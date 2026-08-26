Trend Galeri Trend Yaşam Dilan Polat’ın koruması Can Polat İzmir'de katledilmişti: Kızı sessizliğini bozdu! “Babamın kıyafetlerini bile çöpe attılar”

Dilan Polat’ın koruması Can Polat İzmir'de katledilmişti: Kızı sessizliğini bozdu! “Babamın kıyafetlerini bile çöpe attılar”

İzmir'in Çeşme ilçesinde Dilan ve Engin Polat çiftinin korumalığını yapan Can Polat'ın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından aile içinde yaşandığı öne sürülen tartışmalar gündeme geldi. Can Polat'ın kızı Damla Hediye Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, babasının ölümünün ardından yaşadığını öne sürdüğü olayları anlattı. Polat, aile bireyleri tarafından dışlandığını, eşyalarının çöpe atıldığını ve fiziksel şiddete maruz kaldığını iddia etti. İşte akılalmaz olayın detayları…

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 26.08.2026 12:31 Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 12:38
Dilan Polat’ın koruması Can Polat İzmir’de katledilmişti: Kızı sessizliğini bozdu! Babamın kıyafetlerini bile çöpe attılar

Dilan ve Engin Polat çiftinin korumalığını ve şoförlüğünü yapan, aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan 37 yaşındaki Can Polat, 3 Haziran 2026'da İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da silahlı saldırıya uğradı. Otelden ayrılmak üzere aracına hazırlandığı sırada vurulan Can Polat, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli S.A. kısa sürede yakalanırken soruşturma başlatıldı.

Dilan Polat’ın koruması Can Polat İzmir’de katledilmişti: Kızı sessizliğini bozdu! Babamın kıyafetlerini bile çöpe attılar

O AÇIKLAMALAR GÜNDEMİ SARSTI

Can Polat'ın ölümünün ardından bu kez kızı Damla Hediye Polat'ın yaptığı açıklamalar gündeme geldi. Polat, kamuoyuna duyurduğu açıklamasında babasının vefatından sonraki süreçte aile içerisinde yaşandığını öne sürdüğü olayları tek tek anlattı.

Dilan Polat’ın koruması Can Polat İzmir’de katledilmişti: Kızı sessizliğini bozdu! Babamın kıyafetlerini bile çöpe attılar

"BABAMIN BÜTÜN KIYAFETLERİ ÇÖP POŞETLERİNE KONULDU"

Damla Hediye Polat, babasının vefatının 3. veya 4. gününde Can Polat'ın tüm kıyafetlerinin çöp poşetlerine doldurularak Darülaceze'ye verildiğini ve aile fertlerine babasına ait herhangi bir eşyanın bırakılmadığını iddia etti.

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Dilan Polat’ın koruması Can Polat İzmir’de katledilmişti: Kızı sessizliğini bozdu! Babamın kıyafetlerini bile çöpe attılar

Polat, "Bir anısı, bir kıyafeti, bir atleti bile annesine verilmeyerek hepsinden kurtulmuştur" ifadelerini kullanırken, babasının ölümünün ardından yaşanan bu durumun kendisini derinden etkilediğini belirtti.

Dilan Polat’ın koruması Can Polat İzmir’de katledilmişti: Kızı sessizliğini bozdu! Babamın kıyafetlerini bile çöpe attılar

"BENİM EŞYALARIM DA ÇÖP POŞETLERİNE DOLDURULDU"

Açıklamasında aile içerisinde yaşanan başka bir tartışmayı da anlatan Polat, babasının vefatından yaklaşık 5 gün sonra annesi Seçil Polat ile bir tartışma yaşadığını öne sürdü.

Dilan Polat’ın koruması Can Polat İzmir’de katledilmişti: Kızı sessizliğini bozdu! Babamın kıyafetlerini bile çöpe attılar

Polat, tartışmanın ardından dedesinin evine gittiğini, kendisine ait eşyaların da çöp poşetlerine doldurularak kapının önüne bırakıldığını iddia etti. Polat, bu duruma ilişkin tarih ve saat bilgilerini içeren fotoğrafların da bulunduğunu ifade etti.

Dilan Polat’ın koruması Can Polat İzmir’de katledilmişti: Kızı sessizliğini bozdu! Babamın kıyafetlerini bile çöpe attılar

Damla Hediye Polat ayrıca, kendisine yönelik sözlü ve fiziksel şiddet uygulandığını öne sürerek darp raporu aldığını ve şikayette bulunduğunu belirtti.

Dilan Polat’ın koruması Can Polat İzmir’de katledilmişti: Kızı sessizliğini bozdu! Babamın kıyafetlerini bile çöpe attılar
Dilan Polat’ın koruması Can Polat İzmir’de katledilmişti: Kızı sessizliğini bozdu! Babamın kıyafetlerini bile çöpe attılar

İŞTE DİKAT ÇEKEN O AÇIKLAMA…

Dilan Polat’ın koruması Can Polat İzmir’de katledilmişti: Kızı sessizliğini bozdu! Babamın kıyafetlerini bile çöpe attılar
Dilan Polat’ın koruması Can Polat İzmir’de katledilmişti: Kızı sessizliğini bozdu! Babamın kıyafetlerini bile çöpe attılar
Dilan Polat’ın koruması Can Polat İzmir’de katledilmişti: Kızı sessizliğini bozdu! Babamın kıyafetlerini bile çöpe attılar
Dilan Polat’ın koruması Can Polat İzmir’de katledilmişti: Kızı sessizliğini bozdu! Babamın kıyafetlerini bile çöpe attılar
Dilan Polat’ın koruması Can Polat İzmir’de katledilmişti: Kızı sessizliğini bozdu! Babamın kıyafetlerini bile çöpe attılar
Dilan Polat’ın koruması Can Polat İzmir’de katledilmişti: Kızı sessizliğini bozdu! Babamın kıyafetlerini bile çöpe attılar
Dilan Polat’ın koruması Can Polat İzmir’de katledilmişti: Kızı sessizliğini bozdu! Babamın kıyafetlerini bile çöpe attılar
Dilan Polat’ın koruması Can Polat İzmir’de katledilmişti: Kızı sessizliğini bozdu! Babamın kıyafetlerini bile çöpe attılar
Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İZMİR #ENGİN POLAT #DİLAN POLAT #CAN POLAT