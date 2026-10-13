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Dünya genelinde en çok tüketilen 10 yiyecek belli oldu! Listeye Kahramanmaraş’ın o lezzeti damga vurdu

Dünyanın öbür ucunda yaşayan biriyle aynı damak zevkini paylaşıyor olabileceğinizi hiç düşündünüz mü? Küresel tüketim alışkanlıkları üzerine yapılan son derleme, milyarlarca insanı aynı lezzet paydasında buluşturan besinleri ortaya koydu. İşte dünya genelinde en çok tüketilen 10 yiyecek…

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Giriş Tarihi: 13.10.2026 11:27 Güncelleme Tarihi: 13.10.2026 11:28
Dünya genelinde en çok tüketilen 10 yiyecek belli oldu! Listeye Kahramanmaraş’ın o lezzeti damga vurdu

Farklı coğrafyalar, bambaşka kültürler... Ancak konu yemek olduğunda sınırlar tamamen ortadan kalkıyor. Dünya çapındaki tüketim verilerine dayanan yeni araştırma; tatlıdan meyveye, pratik alternatiflerden temel gıdalara kadar insanlığın en çok tükettiği ortak lezzetleri belirledi.

Dünya genelinde en çok tüketilen 10 yiyecek belli oldu! Listeye Kahramanmaraş’ın o lezzeti damga vurdu

DÜNYADA EN ÇOK TÜKETİLEN YİYECEKLER HANGİLERİ?

10. Dondurma: Listenin son sırasında, özellikle sıcak havaların vazgeçilmez tatlısı dondurma bulunuyor. Çok sayıda aroma ve sunum seçeneği, dondurmayı her yaştan insanın tercih ettiği küresel bir lezzete dönüştürüyor.

Türkiye'den de bu alanda gururlandıran bir başarı geldi. TasteAtlas tarafından hazırlanan sıralamalardan birinde, keçi sütü ve saleple hazırlanan Maraş dondurması dünyanın en iyi üçüncü dondurması olarak gösterildi. Kendine özgü sert, yoğun ve esnek dokusuyla bilinen geleneksel lezzet, uluslararası gastronomi dünyasında dikkat çekti.

Dünya genelinde en çok tüketilen 10 yiyecek belli oldu! Listeye Kahramanmaraş’ın o lezzeti damga vurdu

9. Çorba: Dünyanın hemen her mutfağında farklı bir çorba tarifine rastlamak mümkün. Ekonomik, besleyici ve kolay hazırlanabilir olması çorbanın yaygınlığını artırıyor.

8. Elma: Binlerce çeşidi bulunan elma, kolay taşınabilmesi ve uzun süre saklanabilmesi sayesinde en çok tüketilen meyveler arasında gösteriliyor.

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Dünya genelinde en çok tüketilen 10 yiyecek belli oldu! Listeye Kahramanmaraş’ın o lezzeti damga vurdu

7. Pizza: Farklı malzemelerle kişiselleştirilebilen pizza, ülke sınırlarını aşarak küresel bir hazır yemek klasiğine dönüştü.

Dünya genelinde en çok tüketilen 10 yiyecek belli oldu! Listeye Kahramanmaraş’ın o lezzeti damga vurdu

6. Patates: Kızartmadan püreye, salatadan ana yemeklere kadar sayısız tarifte kullanılan patates, uygun fiyatı ve doyurucu yapısıyla öne çıkıyor.

Dünya genelinde en çok tüketilen 10 yiyecek belli oldu! Listeye Kahramanmaraş’ın o lezzeti damga vurdu

LİSTENİN İLK BEŞİNDE HANGİ YİYECEKLER VAR?

5. Ekmek: Çok sayıda kültürde sofranın temel parçası olan ekmek, farklı unlar ve pişirme teknikleriyle dünyanın her bölgesinde tüketiliyor.

Dünya genelinde en çok tüketilen 10 yiyecek belli oldu! Listeye Kahramanmaraş’ın o lezzeti damga vurdu

4. Makarna: Kolay hazırlanması ve farklı soslarla uyum sağlaması, makarnayı küresel mutfağın vazgeçilmezlerinden biri yapıyor.

Dünya genelinde en çok tüketilen 10 yiyecek belli oldu! Listeye Kahramanmaraş’ın o lezzeti damga vurdu

3. Tavuk: Diğer et türlerine göre daha ulaşılabilir olması ve çok sayıda pişirme yöntemine uyarlanabilmesi, tavuğun tüketimini artırıyor.

Dünya genelinde en çok tüketilen 10 yiyecek belli oldu! Listeye Kahramanmaraş’ın o lezzeti damga vurdu

2. Yumurta: Kahvaltılardan hamur işlerine kadar pek çok tarifte kullanılan yumurta, pratikliği ve besin değeriyle ikinci sırada bulunuyor.

Dünya genelinde en çok tüketilen 10 yiyecek belli oldu! Listeye Kahramanmaraş’ın o lezzeti damga vurdu

ZİRVENİN SAHİBİ PİRİNÇ OLDU

Listenin birinci sırasında pirinç yer alıyor. Özellikle Asya ülkelerinde temel besin kabul edilen pirinç; kolay yetiştirilmesi, uzun süre saklanabilmesi ve farklı yemeklere uyarlanabilmesi sayesinde milyarlarca insanın günlük beslenmesinde önemli bir yere sahip.

