Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi güncellendi! Türkiye’den tarihi sıçrayış: İşte gurur veren sıramız

Son yıllarda yerli ve milli savunma sanayiinde atılan tarihi adımlarla gökyüzündeki caydırıcılığını zirveye taşıyan Türk Hava Kuvvetleri, envanterindeki 1.101 aktif hava aracıyla rapora damga vurdu. Fransa ve Mısır gibi köklü küresel güçleri geride bırakarak tarihi bir yükselişe imza atan Türkiye'nin yeni konumu ve gökyüzünün en güçlü orduları belli oldu.