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Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye hangi petrol devlerini geride bıraktı?

Enerji piyasalarını sarsan Global Firepower 2026 petrol rezervi raporu yayımlandı! Gabar ve Karadeniz'deki peş peşe keşiflerle vites büyüten Türkiye, listede ezber bozarak dünya devlerini geride bıraktı. Peki, dünyanın en büyük petrol rezervi kimde? İşte enerji haritasını yeniden çizen o tarihi sıralama...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 18.08.2026 13:50 Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 13:58
Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye hangi petrol devlerini geride bıraktı?

Küresel enerji piyasalarında "siyah altın" üzerinden kurulan jeopolitik dengeler, Global Firepower (GFP) 2026 petrol rezervi raporu ile adeta yeniden yazıldı. Yıllardır zirveyi kimseye bırakmayan geleneksel petrol devleri koltuklarını koruma mücadelesi verirken, listenin asıl sürprizini enerjide tam bağımsızlık adımları atan Türkiye yaptı.

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye hangi petrol devlerini geride bıraktı?

Özellikle Gabar Dağı ve Karadeniz hattında yapılan tarihi keşiflerin ardından devler ligine sağlam bir giriş yapan Türkiye, rezerv sıralamasında birçok küresel rakibini geride bırakarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye hangi petrol devlerini geride bıraktı?

Peki, enerji savaşlarının gölgesinde şekillenen 2026 yılında dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri hangileri? Türkiye ezber bozan bu yeni konumunda hangi devleri alt etti? İşte detaylar...

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Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye hangi petrol devlerini geride bıraktı?

İşte enerji savaşlarının gölgesinde şekillenen 2026 yılının en büyük rezervine sahip ülkeleri ve Türkiye'nin ezber bozan o yeni konumu…

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye hangi petrol devlerini geride bıraktı?

95 - ETİYOPYA (428 BİN VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye hangi petrol devlerini geride bıraktı?

94 - FAS (684 BİN VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye hangi petrol devlerini geride bıraktı?

93 - ÜRDÜN (1 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye hangi petrol devlerini geride bıraktı?

92 - TAYVAN (2 MİLYON 280 BİN VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye hangi petrol devlerini geride bıraktı?

91 - BELİZ (6 MİLYON 700 BİN VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye hangi petrol devlerini geride bıraktı?

90 - BENİN 7 (8 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye hangi petrol devlerini geride bıraktı?

89 - SLOVAKYA (9 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye hangi petrol devlerini geride bıraktı?

88 - YUNANİSTAN (10 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye hangi petrol devlerini geride bıraktı?

87 - TACİKİSTAN (12 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye hangi petrol devlerini geride bıraktı?

86 - LİTVANYA (12 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye hangi petrol devlerini geride bıraktı?

85 - MACARİSTAN (12 MİLYON 100 BİN VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye hangi petrol devlerini geride bıraktı?

84 - İSRAİL (12 MİLYON 730 BİN VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye hangi petrol devlerini geride bıraktı?

83 - GÜNEY AFRİKA (15 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye hangi petrol devlerini geride bıraktı?

82 - ÇEKYA (15 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye hangi petrol devlerini geride bıraktı?

81 - BULGARİSTAN (15 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye hangi petrol devlerini geride bıraktı?

80 - MORİTANYA (20 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye hangi petrol devlerini geride bıraktı?

79 - PORTEKİZ (22 MİLYON 440 BİN VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye hangi petrol devlerini geride bıraktı?

78 - KATAR (25 MİLYON 244 BİN VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye hangi petrol devlerini geride bıraktı?

77 - BANGLADEŞ (28 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye hangi petrol devlerini geride bıraktı?

76 - GEORGİA (35 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye hangi petrol devlerini geride bıraktı?

75 - AVUSTURYA (35 MİLYON 200 BİN VARİL)