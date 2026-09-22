Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı! 3 kıtaya hükmeden Osmanlı kaçıncı sırada?

Peki; kusursuz stratejik dehası, lojistik ağı ve savaş meydanlarındaki ihtişamıyla üç kıtaya asırlarca nizam veren Osmanlı İmparatorluğu bu amansız güç yarışında nerede yer aldı? İşte haritaları baştan çizen o efsanevi sıralama ve Osmanlı'nın listedeki sırası...