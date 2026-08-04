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Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi güncellendi! Türkiye'den tarihi sıçrayış: İşte gurur veren sıramız
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi güncellendi! Türkiye'den tarihi sıçrayış: İşte gurur veren sıramız
Global Firepower 2026 "Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri" raporu yayınlandı! Yerli savunma hamleleriyle devleşen Türk Hava Kuvvetleri, 1.101 aktif hava aracıyla Avrupa devlerini geride bıraktı. İşte 2026'nın en güçlü hava filoları ve Türkiye'nin tarihi sıralaması...
Giriş Tarihi: 04.08.2026 11:19
Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 11:20