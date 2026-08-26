Dilan Polat’ın koruması Can Polat İzmir'de katledilmişti: Kızı sessizliğini bozdu! “Babamın kıyafetlerini bile çöpe attılar”

İzmir'in Çeşme ilçesinde Dilan ve Engin Polat çiftinin korumalığını yapan Can Polat'ın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından aile içinde yaşandığı öne sürülen tartışmalar gündeme geldi. Can Polat'ın kızı Damla Hediye Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, babasının ölümünün ardından yaşadığını öne sürdüğü olayları anlattı. Polat, aile bireyleri tarafından dışlandığını, eşyalarının çöpe atıldığını ve fiziksel şiddete maruz kaldığını iddia etti. İşte akılalmaz olayın detayları…