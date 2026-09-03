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Doğayı güzelleştirmek için getirilmişti, felakete dönüştü! 10 taneydi 100 bin oldular: Şehir alarmda!

Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı Lujan kentinde, binlerce kızıl karınlı sincabın yol açtığı istila kontrolden çıktı. Altyapıyı çökerten, tarlaları tahrip eden ve ölümcül hastalık riski taşıyan sincaplar nedeniyle yetkililer acil durum alarmı verdi.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 03.09.2026 10:12 Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 10:13
Doğayı güzelleştirmek için getirilmişti, felakete dönüştü! 10 taneydi 100 bin oldular: Şehir alarmda!

Çevre yetkilileri, kontrolsüzce çoğalan popülasyonun hem insan sağlığı hem de üretim sistemleri için ciddi bir tehdit haline geldiğini duyurdu.

Doğayı güzelleştirmek için getirilmişti, felakete dönüştü! 10 taneydi 100 bin oldular: Şehir alarmda!

10 TANE GETİRİLDİ, 100 BİNE ULAŞTI!

Dehşete düşüren istilanın kökeni ise 1970 yılına dayanıyor. O dönem doğayı güzelleştirmek amacıyla Belçika'dan Lujan şehrindeki bir kulübe getirilen sadece 10-12 adet sincap, aradan geçen yıllar içinde kontrolden çıktı.

Doğayı güzelleştirmek için getirilmişti, felakete dönüştü! 10 taneydi 100 bin oldular: Şehir alarmda!

Bugün sadece Lujan bölgesinde 100 binden fazla kızıl karınlı sincabın yaşadığı tahmin ediliyor.

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Doğayı güzelleştirmek için getirilmişti, felakete dönüştü! 10 taneydi 100 bin oldular: Şehir alarmda!

ÖLÜMCÜL HASTALIK TEHDİDİ

Yetkililer, bu kemirgenlerin insan sağlığını doğrudan tehdit ettiğini vurguladı. Sincapların, enfekte hayvanların idrarıyla yayılan ve ölümcül olabilen "leptospiroz" bakterisini taşıdığı açıklandı.

Doğayı güzelleştirmek için getirilmişti, felakete dönüştü! 10 taneydi 100 bin oldular: Şehir alarmda!

Temas eden su, toprak veya gıdalar aracılığıyla insanlara bulaşan bu hastalık; böbrek ve karaciğer yetmezliğine yol açarak can kaybına neden olabiliyor.

Doğayı güzelleştirmek için getirilmişti, felakete dönüştü! 10 taneydi 100 bin oldular: Şehir alarmda!

ELEKTRİKLERİ KESTİLER, TARIMI DURDURDULAR

Bölgede hayatı felç eden sincaplar, elektrik kablolarını ve sulama sistemlerini kemirerek büyük maddi zarara yol açtı. Kabloları kemiren sincaplar yüzünden geniş çaplı elektrik kesintileri yaşandı.

Doğayı güzelleştirmek için getirilmişti, felakete dönüştü! 10 taneydi 100 bin oldular: Şehir alarmda!

Ayrıca tarım ürünlerine ve yerel eko-sisteme büyük zarar veren kemirgenler için uzmanlar uyardı:

"Sincapları gördüğünüz yerde derhal çevre birimlerine haber verin. Kesinlikle dokunmayın ve evcil hayvan olarak beslemeye çalışmayın!"

Doğayı güzelleştirmek için getirilmişti, felakete dönüştü! 10 taneydi 100 bin oldular: Şehir alarmda!

3 EYALETE VE ONLARCA ŞEHRE YAYILDILAR

Asya menşeili bir tür olan kızıl karınlı sincaplar (Callosciurus erythraeus), Çevre Bakanlığı tarafından resmi olarak "İstilacı Yabancı Türler" listesine alındı. Yapılan son incelemelerde sincapların sadece Lujan ile sınırlı kalmadığı birçok kente de yayıldığı tespit edildi.

Doğayı güzelleştirmek için getirilmişti, felakete dönüştü! 10 taneydi 100 bin oldular: Şehir alarmda!

Ağaçlara yuva yapan, meyve, tohum ve ağaç kabuklarıyla beslenen bu sevimli fakat tehlikeli türle mücadele için Arjantin genelinde geniş çaplı önlemler alınıyor.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör