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DEV MAÇ İÇİN HEYECANLI BEKLEYİŞ: Mike Tyson ve Jake Paul boks maçı ne zaman, bu Cuma mı, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak ve para ödülü ne kadar?

Tüm dünyanın beklediği Mike Tyson ve Jake Paul boks maçı için artık çok kısa bir süre kaldı. Son resmi maçını 2005 yılında yapan efsane boksör Mike Tyson, Youtuber'lıktan boksa geçiş yapan Jake Paul ile karşılaşacak. Mike Tyson Jake Paul maçı yayın kanalı, saati ve tarihine ilişkin bilgiler ise karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyenler tarafından merak ediliyor. Youtuber olarak kariyerine başlayan Jake Paul şu ana kadar 11 maça çıktı ve bunlardan 10'unu kazanmayı başardı. Diğer tarafta 58 yaşında Mike Tyson ise kimilerine göre gelmiş geçmiş en iyi ağır siklet. Peki, Mike Tyson ve Jake Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak ve para ödülü ne kadar? İşte detaylar;

Giriş Tarihi: 13.11.2024 07:14 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 07:14
DEV MAÇ İÇİN HEYECANLI BEKLEYİŞ: Mike Tyson ve Jake Paul boks maçı ne zaman, bu Cuma mı, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak ve para ödülü ne kadar?

Dünya Mike Tyson ile Jake Paul arasında gerçekleşecek olan boks müsabakasına çevrildi. 27 yaşındaki Jake Paul, bir dönemin efsane şampiyonu Mike Tyson ile karşı karşıya gelecek. Youtuber iken dövüş sporlarına merakıyla ringlere giren Jake Paul, Nate Diaz gibi UFC'nin önemli isimlerini ringte mağlup etmeyi başardı. Diğer tarafta Tyson ise son profesyonel maçını 2005 yılında Kevin McBride'ye karşı gerçekleştirdi ve mağlup oldu. Peki, Mike Tyson ve Jake Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak ve para ödülü ne kadar?

DEV MAÇ İÇİN HEYECANLI BEKLEYİŞ: Mike Tyson ve Jake Paul boks maçı ne zaman, bu Cuma mı, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak ve para ödülü ne kadar?

JAKE PAUL-MİKE TYSON MAÇI NE ZAMAN?

Dev mücadeleye dair detaylar belli oldu. Jake Paul ile Mike Tyson'ın karşı karşıya geleceği profesyonel ağır sıklet boks müsabakası, 16 Kasım Cumartesi günü TSİ 04.00'te başlayacak.

DEV MAÇ İÇİN HEYECANLI BEKLEYİŞ: Mike Tyson ve Jake Paul boks maçı ne zaman, bu Cuma mı, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak ve para ödülü ne kadar?

MİKE TYSON-JAKE PAUL BOKS MAÇI HANGİ KANALDA?

NFL Dallas Cowboys'ta gerçekleşecek boks maçı Netflix üzerinden canlı takip edilecek.

DEV MAÇ İÇİN HEYECANLI BEKLEYİŞ: Mike Tyson ve Jake Paul boks maçı ne zaman, bu Cuma mı, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak ve para ödülü ne kadar?

Mike Tyson - Jake Paul boks maçında geri sayım! Canlı yayın günü ve saati belli oldu | Video

DEV MAÇ İÇİN HEYECANLI BEKLEYİŞ: Mike Tyson ve Jake Paul boks maçı ne zaman, bu Cuma mı, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak ve para ödülü ne kadar?

MİKE TYSON TARİHİN EN İYİLERİNDEN!
Mike Tyson, boks tarihinin en tanınmış ve tartışmalı figürlerinden biri olarak dikkat çekti. Agresif dövüş tarzı, onu rakiplerinin korkulu rüyası haline getirdi. 1986'da 20 yaşında, Trevor Berbick'i yenerek "en genç ağır sıklet şampiyonu" unvanını kazandı. Tyson, aynı anda WBA, WBC ve IBF şampiyonluklarını elinde bulunduran ilk ağır sıklet boksörü oldu. Ancak ringdeki başarıları, kişisel skandalları ve hukuki sorunlarıyla gölgelendi. 1997'deki Holyfield maçında kulağını ısırarak koparması, boks dünyasında unutulmaz bir anı olarak kaldı.

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