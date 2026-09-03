Doğayı güzelleştirmek için getirilmişti, felakete dönüştü! 10 taneydi 100 bin oldular: Şehir alarmda!

3 EYALETE VE ONLARCA ŞEHRE YAYILDILAR

Asya menşeili bir tür olan kızıl karınlı sincaplar (Callosciurus erythraeus), Çevre Bakanlığı tarafından resmi olarak "İstilacı Yabancı Türler" listesine alındı. Yapılan son incelemelerde sincapların sadece Lujan ile sınırlı kalmadığı birçok kente de yayıldığı tespit edildi.