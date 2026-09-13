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Devre mülk tuzağı evinden etti! Gördüğü o ilan hayatını altüst etti: Yaşlı adam dolandırıcıların ağına böyle düştü!
Devre mülk tuzağı evinden etti! Gördüğü o ilan hayatını altüst etti: Yaşlı adam dolandırıcıların ağına böyle düştü!
İstanbul'da tek bir ilan dolandırıcıların milyonluk tuzağına dönüştü. 74 yaşındaki Nurettin Yılmaz bir ilana kanıp devre mülkünü satmak istedi. Sahtekarların pençesine düşen yaşlı adamın başına gelmeyen kalmadı. Evinin tapusunu kaybeden talihsiz adam sokakta kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 13.09.2026 10:34
Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 10:36