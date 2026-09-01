Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı: Osmanlı ordusu listede kaçıncı sırada?

İnsanlık tarihi; attığı her adımla yeryüzünü titreten, haritaları baştan çizip çağ açıp çağ kapatan devasa imparatorlukların amansız güç mücadelelerine sahne olmuştur. Roma'nın demir disiplinli lejyonlarından, Moğolların kasırga gibi esen durdurulamaz atlılarına kadar uzanan bu nefes kesici güç yarışında, dünyanın en büyük 15 imparatorluğu tüm ihtişamıyla yeniden sıralandı.Peki; üstün stratejik dehası, kusursuz lojistik ağı ve savaş meydanlarındaki dillere destan yenilmezliğiyle üç kıtaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğu, bu devler liginde kendisine kaçıncı sırada yer buldu?