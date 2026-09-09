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Denizin dibinde 12 kilometrelik dev çöl oluştu! Balık türlerinin çoğu yaşamını yitirdi
Denizin dibinde 12 kilometrelik dev çöl oluştu! Balık türlerinin çoğu yaşamını yitirdi
İspanya'daki lagünün dibinde ortaya çıkan süt beyazı tabaka, kısa sürede geçip gitmek yerine yıllardır yayılmaya devam ediyor. 12 kilometreyi aşan alanı kaplayan oluşumun etkileri ise bilim insanlarının yaptığı incelemelerde dikkat çekici bir tabloyu ortaya koydu.
Giriş Tarihi: 09.09.2026 14:28
Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 14:29