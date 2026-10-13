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Dünya genelinde en çok tüketilen 10 yiyecek belli oldu! Listeye Kahramanmaraş’ın o lezzeti damga vurdu
Dünya genelinde en çok tüketilen 10 yiyecek belli oldu! Listeye Kahramanmaraş’ın o lezzeti damga vurdu
Dünyanın öbür ucunda yaşayan biriyle aynı damak zevkini paylaşıyor olabileceğinizi hiç düşündünüz mü? Küresel tüketim alışkanlıkları üzerine yapılan son derleme, milyarlarca insanı aynı lezzet paydasında buluşturan besinleri ortaya koydu. İşte dünya genelinde en çok tüketilen 10 yiyecek…
Giriş Tarihi: 13.10.2026 11:27
Güncelleme Tarihi: 13.10.2026 11:28