyede başarıyor! Resimde saklanan kuşları bulabilecek misiniz?

Yeni bir optik illüzyon testi, dikkat ve gözlem becerilerini sınamaya hazırlanıyor. "Sadece yüzde 1'i 7 saniyede çözebiliyor" iddiasıyla dikkat çeken görselde, doğal görüntünün içine ustaca gizlenmiş 6 kuş bulunuyor. Peki siz, gözlerinizi ne kadar iyi kullanıyorsunuz?

Giriş Tarihi: 06.10.2026 12:39 Güncelleme Tarihi: 06.10.2026 12:42