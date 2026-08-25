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Dünya devlerini teker teker eleyerek zirveye adını kazıdı! TasteAtlas açıkladı: Osmanlı'nın o lezzetli ilk 5'te!

Gastronomi dünyasının prestijli listelerini hazırlayan TasteAtlas, peynirle yapılan dünyanın en iyi yemeklerini sıraladı. Listede Türk mutfağından Osmanlı saray mutfağının eşsiz lezzeti de ilk 5'e girerek yabancı gurmelerden tam not aldı. Peki, Türkiye'yi zirveye taşıyan o lezzet hangisi?

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 25.08.2026 15:30 Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 15:31
Dünya devlerini teker teker eleyerek zirveye adını kazıdı! TasteAtlas açıkladı: Osmanlı’nın o lezzetli ilk 5’te!

Dünya mutfaklarının en prestijli listelerini hazırlayan TasteAtlas, peynirle yapılan dünyanın en iyi lezzetlerini sıraladı. Onlarca ülkenin yarıştığı listede Türk mutfağından bir lezzet, dünya devlerini geride bırakarak dikkat çekti.

Dünya devlerini teker teker eleyerek zirveye adını kazıdı! TasteAtlas açıkladı: Osmanlı’nın o lezzetli ilk 5’te!

15. Enchiladas Suizas - MEKSİKA

Dünya devlerini teker teker eleyerek zirveye adını kazıdı! TasteAtlas açıkladı: Osmanlı’nın o lezzetli ilk 5’te!

14. Enfrijolada - MEKSİKA

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Dünya devlerini teker teker eleyerek zirveye adını kazıdı! TasteAtlas açıkladı: Osmanlı’nın o lezzetli ilk 5’te!

13. Burek sa sirom - SIRBİSTAN

Dünya devlerini teker teker eleyerek zirveye adını kazıdı! TasteAtlas açıkladı: Osmanlı’nın o lezzetli ilk 5’te!

12.Quesadilla - MEKSİKA

Dünya devlerini teker teker eleyerek zirveye adını kazıdı! TasteAtlas açıkladı: Osmanlı’nın o lezzetli ilk 5’te!

11. Tequeños - LOS TEQUES

Dünya devlerini teker teker eleyerek zirveye adını kazıdı! TasteAtlas açıkladı: Osmanlı’nın o lezzetli ilk 5’te!

10. Focaccia - İTALYA

Dünya devlerini teker teker eleyerek zirveye adını kazıdı! TasteAtlas açıkladı: Osmanlı’nın o lezzetli ilk 5’te!

9. Banitsa with cabbage (Zelnik) - KUZEY MAKEDONYA

Dünya devlerini teker teker eleyerek zirveye adını kazıdı! TasteAtlas açıkladı: Osmanlı’nın o lezzetli ilk 5’te!

8. Cheeseburger - KALİFORNİYA

Dünya devlerini teker teker eleyerek zirveye adını kazıdı! TasteAtlas açıkladı: Osmanlı’nın o lezzetli ilk 5’te!

7. Pizza alla pala - ROMA

Dünya devlerini teker teker eleyerek zirveye adını kazıdı! TasteAtlas açıkladı: Osmanlı’nın o lezzetli ilk 5’te!

6. Sandwich de lomo - YUNANİSTAN

Dünya devlerini teker teker eleyerek zirveye adını kazıdı! TasteAtlas açıkladı: Osmanlı’nın o lezzetli ilk 5’te!

5. Sirnica - BOSNA HERKES

Dünya devlerini teker teker eleyerek zirveye adını kazıdı! TasteAtlas açıkladı: Osmanlı’nın o lezzetli ilk 5’te!

4. Pierogi Ruskie - POLONYA

Dünya devlerini teker teker eleyerek zirveye adını kazıdı! TasteAtlas açıkladı: Osmanlı’nın o lezzetli ilk 5’te!

3. Hünkar beğendi - TÜRKİYE

Dünya devlerini teker teker eleyerek zirveye adını kazıdı! TasteAtlas açıkladı: Osmanlı’nın o lezzetli ilk 5’te!

2. Pasta 'ncasciata - SİCİLYA

Dünya devlerini teker teker eleyerek zirveye adını kazıdı! TasteAtlas açıkladı: Osmanlı’nın o lezzetli ilk 5’te!

1.Kepta duona - LİTVANYA

Dünya devlerini teker teker eleyerek zirveye adını kazıdı! TasteAtlas açıkladı: Osmanlı’nın o lezzetli ilk 5’te!

DÜNYANIN EN İYİ TAVUK YEMEKLERİ LİSTESİNDE TÜRKİYE YİNE ZİRVEDE!

Dünya mutfaklarının dev kapışmasında beklenen sonuç geldi! TasteAtlas, merakla beklenen dünyanın en iyi tavuk yemekleri listesini paylaştı. Global listenin en üst sıralarına adeta çıkarma yapan milli mutfağımız, Avrupa ve Asya'nın en iddialı tariflerini geride bırakarak Türk mutfağını zirvelere taşıdı!

Dünya devlerini teker teker eleyerek zirveye adını kazıdı! TasteAtlas açıkladı: Osmanlı’nın o lezzetli ilk 5’te!

20. Fried chicken - ABD

Dünya devlerini teker teker eleyerek zirveye adını kazıdı! TasteAtlas açıkladı: Osmanlı’nın o lezzetli ilk 5’te!

19. Doro wat - ETİYOPYA

Dünya devlerini teker teker eleyerek zirveye adını kazıdı! TasteAtlas açıkladı: Osmanlı’nın o lezzetli ilk 5’te!

18. Peruvian chicken stew - PERU

Dünya devlerini teker teker eleyerek zirveye adını kazıdı! TasteAtlas açıkladı: Osmanlı’nın o lezzetli ilk 5’te!

17. Dak galbi - GÜNEY KORE

Dünya devlerini teker teker eleyerek zirveye adını kazıdı! TasteAtlas açıkladı: Osmanlı’nın o lezzetli ilk 5’te!

16. Kokoras krasatos - YUNANİSTAN

Dünya devlerini teker teker eleyerek zirveye adını kazıdı! TasteAtlas açıkladı: Osmanlı’nın o lezzetli ilk 5’te!

15. Chicken kyiv - UKRAYNA

Dünya devlerini teker teker eleyerek zirveye adını kazıdı! TasteAtlas açıkladı: Osmanlı’nın o lezzetli ilk 5’te!

14. Ayam goreng - ENDONEZYA

Dünya devlerini teker teker eleyerek zirveye adını kazıdı! TasteAtlas açıkladı: Osmanlı’nın o lezzetli ilk 5’te!

13. Frango assado com piri piri - PORTEKİZ