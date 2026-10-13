Dünya genelinde en çok tüketilen 10 yiyecek belli oldu! Listeye Kahramanmaraş’ın o lezzeti damga vurdu

DÜNYADA EN ÇOK TÜKETİLEN YİYECEKLER HANGİLERİ?

10. Dondurma: Listenin son sırasında, özellikle sıcak havaların vazgeçilmez tatlısı dondurma bulunuyor. Çok sayıda aroma ve sunum seçeneği, dondurmayı her yaştan insanın tercih ettiği küresel bir lezzete dönüştürüyor.

Türkiye'den de bu alanda gururlandıran bir başarı geldi. TasteAtlas tarafından hazırlanan sıralamalardan birinde, keçi sütü ve saleple hazırlanan Maraş dondurması dünyanın en iyi üçüncü dondurması olarak gösterildi. Kendine özgü sert, yoğun ve esnek dokusuyla bilinen geleneksel lezzet, uluslararası gastronomi dünyasında dikkat çekti.