Devre mülk tuzağı evinden etti! Gördüğü o ilan hayatını altüst etti: Yaşlı adam dolandırıcıların ağına böyle düştü!

Yılmaz dolandırıcıların tuzağını böyle anlattı:

"Bir tane daha verelim sana dedi. Onu dedi 175 bin liraya satarız dedi. İyi bir kar edersin oradan dedi. Gerçekten gerçek mi bu? dedim Evet dedi müşterilerimize hazır falan. Biraz peşin verdim ona. O şekilde aldım onu. Ondan sonra birkaç gün sonra dedi ya bir tane daha verelim sana dedi. Gerçekten devre mülk var mı ortada gidip bakmadım yani."