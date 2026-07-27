Dünyanın En Büyük Petrol Devleri Belli Oldu: Zirvede Sürpriz!

Dünyanın en büyük petrol rezervleri 2026 listesi açıklandı! Zirvedeki sürpriz ülkeyle birlikte Türkiye'nin Gabar hamlesi küresel enerji haritasını sarsıyor. İşte siyah altının yeni devleri... 95 - ETİYOPYA (428 BİN VARİL) 94 - FAS (684 BİN VARİL) 93 - ÜRDÜN (1 MİLYON VARİL) 92 - TAYVAN (2 MİLYON 280 BİN VARİL) 91 - BELİZ (6 MİLYON 700 BİN VARİL) 90 - BENİN 7 (8 MİLYON VARİL) 89 - SLOVAKYA (9 MİLYON VARİL) 88 - YUNANİSTAN (10 MİLYON VARİL) 87 - TACİKİSTAN (12 MİLYON VARİL) 86 - LİTVANYA (12 MİLYON VARİL) 85 - MACARİSTAN (12 MİLYON 100 BİN VARİL) 84 - İSRAİL (12 MİLYON 730 BİN VARİL) 83 - GÜNEY AFRİKA (15 MİLYON VARİL) 82 - ÇEKYA (15 MİLYON VARİL) 81 - BULGARİSTAN (15 MİLYON VARİL) 80 - MORİTANYA (20 MİLYON VARİL) 79 - PORTEKİZ (22 MİLYON 440 BİN VARİL) 78 - KATAR (25 MİLYON 244 BİN VARİL) 77 - BANGLADEŞ (28 MİLYON VARİL) 76 - GEORGİA (35 MİLYON VARİL) 75 - AVUSTURYA (35 MİLYON 200 BİN VARİL) 74 - KIRGIZİSTAN (40 MİLYON VARİL) 73 - YENİ ZELANDA ( 40 MİLYON 993 BİN VARİL) 72 - JAPONYA (44 MİLYON 115 BİN VARİL) 71 - FRANSA (61 MİLYON 719 BİN) 70 - HIRVATİSTAN ( 71 MİLYON VARİL) 69 - SIRBİSTAN (77 MİLYON 500 BİN VARİL) 68 - GUA TEMALA (86 MİLYON 110 BİN VARİL) 67 - SURİNAM (89 MİLYON VARİL) 66 - FİLDİŞİ SAHİLİ ( 100 MİLYON VARİL) 65 - POLONYA (113 MİLYON VARİL) 64 - ALMANYA (115 MİLYON 200 BİN VARİL) 63 - KÜBA (124 MİLYON VARİL) 62 - HOLLANDA (137 MİLYON 747 BİN VARİL) 61 - FİLİPİNLER (138 MİLYON 500 BİN VARİL) 60 - MYANMAR (139 MİLYON VARİL) 59 - İSPANYA (150 MİLYON VARİL) 58 - NİJER (150 MİLYON VARİL) 57 - ŞİLİ (150 MİLYON VARİL) 56 - ARNAVUTLUK (150 MİLYON VARİL) 55 - DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ (180 MİLYON VARİL) 54 - BAHREYN (186 MİLYON 500 BİN VARİL) 53 - BELARUS (198 MİLYON VARİL) 52 - KAMERUN (200 MİLYON VARİL) 51 - BOLİVYA (240 MİLYON 900 BİN VARİL) 50 - TAYLAND (252 MİLYON 750 BİN VARİL) 49 - TÜRKİYE (366 MİLYON VARİL) Türkiye, hızlı yükselişini sürdürüyor! Şırnak Gabar Dağı bölgesinde açılan yeni kuyularla birlikte günlük petrol üretimi 78 bin varili aştı. Türkiye'nin toplam günlük yurt içi ham petrol üretimi ise 135 bin varil seviyelerine ulaşarak tarihi zirvelerini gördü. Türkiye-Suriye sınırının kuzeyi, Van, Diyarbakır gibi hatlarda 150'den fazla yeni arama kuyusu hedeflenirken; Diyarbakır bölgesinde 'yatay sondaj' tekniğiyle