Dilan Polat’ın koruması Can Polat İzmir'de katledilmişti: Kızı sessizliğini bozdu! “Babamın kıyafetlerini bile çöpe attılar”

Dilan ve Engin Polat çiftinin korumalığını ve şoförlüğünü yapan, aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan 37 yaşındaki Can Polat, 3 Haziran 2026'da İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da silahlı saldırıya uğradı. Otelden ayrılmak üzere aracına hazırlandığı sırada vurulan Can Polat, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli S.A. kısa sürede yakalanırken soruşturma başlatıldı.