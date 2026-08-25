Trend Galeri Trend Yaşam Dünya devlerini teker teker eleyerek zirveye adını kazıdı! TasteAtlas açıkladı: Osmanlı'nın o lezzetli ilk 5'te!

Dünya devlerini teker teker eleyerek zirveye adını kazıdı! TasteAtlas açıkladı: Osmanlı'nın o lezzetli ilk 5'te!

Gastronomi dünyasının prestijli listelerini hazırlayan TasteAtlas, peynirle yapılan dünyanın en iyi yemeklerini sıraladı. Listede Türk mutfağından Osmanlı saray mutfağının eşsiz lezzeti de ilk 5'e girerek yabancı gurmelerden tam not aldı. Peki, Türkiye'yi zirveye taşıyan o lezzet hangisi?

Giriş Tarihi: 25.08.2026 15:30 Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 15:31