üretimin artırılması planlanıyor. Türkiye, edindiği derin deniz sondaj ve sismik araştırma filosu imkanlarını sadece kendi kara sularında değil, Afrika ve Akdeniz başta olmak üzere yurt dışındaki anlaşmalı sahalarda da petrol ve gaz aramak üzere devreye sokuyor. Yurt içi petrol üretiminde yıllık %26, doğal gazda ise %39 civarında bir artış yakalayan Türkiye, Karadeniz'deki gaz ve Gabar'daki petrol üretimiyle yıllık 60-70 milyar doları bulan enerji faturasını kademeli olarak hafifletmeyi hedefliyor. 48 - UKRAYNA (395 MİLYON VARİL) 47 - TUNUS (425 MİLYON VARİL) 46 - DANİMARKA (441 MİLYON VARİL) 45 - İTALYA (497 MİLYON 934 BİN VARİL) 44 - PAKİSTAN (540 MİLYON VARİL) 43 - ÖZBEKİSTAN (594 MİLYON VARİL) 42 - TÜRKMENİSTAN (600 MİLYON VARİL) 41 - ROMANYA (600 MİLYON VARİL) 40 - GANA (660 MİLYON VARİL) 39 - PERU (858 MİLYON 890 BİN VARİL) 38 - SUDAN (1 MİLYAR 250 MİLYON VARİL) 37 - ÇAD (1 MİLYAR 500 MİLYON VARİL) 36 - GABON ( 2 MİLYAR VARİL) 35 - KOLOMBİYA ( 2 MİLYAR 36 MİLYON VARİL) 34 - AVUSTRALYA (2 MİLYAR 446 MİLYON VARİL) 33 - ENDONEZYA (2 MİLYAR 480 MİLYON VARİL) 32 - ARJANTİN (2 MİLYAR 483 MİLYON VARİL) 31 - BİRLEŞİK KRALLIK (2 MİLYAR 500 MİLYON VARİL) 30 - UGANDA (2 MİLYAR 500 MİLYON VARİL) 29 - SURİYE (2 MİLYAR 500 MİLYON VARİL) 28 - KONGO CUMHURİYETİ (2 MİLYAR 885 MİLYON VARİL) 27 - YEMEN (3 MİLYAR VARİL) 26 - MISIR (3 MİLYAR 300 MİLYON VARİL) 25 - MALEZYA (3 MİLYAR 600 MİLYON VARİL) 24 - GÜNEY SUDAN (3 MİLYAR 750 MİLYON VARİL) 23 - VİETNAM (4 MİLYAR 400 MİLYON VARİL) 22 - HİNDİSTAN (4 MİLYAR 605 MİLYON VARİL) 21 - UMMAN ( 5 MİLYAR 375 MİLYON VARİL) 20 - MEKSİKA ( 5 MİLYAR 786 MİLYON VARİL) 19 - AZERBAYCAN (7 MİLYON VARİL) 18 - ANGOLA (7 MİLYON 783 MİLYON VARİL) 17 - NORVEÇ (8 MİLYON 122 MİLYON 200 BİN VARİL) 16 - EKVADOR (8 MİLYAR 273 MİLYON VARİL) 15 - CEZAYİR (12 MİLYAR 200 MİLYON VARİL) 14 - BREZİLYA (12 MİLYAR 715 MİLYON VARİL) 13 - ÇİN (26 MİLYAR 23 MİLYON VARİL) 12 - KAZAKİSTAN (30 MİLYAR VARİL) 11 - NİJERYA (36 MİLYAR 890 MİLYON VARİL) 10 - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (38 MİLYAR 212 MİLYON VARİL) 9 - LİBYA (48 MİLYAR 363 MİLYON VARİL) 8 - RUSYA (80 MİLYAR VARİL) 7 - BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (97 MİLYAR 800 MİLYON) 6 - KUVEYT (101 MİLYAR 500 MİLYON VARİL) 5 - IRAK (145 MİLYAR 19 MİLYON VARİL) 4 - KANADA (170 MİLYAR 300 MİLYON VARİL) 3 - İRAN (208 MİLYAR 600 MİLYON VARİL) 2 - SUUDİ ARABİSTAN (258 MİLYAR 600 MİLYON VARİL) 1 - VENEZUELA (303 MİLYAR 806 MİLYON VARİL)