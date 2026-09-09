Denizin dibinde 12 kilometrelik dev çöl oluştu! Balık türlerinin çoğu yaşamını yitirdi

Görüş mesafesinin dramatik biçimde düşmesi ise en fazla deniz tabanını olumsuz etkiliyor. Yapılan araştırmalara göre, sağlklı bölgelerde güneş ışığının yüzde 18,3'ü dibe ulaşabiliyorken, beyaz lekeden etkilenen alanlarda bu oran yüzde 3,9 seviyesine kadar geliyor.