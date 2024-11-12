Video Dünya Mike Tyson - Jake Paul boks maçında geri sayım! Canlı yayın günü ve saati belli oldu | Video
Mike Tyson - Jake Paul boks maçında geri sayım! Canlı yayın günü ve saati belli oldu | Video

Mike Tyson - Jake Paul boks maçında geri sayım! Canlı yayın günü ve saati belli oldu | Video

12.11.2024 | 11:08

Boks efsanesi Mike Tyson ile YouTuber Jake Paul, 15 Kasım Cumartesi günü yapılacak müsabakada birbirlerine meydan okuyacak. Boks otoriteleri, ağır siklet boks şampiyonu 58 yaşındaki Mike Tyson'ı favori görürken, YouTuber Jake Paul, kendisine ve gençliğine güveniyor. ABD Teksas'ta düzenlenecek maç 15 Kasım Cumartesi günü TSİ 04.00'te dijital platformda canlı olarak yayınlanacak. Müsabaka öncesi canlı yayında birbirlerine meydan okuyan Mike Tyson ve Jake Paul, iddialı olduklarını dile getirdi. Jake Paul, "Bu adamı uykuya gönderdiğim an, boks tarihinin en büyük anı olacak." derken; Mike Tyson, "Bu adam çok rüya görüyor." diye cevap verdi.

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