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Dünyanın en dar evi görenleri şaşkına çevirdi! Sadece 63 santimetre ama içinde her şey var

Minimalist ev anlayışını sıra dışı bir noktaya taşıyan Peru'daki bir yapı, genişliğiyle görenleri şaşkına çeviriyor. Kuzey Peru'nun Huaral bölgesine bağlı Aucallama ilçesinde bulunan ev, yalnızca 63 santimetrelik genişliğiyle dünyanın en dar evi olarak anılıyor.

Giriş Tarihi: 10.11.2026 13:19 Güncelleme Tarihi: 10.11.2026 13:37