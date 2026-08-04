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Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi güncellendi! İşte Türkiye'nin gurur veren yeni sırası...
Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi güncellendi! İşte Türkiye'nin gurur veren yeni sırası...
Küresel askeri güç dengeleri 2026 yılında yeniden yazılıyor. Global Firepower tarafından yayınlanan "dünyada en çok savaş uçağına sahip ülkeler" listesinde Türkiye'nin sıçraması dikkat çekti. Savunma sanayisindeki yatırımların meyvesini verdiği o listede Türkiye kaçıncı sırada? İşte dünyanın en büyük hava güçleri...
Giriş Tarihi: 04.08.2026 15:36
Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 15:38