Meğer boşuna yapmıyorlarmış! Kedilerin eşyaları yere atmasının 3 şaşırtıcı nedeni

Üçüncü neden ise kedilerin doğuştan ani hareket eden nesnelere karşı büyük bir ilgi duymasından kaynaklanıyor. Bir objeyi patisiyle itip yere düşürmek, onlar için avlanma davranışının küçük bir yansıması gibi görülüyor. Bu nedenle böcek izlemeyi ya da hızlı hareket eden oyuncaklarla oynamayı da seviyorlar.