Meğer boşuna yapmıyorlarmış! Kedilerin eşyaları yere atmasının 3 şaşırtıcı nedeni

Uzmanlara göre kedilerin bu davranışının arkasında üç farklı neden yatıyor.
İlk neden, kedi sahiplerinin farkında olmadan bu alışkanlığı teşvik etmesi.
İkinci neden ise can sıkıntısı. Gün içinde yeterince uyarılmayan, oyuncakları olmayan ya da uzun süre yalnız kalan kediler, kendi eğlencelerini yaratma yoluna gidiyor.
Bu noktada masadaki objeler onlar için hem kolay ulaşılabilir hem de eğlenceli bir hedef haline geliyor.
Üçüncü neden ise kedilerin doğuştan ani hareket eden nesnelere karşı büyük bir ilgi duymasından kaynaklanıyor. Bir objeyi patisiyle itip yere düşürmek, onlar için avlanma davranışının küçük bir yansıması gibi görülüyor. Bu nedenle böcek izlemeyi ya da hızlı hareket eden oyuncaklarla oynamayı da seviyorlar.
Paylaşımın altına yorum yapan birçok kedi sahibi, bu durumu kendi deneyimleriyle doğruladı.
Bazıları kedilerinin özellikle dikkat çekmek ya da sabah erken saatlerde uyandırmak için eşyaları tek tek düşürdüğünü anlatırken, bazıları düzenli oyun ve ilgi sağlandıktan sonra bu davranışın azaldığını söyledi.
Uzmanlar, kedilerin bu alışkanlığını azaltmak için daha fazla oyun zamanı, zihinsel uyarım ve ilgi öneriyor.
Aksi halde masadaki eşyaların yere düşmesi, kediler için hatalı ama işe yarayan bir iletişim yöntemi olmaya devam ediyor.