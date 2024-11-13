DEV MAÇ İÇİN HEYECANLI BEKLEYİŞ: Mike Tyson ve Jake Paul boks maçı ne zaman, bu Cuma mı, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak ve para ödülü ne kadar?

Tüm dünyanın beklediği Mike Tyson ve Jake Paul boks maçı için artık çok kısa bir süre kaldı. Son resmi maçını 2005 yılında yapan efsane boksör Mike Tyson, Youtuber'lıktan boksa geçiş yapan Jake Paul ile karşılaşacak. Mike Tyson Jake Paul maçı yayın kanalı, saati ve tarihine ilişkin bilgiler ise karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyenler tarafından merak ediliyor. Youtuber olarak kariyerine başlayan Jake Paul şu ana kadar 11 maça çıktı ve bunlardan 10'unu kazanmayı başardı. Diğer tarafta 58 yaşında Mike Tyson ise kimilerine göre gelmiş geçmiş en iyi ağır siklet. Peki, Mike Tyson ve Jake Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak ve para ödülü ne kadar? İşte detaylar;