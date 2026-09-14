Trend
Galeri
Trend Yaşam
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi sıralandı! Türkiye devleri geride bıraktı! İşte gurur veren sıramız...
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi sıralandı! Türkiye devleri geride bıraktı! İşte gurur veren sıramız...
Global Firepower 2026 "Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri" raporu yayımlandı! Yerli ve milli hamlelerle devleşen Türk Hava Kuvvetleri, envanterindeki 1.101 aktif hava aracıyla Fransa ve Mısır gibi devleri geride bıraktı. Peki Türkiye listenin kaçıncı sırasında yer aldı? İşte gökyüzüne damga vuran devlerin tam listesi…
Giriş Tarihi: 14.09.2026 17:17
Güncelleme Tarihi: 14.09.2026 17:18