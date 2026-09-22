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Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı! 3 kıtaya hükmeden Osmanlı kaçıncı sırada?
Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı! 3 kıtaya hükmeden Osmanlı kaçıncı sırada?
Roma'dan Moğollara dünya tarihine damga vuran 15 büyük imparatorluk güncel bir listeyle sıralandı. Üç kıtaya hükmeden, yenilmezliğiyle nam salan Osmanlı ordusunun listedeki yeri ise tarih tutkunlarını şaşkına çevirdi. İşte kıtaları titreten o devler ligi...
Giriş Tarihi: 22.09.2026 15:31
Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 15:33