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Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi güncellendi! İşte Türkiye'nin gurur veren yeni sırası...

Küresel askeri güç dengeleri 2026 yılında yeniden yazılıyor. Global Firepower tarafından yayınlanan "dünyada en çok savaş uçağına sahip ülkeler" listesinde Türkiye'nin sıçraması dikkat çekti. Savunma sanayisindeki yatırımların meyvesini verdiği o listede Türkiye kaçıncı sırada? İşte dünyanın en büyük hava güçleri...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 04.08.2026 15:36 Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 15:38
Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi güncellendi! İşte Türkiye’nin gurur veren yeni sırası...

Savunma sanayisindeki stratejik yatırımlar ve art arda gelen yerli teknoloji hamleleri, ülkelerin gökyüzündeki hakimiyetini baştan aşağı yeniden tanımlıyor. Dünyanın en prestijli askeri veri kaynaklarından biri olan Global Firepower, merakla beklenen 2026 yılı askeri güç raporunu yayınladı.

Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi güncellendi! İşte Türkiye’nin gurur veren yeni sırası...

Yeni verilere göre hazırlanan "dünyada en çok savaş uçağına sahip ülkeler" listesi, küresel askeri güç dengelerindeki çarpıcı değişimi tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Özellikle son yıllarda havacılık ve hava savunma alanında tarihi adımlar atan Türkiye'nin bu devler ligindeki yeni konumu ise sıralamaya adeta damga vurdu.

Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi güncellendi! İşte Türkiye’nin gurur veren yeni sırası...

Peki, 2026 itibarıyla dünyada hava kuvvetleri en güçlü olan ülkeler hangileri? Türkiye, savaş uçağı sayısında rakiplerini geride bırakarak kaçıncı sıraya yerleşti? İşte, havadaki güç dengelerini altüst eden o listenin tüm detayları...

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Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi güncellendi! İşte Türkiye’nin gurur veren yeni sırası...

İŞTE GURUR VEREN SIRAMIZ...

Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi güncellendi! İşte Türkiye’nin gurur veren yeni sırası...

90 - Eritre: 1

89 - Güney Afrika: 2

88 - Kongo Cumhuriyeti: 2

Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi güncellendi! İşte Türkiye’nin gurur veren yeni sırası...

87 - Meksika: 2

86 - Ermenistan: 4

85 - Uganda: 6

84 - Sri Lanka: 6

83 - Honduras: 6

82 - Gabon: 6

Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi güncellendi! İşte Türkiye’nin gurur veren yeni sırası...

81 - Slovakya: 7

80 - Mozambik: 8

79 - Zimbabve: 9

78 - Mali: 9

77 - Tunus: 10

76 - Libya: 10

Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi güncellendi! İşte Türkiye’nin gurur veren yeni sırası...

75 - Botsvana: 10

74 - Tanzanya: 11

73 - Sırbistan: 11

72 - Namibya: 11

Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi güncellendi! İşte Türkiye’nin gurur veren yeni sırası...

71 - Küba: 11

70 - Bulgaristan: 11

69 - Macaristan: 12

68 - Çekya: 12

Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi güncellendi! İşte Türkiye’nin gurur veren yeni sırası...

67: Hırvatistan: 12

66: Azerbaycan: 12

65: Nijerya: 14

64: Peru: 15

Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi güncellendi! İşte Türkiye’nin gurur veren yeni sırası...

63 - Avusturya: 15

62 - Kolombiya: 16

61 - Kenya: 17

60 - Türkmenistan: 22

Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi güncellendi! İşte Türkiye’nin gurur veren yeni sırası...

59 - Arjantin: 23

58 - Avustralya: 24

57 - Malezya: 25

Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi güncellendi! İşte Türkiye’nin gurur veren yeni sırası...

56 - Etiyopya: 25

55 -Özbekistan: 26

54 - Irak: 26

Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi güncellendi! İşte Türkiye’nin gurur veren yeni sırası...

53 - Danimarka: 26

52 - Portekiz: 28

51 - Bahreyn: 28

Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi güncellendi! İşte Türkiye’nin gurur veren yeni sırası...

50 - Romanya: 29

49 - Umman: 29

48 - Venezuela: 30

Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi güncellendi! İşte Türkiye’nin gurur veren yeni sırası...

47 - Sudan: 37

46 - Kazakistan: 37

45 - İsviçre: 40

Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi güncellendi! İşte Türkiye’nin gurur veren yeni sırası...

44 - Endonezya: 41

43 - Bangladeş: 41

42 - Belarus: 43

Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi güncellendi! İşte Türkiye’nin gurur veren yeni sırası...

41 - Ürdün: 44

40 - Brezilya: 44

39 - Belçika: 44

Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi güncellendi! İşte Türkiye’nin gurur veren yeni sırası...

38 - Şili: 45

37 - Kuveyt: 47

36 - Suriye: 52

Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi güncellendi! İşte Türkiye’nin gurur veren yeni sırası...

35 - Finlandiya: 53

Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi güncellendi! İşte Türkiye’nin gurur veren yeni sırası...

34 - Polonya: 58

Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi güncellendi! İşte Türkiye’nin gurur veren yeni sırası...

33 - Vietnam: 61

Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi güncellendi! İşte Türkiye’nin gurur veren yeni sırası...

32 - Kanada: 66

Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi güncellendi! İşte Türkiye’nin gurur veren yeni sırası...

31 - Angola: 67

Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi güncellendi! İşte Türkiye’nin gurur veren yeni sırası...

30 - Yemen: 68

29 - Myanmar: 70