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Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı! 3 kıtaya hükmeden Osmanlı kaçıncı sırada?

Roma'dan Moğollara dünya tarihine damga vuran 15 büyük imparatorluk güncel bir listeyle sıralandı. Üç kıtaya hükmeden, yenilmezliğiyle nam salan Osmanlı ordusunun listedeki yeri ise tarih tutkunlarını şaşkına çevirdi. İşte kıtaları titreten o devler ligi...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 22.09.2026 15:31 Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 15:33
Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı! 3 kıtaya hükmeden Osmanlı kaçıncı sırada?

Dünya tarihi; sınırları haritalara sığmayan, attığı her adımla çağ açıp çağ kapatan kudretli imparatorlukların efsanevi mücadeleleriyle doludur. Roma'nın demir iradeli lejyonları, Moğolların durdurulamaz atlıları ve tarihin seyrini değiştiren dev devletler, "Dünyanın En Büyük 15 İmparatorluğu" listesinde yeniden bir araya geldi.

Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı! 3 kıtaya hükmeden Osmanlı kaçıncı sırada?

Peki; kusursuz stratejik dehası, lojistik ağı ve savaş meydanlarındaki ihtişamıyla üç kıtaya asırlarca nizam veren Osmanlı İmparatorluğu bu amansız güç yarışında nerede yer aldı? İşte haritaları baştan çizen o efsanevi sıralama ve Osmanlı'nın listedeki sırası...

Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı! 3 kıtaya hükmeden Osmanlı kaçıncı sırada?

15. BİZANS İMPARATORLUĞU

Zirve Dönemi: 6. Yüzyıl

Güç Faktörleri: Diplomasi, savunma mimarisi, ticaret yolları

Toprak Alanı: 3.5 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: Avrupa ve Asya'nın birleşim noktası.

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Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı! 3 kıtaya hükmeden Osmanlı kaçıncı sırada?

14. JAPON İMPARATORLUĞU

Zirve Dönemi: 20. Yüzyıl (1930'lar)

Güç Faktörleri: Askeri teknoloji, bölgesel genişleme

Toprak Alanı: 7 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: Asya-Pasifik bölgesindeki etkisi.

Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı! 3 kıtaya hükmeden Osmanlı kaçıncı sırada?

13. ÇİN İMPARATORLUĞU

Zirve Dönemi: MÖ 2. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl

Güç Faktörleri: İpek Yolu, bilimsel buluşlar, merkezi yönetim

Toprak Alanı: 6 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: Doğu Asya'nın yükselişi.

Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı! 3 kıtaya hükmeden Osmanlı kaçıncı sırada?

12. PORTEKİZ İMPARATORLUĞU

Zirve Dönemi: 15-16. Yüzyıl

Güç Faktörleri: Denizcilik keşifleri, ticaret yolları

Toprak Alanı: 10 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: İlk küresel ticaret ağı.

Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı! 3 kıtaya hükmeden Osmanlı kaçıncı sırada?

11. FRANSA (NAPOLYON İMPARATORLUĞU)

Zirve Dönemi: 19. Yüzyılın başı

Güç Faktörleri: Askeri deha, Avrupa'daki reformlar

Toprak Alanı: 2 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: Avrupa'nın siyasi haritasını yeniden şekillendirdi.

Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı! 3 kıtaya hükmeden Osmanlı kaçıncı sırada?

10. TANG HANEDANLIĞI

Zirve Dönemi: 7. Yüzyıl

Güç Faktörleri: İpek Yolu kontrolü, kültürel üstünlük, teknolojik yenilikler

Toprak Alanı: 6 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: Çin kültürünün Altın Çağı.

Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı! 3 kıtaya hükmeden Osmanlı kaçıncı sırada?

9. İSPANYA İMPARATORLUĞU

Zirve Dönemi: 16. Yüzyıl

Güç Faktörleri: Denizcilik üstünlüğü, koloniler, altın ticareti

Toprak Alanı: 13 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: Amerika kıtasında derin izler bıraktı.

Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı! 3 kıtaya hükmeden Osmanlı kaçıncı sırada?

8. PERS İMPARATORLUĞU

Zirve Dönemi: MÖ 5. Yüzyıl

Güç Faktörleri: Merkezi yönetim, yol ağı, hoşgörü politikası

Toprak Alanı: 8 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: İlk süper güç.

Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı! 3 kıtaya hükmeden Osmanlı kaçıncı sırada?

7. SOVYETLER BİRLİĞİ

Zirve Dönemi: 20. Yüzyıl

Güç Faktörleri: Askeri güç, ideolojik yayılma, sanayi üretimi

Toprak Alanı: 22 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: Soğuk Savaş'ın iki süper gücünden biri.

Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı! 3 kıtaya hükmeden Osmanlı kaçıncı sırada?

6. QİNG HANEDANLIĞI

Zirve Dönemi: 18. Yüzyıl

Güç Faktörleri: Ekonomik güç, nüfus üstünlüğü, geniş topraklar

Toprak Alanı: 14 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: Çin'in son hanedanlığı, Asya'nın merkezi.

Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı! 3 kıtaya hükmeden Osmanlı kaçıncı sırada?

5. ABBASİLER

Zirve Dönemi: 9. Yüzyıl

Güç Faktörleri: Bilim ve kültürde Altın Çağ, ticaret yolları kontrolü

Toprak Alanı: 11 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: İslam medeniyetinin zirve dönemi.

Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı! 3 kıtaya hükmeden Osmanlı kaçıncı sırada?

4. ROMA İMPARATORLUĞU

Zirve Dönemi: MÖ 27 - MS 476

Güç Faktörleri: Hukuk sistemi, askeri disiplin, mimari başarılar

Toprak Alanı: 5 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: Batı medeniyetinin temellerini attı.

Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı! 3 kıtaya hükmeden Osmanlı kaçıncı sırada?

3. MOĞOL İMPARATORLUĞU

Zirve Dönemi: 13. Yüzyıl

Güç Faktörleri: Askeri strateji, hızlı fetihler, Avrasya'daki kültürel entegrasyon

Toprak Alanı: 24 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: Tarihin en geniş kara imparatorluğu.

Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı! 3 kıtaya hükmeden Osmanlı kaçıncı sırada?

2. BRİTANYA İMPARATORLUĞU

Zirve Dönemi: 19. Yüzyıl

Güç Faktörleri: Sanayi devrimi, küresel ticaret ağları, denizcilik üstünlüğü

Toprak Alanı: 35 milyon km² (dünyanın dörtte biri)

Öne Çıkan Özellikler: Tarihin en büyük imparatorluğu, bilim ve teknolojide öncü.

Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı! 3 kıtaya hükmeden Osmanlı kaçıncı sırada?

1. OSMANLI İMPARATORLUĞU

Zirve Dönemi: 16. Yüzyıl

Güç Faktörleri: Stratejik konum, askeri başarılar, kültürel çeşitlilik

Toprak Alanı: 5.2 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: Üç kıtayı birleştiren köprü.

Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı! 3 kıtaya hükmeden Osmanlı kaçıncı sırada?

PEKİ TARİHİN EN GÜÇLÜ ORDUSU HANGİ ÜLKEYE AİT?

Tarihçilerin asırlardır süren 'kim daha güçlüydü?' tartışmasına modern teknoloji son noktayı koydu: Yapay zeka, lojistik güçten askeri dehaya kadar tüm verileri tarayarak tarihin en yenilmez ordularını yeniden sıraladı.

Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı! 3 kıtaya hükmeden Osmanlı kaçıncı sırada?

İşte listenin zirvesinde yer alan Osmanlı İmparatorluğu'nun o çarpıcı konumu!

17 - Fin Ordusu

Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı! 3 kıtaya hükmeden Osmanlı kaçıncı sırada?

16 - Britanya İmparatorluğu Ordusu

Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı! 3 kıtaya hükmeden Osmanlı kaçıncı sırada?

15 - Nazi Almanyası Wehrmacht

Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı! 3 kıtaya hükmeden Osmanlı kaçıncı sırada?

14 - Prusya Ordusu

Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı! 3 kıtaya hükmeden Osmanlı kaçıncı sırada?

13 - Samuray Orduları

Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı! 3 kıtaya hükmeden Osmanlı kaçıncı sırada?

12 - Hun Ordusu

Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı! 3 kıtaya hükmeden Osmanlı kaçıncı sırada?

11 - Bizans Ordusu