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Denizin dibinde 12 kilometrelik dev çöl oluştu! Balık türlerinin çoğu yaşamını yitirdi

İspanya'daki lagünün dibinde ortaya çıkan süt beyazı tabaka, kısa sürede geçip gitmek yerine yıllardır yayılmaya devam ediyor. 12 kilometreyi aşan alanı kaplayan oluşumun etkileri ise bilim insanlarının yaptığı incelemelerde dikkat çekici bir tabloyu ortaya koydu.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 09.09.2026 14:28 Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 14:29
Denizin dibinde 12 kilometrelik dev çöl oluştu! Balık türlerinin çoğu yaşamını yitirdi
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İspanya'nın Murcia bölgesinde yer alan Mar Menor lagünü, son yıllarda eşine az rastlanan ve son derece endişe verici bir su altı felaketiyle karşı karşıya kaldı.

Denizin dibinde 12 kilometrelik dev çöl oluştu! Balık türlerinin çoğu yaşamını yitirdi

İlk olarak 2022 yılında belirginleşen ve "beyaz leke" olarak adlandırılan yoğun tabaka, aradan geçen sürede kaybolmak yerine yayılmaya devam ediyor.

Denizin dibinde 12 kilometrelik dev çöl oluştu! Balık türlerinin çoğu yaşamını yitirdi

Uydu verileri ve saha gözlemleri, söz konusu süt beyazı oluşumun 12,3 kilometrelik bir alanı kapsayarak lagünün yüzde 9'luk kısmını etkisi altına aldığını belgeliyor.

Denizin dibinde 12 kilometrelik dev çöl oluştu! Balık türlerinin çoğu yaşamını yitirdi

Farklı coğrafyalarda kısa sürede dağılan benzer durumların aksine, Mar Menor'daki bu kalıcı kütle su altı ekosistemini derinden sarsmayı sürdürüyor.

Denizin dibinde 12 kilometrelik dev çöl oluştu! Balık türlerinin çoğu yaşamını yitirdi

Görsel değişimin temelinde, sudaki pH seviyesinin yükselmesiyle sürekli olarak ortaya çıkan mikroskobik kalsit kristalleri yer alıyor. Suyu sütümsü bir görünüme bürüyen bu kristaller, bulanıklık seviyesini normal değerlerin 9 katına kadar çıkarıyor.

Denizin dibinde 12 kilometrelik dev çöl oluştu! Balık türlerinin çoğu yaşamını yitirdi

Görüş mesafesinin dramatik biçimde düşmesi ise en fazla deniz tabanını olumsuz etkiliyor. Yapılan araştırmalara göre, sağlklı bölgelerde güneş ışığının yüzde 18,3'ü dibe ulaşabiliyorken, beyaz lekeden etkilenen alanlarda bu oran yüzde 3,9 seviyesine kadar geliyor.

Denizin dibinde 12 kilometrelik dev çöl oluştu! Balık türlerinin çoğu yaşamını yitirdi

Başka bir deyişle, ışığın yaklaşık yüzde 96'lık bölümü engellenmiş oluyor. Işığın kesilmesiyle fotosentez yapamayan ve üzeri kalsit parçacıklarıyla kaplanan bitkiler hızla yok oluş sürecine giriyor.

Denizin dibinde 12 kilometrelik dev çöl oluştu! Balık türlerinin çoğu yaşamını yitirdi

Etkilenen alanın merkezindeki 6,7 kilometrelik deniz tabanı tamamen bitki örtüsünden yoksun kalmış gibi gözüküyor.

Denizin dibinde 12 kilometrelik dev çöl oluştu! Balık türlerinin çoğu yaşamını yitirdi

BİTKİ ÖRTÜSÜNÜN YOK OLMASI BALIK TÜRLERİNDE KAYBA YOL AÇIYOR

Gerçekleşen flora kaybı, sudaki canlı yaşamını da doğrudan olumsuz etkiliyor. Bilim insanlarının bir yıl boyunca 4 binden fazla balığı inceleyerek yürüttüğü çalışmalar, tehlikenin ulaştığı boyutu net şekilde ortaya koyuyor.

Denizin dibinde 12 kilometrelik dev çöl oluştu! Balık türlerinin çoğu yaşamını yitirdi

Uzmanlar, yer altı sularıyla taşınan besin maddeleriyle karbonatların bu yapıyı beslediğini değerlendiriyor. En büyük endişe ise devasa lekenin daha fazla genişlemesi riskinde yatıyor.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör