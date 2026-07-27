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Dünyanın En Büyük Petrol Devleri Belli Oldu: Zirvede Sürpriz!

2026 küresel enerji haritası yenilendi! Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkelerini, zirvedeki devleri ve Türkiye'nin Gabar hamlesiyle değişen stratejik dengeleri keşfedin.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 27.07.2026 09:35 Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 09:36
Dünyanın En Büyük Petrol Devleri Belli Oldu: Zirvede Sürpriz!

Dünyanın en büyük petrol rezervleri 2026 listesi açıklandı! Zirvedeki sürpriz ülkeyle birlikte Türkiye'nin Gabar hamlesi küresel enerji haritasını sarsıyor. İşte siyah altının yeni devleri...

Dünyanın En Büyük Petrol Devleri Belli Oldu: Zirvede Sürpriz!

95 - ETİYOPYA (428 BİN VARİL)

Dünyanın En Büyük Petrol Devleri Belli Oldu: Zirvede Sürpriz!

94 - FAS (684 BİN VARİL)

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Dünyanın En Büyük Petrol Devleri Belli Oldu: Zirvede Sürpriz!

93 - ÜRDÜN (1 MİLYON VARİL)

Dünyanın En Büyük Petrol Devleri Belli Oldu: Zirvede Sürpriz!

92 - TAYVAN (2 MİLYON 280 BİN VARİL)

Dünyanın En Büyük Petrol Devleri Belli Oldu: Zirvede Sürpriz!

91 - BELİZ (6 MİLYON 700 BİN VARİL)

Dünyanın En Büyük Petrol Devleri Belli Oldu: Zirvede Sürpriz!

90 - BENİN 7 (8 MİLYON VARİL)

Dünyanın En Büyük Petrol Devleri Belli Oldu: Zirvede Sürpriz!

89 - SLOVAKYA (9 MİLYON VARİL)

Dünyanın En Büyük Petrol Devleri Belli Oldu: Zirvede Sürpriz!

88 - YUNANİSTAN (10 MİLYON VARİL)

Dünyanın En Büyük Petrol Devleri Belli Oldu: Zirvede Sürpriz!

87 - TACİKİSTAN (12 MİLYON VARİL)

Dünyanın En Büyük Petrol Devleri Belli Oldu: Zirvede Sürpriz!

86 - LİTVANYA (12 MİLYON VARİL)

Dünyanın En Büyük Petrol Devleri Belli Oldu: Zirvede Sürpriz!

85 - MACARİSTAN (12 MİLYON 100 BİN VARİL)

Dünyanın En Büyük Petrol Devleri Belli Oldu: Zirvede Sürpriz!

84 - İSRAİL (12 MİLYON 730 BİN VARİL)

Dünyanın En Büyük Petrol Devleri Belli Oldu: Zirvede Sürpriz!

83 - GÜNEY AFRİKA (15 MİLYON VARİL)

Dünyanın En Büyük Petrol Devleri Belli Oldu: Zirvede Sürpriz!

82 - ÇEKYA (15 MİLYON VARİL)

Dünyanın En Büyük Petrol Devleri Belli Oldu: Zirvede Sürpriz!

81 - BULGARİSTAN (15 MİLYON VARİL)

Dünyanın En Büyük Petrol Devleri Belli Oldu: Zirvede Sürpriz!

80 - MORİTANYA (20 MİLYON VARİL)

Dünyanın En Büyük Petrol Devleri Belli Oldu: Zirvede Sürpriz!

79 - PORTEKİZ (22 MİLYON 440 BİN VARİL)

Dünyanın En Büyük Petrol Devleri Belli Oldu: Zirvede Sürpriz!

78 - KATAR (25 MİLYON 244 BİN VARİL)

Dünyanın En Büyük Petrol Devleri Belli Oldu: Zirvede Sürpriz!

77 - BANGLADEŞ (28 MİLYON VARİL)

Dünyanın En Büyük Petrol Devleri Belli Oldu: Zirvede Sürpriz!

76 - GEORGİA (35 MİLYON VARİL)

Dünyanın En Büyük Petrol Devleri Belli Oldu: Zirvede Sürpriz!

75 - AVUSTURYA (35 MİLYON 200 BİN VARİL)

Dünyanın En Büyük Petrol Devleri Belli Oldu: Zirvede Sürpriz!

74 - KIRGIZİSTAN (40 MİLYON VARİL)

Dünyanın En Büyük Petrol Devleri Belli Oldu: Zirvede Sürpriz!

73 - YENİ ZELANDA ( 40 MİLYON 993 BİN VARİL)

Dünyanın En Büyük Petrol Devleri Belli Oldu: Zirvede Sürpriz!

72 - JAPONYA (44 MİLYON 115 BİN VARİL)