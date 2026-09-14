Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi sıralandı! Türkiye devleri geride bıraktı! İşte gurur veren sıramız...

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi sıralandı! Türkiye devleri geride bıraktı! İşte gurur veren sıramız...

Global Firepower 2026 "Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri" raporu yayımlandı! Yerli ve milli hamlelerle devleşen Türk Hava Kuvvetleri, envanterindeki 1.101 aktif hava aracıyla Fransa ve Mısır gibi devleri geride bıraktı. Peki Türkiye listenin kaçıncı sırasında yer aldı? İşte gökyüzüne damga vuran devlerin tam listesi…

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 14.09.2026 17:17 Güncelleme Tarihi: 14.09.2026 17:18
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi sıralandı! Türkiye devleri geride bıraktı! İşte gurur veren sıramız...

Küresel askeri güç analizleriyle tanınan prestijli platform Global Firepower (GFP), merakla beklenen 2026 yılı "Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri" sıralamasını resmi olarak duyurdu. ABD ve Rusya arasındaki rekabetin zirve yaptığı devler liginde, bu yıl tüm dengeleri değiştiren asıl hamle Türkiye'den geldi.

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi sıralandı! Türkiye devleri geride bıraktı! İşte gurur veren sıramız...

Son yıllarda yerli ve milli savunma sanayiinde atılan tarihi adımlarla caydırıcılığını en üst seviyeye çıkaran Türk Hava Kuvvetleri, envanterindeki 1.101 aktif hava aracıyla Avrupa devlerini adeta gölgede bıraktı. Fransa ve Mısır gibi köklü küresel güçleri geride bırakarak tarihi bir tırmanış gerçekleştiren Türkiye'nin yeni konumu dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Peki gökyüzünün yeni liderleri kimler ve Türkiye listenin kaçıncı sırasında yer alıyor?

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi sıralandı! Türkiye devleri geride bıraktı! İşte gurur veren sıramız...

İşte 2026'nın nefes kesen hava gücü sıralaması ve Türkiye'nin tarihi derecesi…

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Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi sıralandı! Türkiye devleri geride bıraktı! İşte gurur veren sıramız...

100- SENEGAL

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi sıralandı! Türkiye devleri geride bıraktı! İşte gurur veren sıramız...

99 - SLOVENYA

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi sıralandı! Türkiye devleri geride bıraktı! İşte gurur veren sıramız...

98 - ÇAD

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi sıralandı! Türkiye devleri geride bıraktı! İşte gurur veren sıramız...

97 - URUGUAY

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi sıralandı! Türkiye devleri geride bıraktı! İşte gurur veren sıramız...

96 - MALİ

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi sıralandı! Türkiye devleri geride bıraktı! İşte gurur veren sıramız...

95 - HONDURAS

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi sıralandı! Türkiye devleri geride bıraktı! İşte gurur veren sıramız...

94 - BOTSVANA

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi sıralandı! Türkiye devleri geride bıraktı! İşte gurur veren sıramız...

93 - YENİ ZELANDA

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi sıralandı! Türkiye devleri geride bıraktı! İşte gurur veren sıramız...

92 - SLOVAKYA

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi sıralandı! Türkiye devleri geride bıraktı! İşte gurur veren sıramız...

91 - PARAGUAY

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi sıralandı! Türkiye devleri geride bıraktı! İşte gurur veren sıramız...

90 - UGANDA

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi sıralandı! Türkiye devleri geride bıraktı! İşte gurur veren sıramız...

89 - EL SALVADOR

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi sıralandı! Türkiye devleri geride bıraktı! İşte gurur veren sıramız...

88 - DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi sıralandı! Türkiye devleri geride bıraktı! İşte gurur veren sıramız...

87 - GEORGİA

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi sıralandı! Türkiye devleri geride bıraktı! İşte gurur veren sıramız...

86 - HIRVATİSTAN

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi sıralandı! Türkiye devleri geride bıraktı! İşte gurur veren sıramız...

85 - BOLİVYA

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi sıralandı! Türkiye devleri geride bıraktı! İşte gurur veren sıramız...

84- ERMENİSTAN

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi sıralandı! Türkiye devleri geride bıraktı! İşte gurur veren sıramız...

83- BULGARİSTAN

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi sıralandı! Türkiye devleri geride bıraktı! İşte gurur veren sıramız...

82 - ZAMBİYA

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi sıralandı! Türkiye devleri geride bıraktı! İşte gurur veren sıramız...

81 - ZİMBABVE

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi sıralandı! Türkiye devleri geride bıraktı! İşte gurur veren sıramız...

80 – LÜBNAN

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi sıralandı! Türkiye devleri geride bıraktı! İşte gurur veren sıramız...

79 - MACARİSTAN