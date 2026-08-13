Trend Galeri Trend Yaşam Bu ülkede tam 10 yıl askerlik yapılıyor! İşte vatani görev süresinin en uzun olduğu ülkeler: Türkiye'nin sırası şaşırttı

Bu ülkede tam 10 yıl askerlik yapılıyor! İşte vatani görev süresinin en uzun olduğu ülkeler: Türkiye'nin sırası şaşırttı

Türkiye'de 6 ay olan zorunlu askerlik süresi, dünyanın bazı bölgelerinde gençlik yıllarını tamamen yutuyor. Kadınların bile yıllarca üniforma giydiği, hizmet süresinin 120 aya kadar uzayabildiği ülkelerin listesi görenleri şaşırtıyor. İşte ülkelerin askerlik süreleri...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 13.08.2026 10:00 Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 10:07
Bu ülkede tam 10 yıl askerlik yapılıyor! İşte vatani görev süresinin en uzun olduğu ülkeler: Türkiye’nin sırası şaşırttı

Birçok ülkede birkaç ay, Türkiye'de ise 6 ay olarak uygulanan zorunlu askerlik hizmeti, dünyanın bazı noktalarında hayatın tam merkezine oturuyor. Jeopolitik krizler ve katı savunma doktrinleri nedeniyle gençlerin en verimli yıllarını kışlalarda geçirmesine neden olan bu sistemler, aylar değil tam anlamıyla yıllar sürüyor. Kuzey Kore'den Eritre'ye, İsrail'den Güney Kore'ye kadar dünya üzerinde zorunlu hizmet süresi en uzun olan ülkeler ve duyanları hayrete düşüren kışla şartları…

Bu ülkede tam 10 yıl askerlik yapılıyor! İşte vatani görev süresinin en uzun olduğu ülkeler: Türkiye’nin sırası şaşırttı

TÜRKİYE: 6 AY

Bedelli askerlik uygulaması da belirli şartlarla devam ediyor.

Bu ülkede tam 10 yıl askerlik yapılıyor! İşte vatani görev süresinin en uzun olduğu ülkeler: Türkiye’nin sırası şaşırttı

11. AVUSTURYA

6 ay

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Bu ülkede tam 10 yıl askerlik yapılıyor! İşte vatani görev süresinin en uzun olduğu ülkeler: Türkiye’nin sırası şaşırttı

10. FİNLANDİYA

165, 255 veya 347 gün

Görev ve eğitim durumuna göre süre değişebiliyor.

Bu ülkede tam 10 yıl askerlik yapılıyor! İşte vatani görev süresinin en uzun olduğu ülkeler: Türkiye’nin sırası şaşırttı

9. TAYVAN

12 ay

Bu ülkede tam 10 yıl askerlik yapılıyor! İşte vatani görev süresinin en uzun olduğu ülkeler: Türkiye’nin sırası şaşırttı

8. RUSYA

12 ay

Bu ülkede tam 10 yıl askerlik yapılıyor! İşte vatani görev süresinin en uzun olduğu ülkeler: Türkiye’nin sırası şaşırttı

7. CEZAYİR

18 ay

Bu ülkede tam 10 yıl askerlik yapılıyor! İşte vatani görev süresinin en uzun olduğu ülkeler: Türkiye’nin sırası şaşırttı

6. GÜNEY KORE

18-21 ay

Süre, kara, deniz ve hava kuvvetlerine göre değişiyor.

Bu ülkede tam 10 yıl askerlik yapılıyor! İşte vatani görev süresinin en uzun olduğu ülkeler: Türkiye’nin sırası şaşırttı

5. ANGOLA

Yaklaşık 24 ay

Bu ülkede tam 10 yıl askerlik yapılıyor! İşte vatani görev süresinin en uzun olduğu ülkeler: Türkiye’nin sırası şaşırttı

4. SİNGAPUR

Yaklaşık 24 ay

Bu ülkede tam 10 yıl askerlik yapılıyor! İşte vatani görev süresinin en uzun olduğu ülkeler: Türkiye’nin sırası şaşırttı

3. İSRAİL

Erkekler: Yaklaşık 32 ay

Kadınlar: Yaklaşık 24 ay

Bu ülkede tam 10 yıl askerlik yapılıyor! İşte vatani görev süresinin en uzun olduğu ülkeler: Türkiye’nin sırası şaşırttı

2. ERİTRE

Resmi süre: 18 ay

Uygulamada: Hizmet süresi birçok kişi için belirsiz şekilde uzayabiliyor.

Bu ülkede tam 10 yıl askerlik yapılıyor! İşte vatani görev süresinin en uzun olduğu ülkeler: Türkiye’nin sırası şaşırttı

1. KUZEY KORE

Erkekler: Yaklaşık 10 yıl

Kadınlar: Yaklaşık 5-8 yıl (uygulamaya göre değişebiliyor)

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Bu ülkede tam 10 yıl askerlik yapılıyor! İşte vatani görev süresinin en uzun olduğu ülkeler: Türkiye’nin sırası şaşırttı

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Bu ülkede tam 10 yıl askerlik yapılıyor! İşte vatani görev süresinin en uzun olduğu ülkeler: Türkiye’nin sırası şaşırttı

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Bu ülkede tam 10 yıl askerlik yapılıyor! İşte vatani görev süresinin en uzun olduğu ülkeler: Türkiye’nin sırası şaşırttı

Küresel askeri güç dengelerini gözler önüne seren yeni listede zirvedeki ülkeler kadar Türkiye'nin yükselişi de en çok konuşulan gelişmeler arasında yer aldı.

Bu ülkede tam 10 yıl askerlik yapılıyor! İşte vatani görev süresinin en uzun olduğu ülkeler: Türkiye’nin sırası şaşırttı

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Bu ülkede tam 10 yıl askerlik yapılıyor! İşte vatani görev süresinin en uzun olduğu ülkeler: Türkiye’nin sırası şaşırttı

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Bu ülkede tam 10 yıl askerlik yapılıyor! İşte vatani görev süresinin en uzun olduğu ülkeler: Türkiye’nin sırası şaşırttı

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Bu ülkede tam 10 yıl askerlik yapılıyor! İşte vatani görev süresinin en uzun olduğu ülkeler: Türkiye’nin sırası şaşırttı

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Bu ülkede tam 10 yıl askerlik yapılıyor! İşte vatani görev süresinin en uzun olduğu ülkeler: Türkiye’nin sırası şaşırttı

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Bu ülkede tam 10 yıl askerlik yapılıyor! İşte vatani görev süresinin en uzun olduğu ülkeler: Türkiye’nin sırası şaşırttı

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Bu ülkede tam 10 yıl askerlik yapılıyor! İşte vatani görev süresinin en uzun olduğu ülkeler: Türkiye’nin sırası şaşırttı

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Bu ülkede tam 10 yıl askerlik yapılıyor! İşte vatani görev süresinin en uzun olduğu ülkeler: Türkiye’nin sırası şaşırttı

138-BENİN

Bu ülkede tam 10 yıl askerlik yapılıyor! İşte vatani görev süresinin en uzun olduğu ülkeler: Türkiye’nin sırası şaşırttı

137-SOMALİ