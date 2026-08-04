Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi güncellendi! Türkiye'den tarihi sıçrayış: İşte gurur veren sıramız

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi güncellendi! Türkiye'den tarihi sıçrayış: İşte gurur veren sıramız

Global Firepower 2026 "Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri" raporu yayınlandı! Yerli savunma hamleleriyle devleşen Türk Hava Kuvvetleri, 1.101 aktif hava aracıyla Avrupa devlerini geride bıraktı. İşte 2026'nın en güçlü hava filoları ve Türkiye'nin tarihi sıralaması...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 04.08.2026 11:19 Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 11:20
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi güncellendi! Türkiye’den tarihi sıçrayış: İşte gurur veren sıramız

Askeri havacılık dünyasının merakla beklediği Global Firepower 2026 "Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri" sıralaması resmi olarak duyuruldu! ABD ve Rusya arasındaki küresel rekabetin zirve yaptığı listede, bu yıl kartlar adeta yeniden dağıtıldı.

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi güncellendi! Türkiye’den tarihi sıçrayış: İşte gurur veren sıramız

Son yıllarda yerli ve milli savunma sanayiinde atılan tarihi adımlarla gökyüzündeki caydırıcılığını zirveye taşıyan Türk Hava Kuvvetleri, envanterindeki 1.101 aktif hava aracıyla rapora damga vurdu. Fransa ve Mısır gibi köklü küresel güçleri geride bırakarak tarihi bir yükselişe imza atan Türkiye'nin yeni konumu ve gökyüzünün en güçlü orduları belli oldu.

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi güncellendi! Türkiye’den tarihi sıçrayış: İşte gurur veren sıramız

İşte 2026'nın en güçlü hava kuvvetleri ve nefes kesen dev sıralama…

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Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi güncellendi! Türkiye’den tarihi sıçrayış: İşte gurur veren sıramız

100- SENEGAL

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi güncellendi! Türkiye’den tarihi sıçrayış: İşte gurur veren sıramız

99 - SLOVENYA

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi güncellendi! Türkiye’den tarihi sıçrayış: İşte gurur veren sıramız

98 - ÇAD

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi güncellendi! Türkiye’den tarihi sıçrayış: İşte gurur veren sıramız

97 - URUGUAY

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi güncellendi! Türkiye’den tarihi sıçrayış: İşte gurur veren sıramız

96 - MALİ

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi güncellendi! Türkiye’den tarihi sıçrayış: İşte gurur veren sıramız

95 - HONDURAS

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi güncellendi! Türkiye’den tarihi sıçrayış: İşte gurur veren sıramız

94 - BOTSVANA

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi güncellendi! Türkiye’den tarihi sıçrayış: İşte gurur veren sıramız

93 - YENİ ZELANDA

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi güncellendi! Türkiye’den tarihi sıçrayış: İşte gurur veren sıramız

92 - SLOVAKYA

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi güncellendi! Türkiye’den tarihi sıçrayış: İşte gurur veren sıramız

91 - PARAGUAY

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi güncellendi! Türkiye’den tarihi sıçrayış: İşte gurur veren sıramız

90 - UGANDA

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi güncellendi! Türkiye’den tarihi sıçrayış: İşte gurur veren sıramız

89 - EL SALVADOR

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi güncellendi! Türkiye’den tarihi sıçrayış: İşte gurur veren sıramız

88 - DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi güncellendi! Türkiye’den tarihi sıçrayış: İşte gurur veren sıramız

87 - GEORGİA

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi güncellendi! Türkiye’den tarihi sıçrayış: İşte gurur veren sıramız

86 - HIRVATİSTAN

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi güncellendi! Türkiye’den tarihi sıçrayış: İşte gurur veren sıramız

85 - BOLİVYA

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi güncellendi! Türkiye’den tarihi sıçrayış: İşte gurur veren sıramız

84- ERMENİSTAN

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi güncellendi! Türkiye’den tarihi sıçrayış: İşte gurur veren sıramız

83- BULGARİSTAN

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi güncellendi! Türkiye’den tarihi sıçrayış: İşte gurur veren sıramız

82 - ZAMBİYA

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi güncellendi! Türkiye’den tarihi sıçrayış: İşte gurur veren sıramız

81 - ZİMBABVE

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi güncellendi! Türkiye’den tarihi sıçrayış: İşte gurur veren sıramız

80 – LÜBNAN

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi güncellendi! Türkiye’den tarihi sıçrayış: İşte gurur veren sıramız

79 - MACARİSTAN