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Dünyanın en dar evi görenleri şaşkına çevirdi! Sadece 63 santimetre ama içinde her şey var

Minimalist ev anlayışını sıra dışı bir noktaya taşıyan Peru'daki bir yapı, genişliğiyle görenleri şaşkına çeviriyor. Kuzey Peru'nun Huaral bölgesine bağlı Aucallama ilçesinde bulunan ev, yalnızca 63 santimetrelik genişliğiyle dünyanın en dar evi olarak anılıyor.

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DUYGU AKSOY
Giriş Tarihi: 10.11.2026 13:19 Güncelleme Tarihi: 10.11.2026 13:37
Dünyanın en dar evi görenleri şaşkına çevirdi! Sadece 63 santimetre ama içinde her şey var

Mimar ve tasarımcı Fabio Moreno'nun imzasını taşıyan proje, sınırlı metrekarelerde de işlevsel ve modern bir yaşam alanı oluşturulabileceğini ortaya koyuyor.

Dünyanın en dar evi görenleri şaşkına çevirdi! Sadece 63 santimetre ama içinde her şey var

Moreno, bu projeyle yaşam kalitesinin evin büyüklüğüne bağlı olmadığını göstermeyi amaçlıyor.

Dünyanın en dar evi görenleri şaşkına çevirdi! Sadece 63 santimetre ama içinde her şey var

Ona göre önemli olan, mevcut alanı en verimli şekilde değerlendirebilmek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en dar evi görenleri şaşkına çevirdi! Sadece 63 santimetre ama içinde her şey var

İlk bakışta bir sanat enstalasyonu gibi görünen ev, aslında oldukça işlevsel.

Dünyanın en dar evi görenleri şaşkına çevirdi! Sadece 63 santimetre ama içinde her şey var

Yapının içinde mutfak, banyo, yemek alanı, yatak odası, çalışma alanı, çamaşır bölümü ve iki katı birbirine bağlayan merdivenler bulunuyor.

Dünyanın en dar evi görenleri şaşkına çevirdi! Sadece 63 santimetre ama içinde her şey var

Tüm bu alanların yalnızca 63 santimetrelik genişliğe sığdırılması ise görenleri şaşkına çeviriyor.

Dünyanın en dar evi görenleri şaşkına çevirdi! Sadece 63 santimetre ama içinde her şey var

Aucallama'nın ana meydanının karşısında yer alan bu ilginç yapı, kısa sürede ziyaretçilerin ilgisini çekmeye başladı.

Dünyanın en dar evi görenleri şaşkına çevirdi! Sadece 63 santimetre ama içinde her şey var

Ancak evin son derece dar olması nedeniyle içeriye aynı anda birden fazla kişinin girmesi oldukça zor.

Dünyanın en dar evi görenleri şaşkına çevirdi! Sadece 63 santimetre ama içinde her şey var

Fabio Moreno, dünyanın en dar evi unvanını almak için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurdu.

Dünyanın en dar evi görenleri şaşkına çevirdi! Sadece 63 santimetre ama içinde her şey var

Yetkililerin resmi ölçümler ve teknik incelemelerinin ardından, yapının rekoru resmen tescil edebileceği belirtiliyor.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör