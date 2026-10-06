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Deneyenlerin yüzde 1'i 7 saniyede başarıyor! Resimde saklanan kuşları bulabilecek misiniz?

Yeni bir optik illüzyon testi, dikkat ve gözlem becerilerini sınamaya hazırlanıyor. "Sadece yüzde 1'i 7 saniyede çözebiliyor" iddiasıyla dikkat çeken görselde, doğal görüntünün içine ustaca gizlenmiş 6 kuş bulunuyor. Peki siz, gözlerinizi ne kadar iyi kullanıyorsunuz?

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SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 06.10.2026 12:39 Güncelleme Tarihi: 06.10.2026 12:42
Deneyenlerin yüzde 1’i 7 saniyede başarıyor! Resimde saklanan kuşları bulabilecek misiniz?

İlk bakışta yalnızca çalılıklarla ve bitki örtüsüyle kaplı doğal bir manzara göze çarpıyor. Ancak görseli biraz daha dikkatli incelediğinizde, yeşilliklerin ve kuru dalların arasına ustaca kamufle edilmiş tam 6 kuşun bulunduğunu fark edebilirsiniz.

Deneyenlerin yüzde 1’i 7 saniyede başarıyor! Resimde saklanan kuşları bulabilecek misiniz?

7 SANİYENİZ VAR! KUŞLARI BULABİLİR MİSİNİZ?

Optik illüzyon testinde katılımcılardan, yalnızca 7 saniye içinde açık alana gizlenmiş kuşların sayısını tespit etmeleri isteniyor.

Deneyenlerin yüzde 1’i 7 saniyede başarıyor! Resimde saklanan kuşları bulabilecek misiniz?

Görsel karmaşıklık ve renk benzerliği nedeniyle kuşlar ilk bakışta fark edilmiyor.

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Deneyenlerin yüzde 1’i 7 saniyede başarıyor! Resimde saklanan kuşları bulabilecek misiniz?

Uzmanlara göre bu tür görsel bulmacalar;

  • Dikkat süresini artırıyor
  • Odaklanma becerisini geliştiriyor
  • Beynin problem çözme ve analiz yeteneğini güçlendiriyor
Deneyenlerin yüzde 1’i 7 saniyede başarıyor! Resimde saklanan kuşları bulabilecek misiniz?

Bu nedenle optik illüzyonlar, yalnızca eğlence değil aynı zamanda zihinsel egzersiz olarak da değerlendiriliyor.

Deneyenlerin yüzde 1’i 7 saniyede başarıyor! Resimde saklanan kuşları bulabilecek misiniz?

ÇÖZÜM: KUŞLAR NEREDE SAKLANIYOR?

Zorlu bulmacanın çözümüne göre, kuşların tamamı görselin orta kısmında, ince kuru bir dalın çevresinde konumlanmış durumda. Doğal renklerle kamufle olan kuşlar, çevredeki yaprak ve dallarla neredeyse birebir uyum sağlıyor.

Deneyenlerin yüzde 1’i 7 saniyede başarıyor! Resimde saklanan kuşları bulabilecek misiniz?

Toplamda 6 kuş, dikkatle bakıldığında dal etrafında seçilebiliyor.

Deneyenlerin yüzde 1’i 7 saniyede başarıyor! Resimde saklanan kuşları bulabilecek misiniz?

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar, bu tarz optik illüzyonların düzenli olarak çözülmesinin;

  • Görsel algıyı güçlendirdiğini
  • Hafızayı desteklediğini
  • Zihinsel esnekliği artırdığını

belirtiyor.

Deneyenlerin yüzde 1’i 7 saniyede başarıyor! Resimde saklanan kuşları bulabilecek misiniz?

Eğer 7 saniye içinde tüm kuşları bulamadıysanız endişelenmeyin.

Deneyenlerin yüzde 1’i 7 saniyede başarıyor! Resimde saklanan kuşları bulabilecek misiniz?

Bu tür bulmacalar pratikle çok daha kolay çözülebiliyor.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör