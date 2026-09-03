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Doğayı güzelleştirmek için getirilmişti, felakete dönüştü! 10 taneydi 100 bin oldular: Şehir alarmda!
Doğayı güzelleştirmek için getirilmişti, felakete dönüştü! 10 taneydi 100 bin oldular: Şehir alarmda!
Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı Lujan kentinde, binlerce kızıl karınlı sincabın yol açtığı istila kontrolden çıktı. Altyapıyı çökerten, tarlaları tahrip eden ve ölümcül hastalık riski taşıyan sincaplar nedeniyle yetkililer acil durum alarmı verdi.
Giriş Tarihi: 03.09.2026 10:12
Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 10:13