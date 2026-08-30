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Deniz Kuvvetleri'nden Boğaz'da zafer selamı! TCG Anadolu liderliğinde 15 gemi Boğaz'dan geçti

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait 15 gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş gerçekleştirdi. TCG Anadolu'nun öncülük ettiği geçişte gemiler, Beşiktaş'taki Barbaros Hayreddin Paşa Anıtı'nı selamladı.

AJANSLAR
Giriş Tarihi: 30.08.2026 12:06 Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 12:16
Deniz Kuvvetleri’nden Boğaz’da zafer selamı! TCG Anadolu liderliğinde 15 gemi Boğaz’dan geçti

Türk Deniz Kuvvetleri, Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul Boğazı'nda unutulmaz bir geçiş törenine imza attı.

Deniz Kuvvetleri’nden Boğaz’da zafer selamı! TCG Anadolu liderliğinde 15 gemi Boğaz’dan geçti

Donanmanın sancak gemisi TCG Anadolu liderliğinde hareket eden 15 gemi, kuzeyden güneye doğru süzülerek Boğaz'da adeta gövde gösterisi yaptı.

Deniz Kuvvetleri’nden Boğaz’da zafer selamı! TCG Anadolu liderliğinde 15 gemi Boğaz’dan geçti

TCG Anadolu'nun öncülük ettiği geçişte gemiler, Beşiktaş'taki Barbaros Hayreddin Paşa Anıtı'nı selamladı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti | Video

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Deniz Kuvvetleri’nden Boğaz’da zafer selamı! TCG Anadolu liderliğinde 15 gemi Boğaz’dan geçti

Geçişe TCG Anadolu, Savarona, Oruçreis, Salihreis, Turgutreis, Giresun, Heybeliada, Burgazada, Büyükada, Tufan, Amasra, Alemdar, Işın, Dolunay ve Doğanay isimli gemiler katıldı.

Deniz Kuvvetleri’nden Boğaz’da zafer selamı! TCG Anadolu liderliğinde 15 gemi Boğaz’dan geçti

Türk Deniz Kuvvetleri'nin farklı sınıflardaki gemilerinin yer aldığı geçiş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında yapıldı.

Deniz Kuvvetleri’nden Boğaz’da zafer selamı! TCG Anadolu liderliğinde 15 gemi Boğaz’dan geçti
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL BOĞAZI #30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI #TCG ANADOLU