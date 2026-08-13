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Bu ülkede tam 10 yıl askerlik yapılıyor! İşte vatani görev süresinin en uzun olduğu ülkeler: Türkiye'nin sırası şaşırttı
Bu ülkede tam 10 yıl askerlik yapılıyor! İşte vatani görev süresinin en uzun olduğu ülkeler: Türkiye'nin sırası şaşırttı
Türkiye'de 6 ay olan zorunlu askerlik süresi, dünyanın bazı bölgelerinde gençlik yıllarını tamamen yutuyor. Kadınların bile yıllarca üniforma giydiği, hizmet süresinin 120 aya kadar uzayabildiği ülkelerin listesi görenleri şaşırtıyor. İşte ülkelerin askerlik süreleri...
Giriş Tarihi: 13.08.2026 10:00
Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 10:07