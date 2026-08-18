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Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye hangi petrol devlerini geride bıraktı?
Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye hangi petrol devlerini geride bıraktı?
Enerji piyasalarını sarsan Global Firepower 2026 petrol rezervi raporu yayımlandı! Gabar ve Karadeniz'deki peş peşe keşiflerle vites büyüten Türkiye, listede ezber bozarak dünya devlerini geride bıraktı. Peki, dünyanın en büyük petrol rezervi kimde? İşte enerji haritasını yeniden çizen o tarihi sıralama...
Giriş Tarihi: 18.08.2026 13:50
Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 13:58