Dünya genelinde en çok tüketilen 10 yiyecek belli oldu! Listeye Kahramanmaraş’ın o lezzeti damga vurdu

PEKİ DÜNYANIN EN İYİ DONDURMALARINI GÖRDÜNÜZ MÜ?

14) AFFOGATO (İTALYA)

Tam anlamıyla bir dondurma-kahve şöleni! Bu tatlı, bir top vanilyalı veya sütlü dondurmanın üzerine taze espresso dökülerek hazırlanıyor.

Dünya genelinde en çok tüketilen 10 yiyecek belli oldu! Listeye Kahramanmaraş’ın o lezzeti damga vurdu

13) BACİO GELATO (İTALYA)

Ünlü "Bacio Perugina" çikolatalarından ilham alan bu dondurma; çikolata ve fındığın eşsiz uyumunu yansıtıyor. İçerisindeki yoğun fındık parçalarıyla damaklarda unutulmaz bir iz bırakıyor.

Dünya genelinde en çok tüketilen 10 yiyecek belli oldu! Listeye Kahramanmaraş’ın o lezzeti damga vurdu

12) GELATO AL FİOR Dİ LATTE (İTALYA)

İtalyancada "sütün çiçeği" anlamına gelen bu çeşit, dondurmanın en saf hali olarak biliniyor. Sadece süt, krema ve şekerden yapıldığı için sadeliğiyle ustalığı konuşturmayı gerektiren, oldukça zarif bir lezzet.

Dünya genelinde en çok tüketilen 10 yiyecek belli oldu! Listeye Kahramanmaraş’ın o lezzeti damga vurdu

11) GELATO AL CİOCCOLATO FONDENTE (İTALYA)

Bitter çikolata tutkunlarının vazgeçilmezi olan bu lezzet, yüksek kaliteli yoğun çikolata aromasıyla öne çıkıyor.

Dünya genelinde en çok tüketilen 10 yiyecek belli oldu! Listeye Kahramanmaraş’ın o lezzeti damga vurdu

10) BROWNİE SUNDAE (ABD)

Sıcak brownie parçalarının dondurmayla buluştuğu kalori bombası.

Dünya genelinde en çok tüketilen 10 yiyecek belli oldu! Listeye Kahramanmaraş’ın o lezzeti damga vurdu

9) QUESO HELADO (AREQUİPA, PERU)
Adı "peynirli dondurma" olsa da aslında süt, tarçın ve Hindistan ceviziyle hazırlanan Peru'ya özgü bir tatlı.

Dünya genelinde en çok tüketilen 10 yiyecek belli oldu! Listeye Kahramanmaraş’ın o lezzeti damga vurdu

8) TARTUFO Dİ PİZZO (İTALYA)

İçinde akışkan çikolata sosu bulunan, dışı kakao kaplı top şeklindeki bu dondurma tam bir görsel şölen.

Dünya genelinde en çok tüketilen 10 yiyecek belli oldu! Listeye Kahramanmaraş’ın o lezzeti damga vurdu

7) GİANDUİA GELATO (İTALYA)

Sütlü çikolata ve fındığın muhteşem uyumu.

Dünya genelinde en çok tüketilen 10 yiyecek belli oldu! Listeye Kahramanmaraş’ın o lezzeti damga vurdu

6) KULFİ (HİNDİSTAN)

Sütün uzun süre kaynatılarak karamelize edilmesiyle elde edilen bu dondurma, yoğun ve aromatik yapısıyla biliniyor.

Dünya genelinde en çok tüketilen 10 yiyecek belli oldu! Listeye Kahramanmaraş’ın o lezzeti damga vurdu

5) GELATO ALLA NOCCİOLA (İTALYA)

Fındık ezmesiyle hazırlanan bu İtalyan klasiği, listenin fındık severler için favorisi.

Dünya genelinde en çok tüketilen 10 yiyecek belli oldu! Listeye Kahramanmaraş’ın o lezzeti damga vurdu

4) FROZEN CUSTARD (ABD)

Bu lezzet, bol yumurtalı ve kremsi yapısıyla dikkat çekiyor.

Dünya genelinde en çok tüketilen 10 yiyecek belli oldu! Listeye Kahramanmaraş’ın o lezzeti damga vurdu

3) MARAŞ DONDURMASI (TÜRKİYE)

Erimeye karşı direnci ve sakız gibi uzayan çiğnenebilir dokusuyla Maraş dondurması, dünyanın en özgün lezzetleri arasında ilk sıralarda.

Dünya genelinde en çok tüketilen 10 yiyecek belli oldu! Listeye Kahramanmaraş’ın o lezzeti damga vurdu

2) GELATO AL PİSTACCHİO (İTALYA)

Roma sokaklarının vazgeçilmezi olan antep fıstıklı İtalyan dondurması, yoğun aromasıyla listenin en iddialılarından.

Dünya genelinde en çok tüketilen 10 yiyecek belli oldu! Listeye Kahramanmaraş’ın o lezzeti damga vurdu

1) CLOTTED CREAM ICE CREAM (İNGİLTERE)

Bölgeye has kaymak, tam yağlı süt ve yumurta ile hazırlanan bu geleneksel lezzet, listenin başında yer alıyor.

Dünya genelinde en çok tüketilen 10 yiyecek belli oldu! Listeye Kahramanmaraş’ın o lezzeti damga vurdu

Dünyaca ünlü lezzet rehberi TasteAtlas, 2026 yılı itibarıyla "Dünyanın En İyi Kuru Yemişleri" listesini de güncellemişti.