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Devre mülk tuzağı evinden etti! Gördüğü o ilan hayatını altüst etti: Yaşlı adam dolandırıcıların ağına böyle düştü!

İstanbul'da tek bir ilan dolandırıcıların milyonluk tuzağına dönüştü. 74 yaşındaki Nurettin Yılmaz bir ilana kanıp devre mülkünü satmak istedi. Sahtekarların pençesine düşen yaşlı adamın başına gelmeyen kalmadı. Evinin tapusunu kaybeden talihsiz adam sokakta kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. İşte detaylar…

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 13.09.2026 10:34 Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 10:36
Devre mülk tuzağı evinden etti! Gördüğü o ilan hayatını altüst etti: Yaşlı adam dolandırıcıların ağına böyle düştü!

Sosyal medyada gördüğü ilana kanan 74 yaşındaki Nurettin Yılmaz'ın hayatı kabusa döndü. Devre mülkünü satmak isterken oturduğu evin tapusunu bile dolandırıcılara kaptırdı. Devre mülk çetesi iddiaya göre 74 yaşındaki Nurettin Yılmaz'ın Ankara'da üzerine devre mülkler olduğunu fark etti ve kendisine vaatler verdi. Bu vaat o devre mülkleri yabancı turistlere çok yüksek fiyattan satabilecekleri yönündeydi.

Devre mülk tuzağı evinden etti! Gördüğü o ilan hayatını altüst etti: Yaşlı adam dolandırıcıların ağına böyle düştü!

Yılmaz dolandırıcıların tuzağını böyle anlattı:

"Bir tane daha verelim sana dedi. Onu dedi 175 bin liraya satarız dedi. İyi bir kar edersin oradan dedi. Gerçekten gerçek mi bu? dedim Evet dedi müşterilerimize hazır falan. Biraz peşin verdim ona. O şekilde aldım onu. Ondan sonra birkaç gün sonra dedi ya bir tane daha verelim sana dedi. Gerçekten devre mülk var mı ortada gidip bakmadım yani."

Devre mülk tuzağı evinden etti! Gördüğü o ilan hayatını altüst etti: Yaşlı adam dolandırıcıların ağına böyle düştü!

DAHA YÜKSEKTEN SATARIM SANDI AMA…

ATV'nin haberine göre Yılmaz denileni yaptı. Devre mülkleri daha yüksekten satabileceği umuduyla fazlasını aldı. Ama satış süreci zannettiği gibi olmadığını iddia eden Yılmaz, "Satışı bekliyoruz bugün yarın. Aradan geçti aşağı yukarı 3-4 ay. Bu hala satış yapamadı. Beni hep erteliyor." dedi.

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Devre mülk tuzağı evinden etti! Gördüğü o ilan hayatını altüst etti: Yaşlı adam dolandırıcıların ağına böyle düştü!

Sahtekarlar en son Nurettin Yılmaz'ın evinin tapusuna göz dikti. Devre mülk çetesi son olarak o satışı yapabilmek için Nurettin Yılmaz'dan Beykoz'da oturduğu bu evin tapusunu teminat olarak istedi. 74 yaşındaki Yılmaz kendi evinin tapusunu teminat olarak teslim etti.

Devre mülk tuzağı evinden etti! Gördüğü o ilan hayatını altüst etti: Yaşlı adam dolandırıcıların ağına böyle düştü!

EVİNİN SATILDIĞINI 6 AY SONRA ÖĞRENDİ

'Teminat olarak aldınız ya tapuları, onları iade etmeyecek misiniz?' diyerek telefonda dolandırıcılarla konuşan Yılmaz'a sahtekarlar "Valla iade konusunu ben bilmiyorum." diyerek cevap verdi. Yılmaz evi devrettikten 5 gün sonra satıldığını söylerken olaydan 6 ay sonra haberdar olduğunu ifade etti.

Devre mülk tuzağı evinden etti! Gördüğü o ilan hayatını altüst etti: Yaşlı adam dolandırıcıların ağına böyle düştü!

"3 DAİRELİK AİLE APARTMANIMIZDA REZİL OLDUK"

Yılmaz ise o çete hakkında suç duyurusunda bulunurken sokakta kalma riskiyle karşı karşıya kaldı. Sözlerini, "Burada benim damadım oturuyor, oğlum oturuyor. 3 dairelik aile apartmanı burası. Biz burada 3'ümüzü de mağdur edecekler." İfadeleriyle noktaladı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL