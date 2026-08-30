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Deniz Kuvvetleri'nden Boğaz'da zafer selamı! TCG Anadolu liderliğinde 15 gemi Boğaz'dan geçti
Deniz Kuvvetleri'nden Boğaz'da zafer selamı! TCG Anadolu liderliğinde 15 gemi Boğaz'dan geçti
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait 15 gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş gerçekleştirdi. TCG Anadolu'nun öncülük ettiği geçişte gemiler, Beşiktaş'taki Barbaros Hayreddin Paşa Anıtı'nı selamladı.
Giriş Tarihi: 30.08.2026 12:06
Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 12:16