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Meğer boşuna yapmıyorlarmış! Kedilerin eşyaları yere atmasının 3 şaşırtıcı nedeni

Kedilerin masaların üzerindeki eşyaları patileriyle iterek yere düşürmesi, hayvanseverlerin sıkça karşılaştığı davranışlardan biri. Sosyal medyada bir kedi sahibinin bu alışkanlığın nedenini sorgulaması üzerine yapılan açıklamalar dikkat çekti. Verilen yanıtlar, kedilerin bu hareketinin ardında sanılandan çok daha farklı nedenler olabileceğini ortaya koydu.

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DUYGU AKSOY
DUYGU AKSOY
Giriş Tarihi: 10.11.2026 11:19
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Meğer boşuna yapmıyorlarmış! Kedilerin eşyaları yere atmasının 3 şaşırtıcı nedeni

Uzmanlara göre kedilerin bu davranışının arkasında üç farklı neden yatıyor.

Meğer boşuna yapmıyorlarmış! Kedilerin eşyaları yere atmasının 3 şaşırtıcı nedeni

İlk neden, kedi sahiplerinin farkında olmadan bu alışkanlığı teşvik etmesi.

Meğer boşuna yapmıyorlarmış! Kedilerin eşyaları yere atmasının 3 şaşırtıcı nedeni

Kediler, bir bardak ya da süs eşyasını iterken sahibinden tepki aldığını fark ettiğinde, bunu ilgi çekmenin etkili bir yolu olarak öğreniyor.

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Meğer boşuna yapmıyorlarmış! Kedilerin eşyaları yere atmasının 3 şaşırtıcı nedeni

İkinci neden ise can sıkıntısı. Gün içinde yeterince uyarılmayan, oyuncakları olmayan ya da uzun süre yalnız kalan kediler, kendi eğlencelerini yaratma yoluna gidiyor.

Meğer boşuna yapmıyorlarmış! Kedilerin eşyaları yere atmasının 3 şaşırtıcı nedeni

Bu noktada masadaki objeler onlar için hem kolay ulaşılabilir hem de eğlenceli bir hedef haline geliyor.

Meğer boşuna yapmıyorlarmış! Kedilerin eşyaları yere atmasının 3 şaşırtıcı nedeni

Üçüncü neden ise kedilerin doğuştan ani hareket eden nesnelere karşı büyük bir ilgi duymasından kaynaklanıyor. Bir objeyi patisiyle itip yere düşürmek, onlar için avlanma davranışının küçük bir yansıması gibi görülüyor. Bu nedenle böcek izlemeyi ya da hızlı hareket eden oyuncaklarla oynamayı da seviyorlar.

Meğer boşuna yapmıyorlarmış! Kedilerin eşyaları yere atmasının 3 şaşırtıcı nedeni

Paylaşımın altına yorum yapan birçok kedi sahibi, bu durumu kendi deneyimleriyle doğruladı.

Meğer boşuna yapmıyorlarmış! Kedilerin eşyaları yere atmasının 3 şaşırtıcı nedeni

Bazıları kedilerinin özellikle dikkat çekmek ya da sabah erken saatlerde uyandırmak için eşyaları tek tek düşürdüğünü anlatırken, bazıları düzenli oyun ve ilgi sağlandıktan sonra bu davranışın azaldığını söyledi.

Meğer boşuna yapmıyorlarmış! Kedilerin eşyaları yere atmasının 3 şaşırtıcı nedeni

Uzmanlar, kedilerin bu alışkanlığını azaltmak için daha fazla oyun zamanı, zihinsel uyarım ve ilgi öneriyor.

Meğer boşuna yapmıyorlarmış! Kedilerin eşyaları yere atmasının 3 şaşırtıcı nedeni

Aksi halde masadaki eşyaların yere düşmesi, kediler için hatalı ama işe yarayan bir iletişim yöntemi olmaya devam ediyor.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör
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