Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi güncellendi! İşte Türkiye’nin gurur veren yeni sırası...

Yeni verilere göre hazırlanan "dünyada en çok savaş uçağına sahip ülkeler" listesi, küresel askeri güç dengelerindeki çarpıcı değişimi tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Özellikle son yıllarda havacılık ve hava savunma alanında tarihi adımlar atan Türkiye'nin bu devler ligindeki yeni konumu ise sıralamaya adeta damga vurdu.