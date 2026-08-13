Bu ülkede tam 10 yıl askerlik yapılıyor! İşte vatani görev süresinin en uzun olduğu ülkeler: Türkiye’nin sırası şaşırttı

Birçok ülkede birkaç ay, Türkiye'de ise 6 ay olarak uygulanan zorunlu askerlik hizmeti, dünyanın bazı noktalarında hayatın tam merkezine oturuyor. Jeopolitik krizler ve katı savunma doktrinleri nedeniyle gençlerin en verimli yıllarını kışlalarda geçirmesine neden olan bu sistemler, aylar değil tam anlamıyla yıllar sürüyor. Kuzey Kore'den Eritre'ye, İsrail'den Güney Kore'ye kadar dünya üzerinde zorunlu hizmet süresi en uzun olan ülkeler ve duyanları hayrete düşüren kışla şartları…