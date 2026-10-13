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Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı: TSK’dan 2026’da Dev Sıçrama! İşte Türkiye’nin Geride Bıraktığı O Ülkeler...
Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı: TSK’dan 2026’da Dev Sıçrama! İşte Türkiye’nin Geride Bıraktığı O Ülkeler...
Global Firepower 2026 askeri güç endeksi yayımlandı! Yerli savunma sanayii hamleleriyle küresel dengeleri değiştiren Türk Silahlı Kuvvetleri, listede birçok dev ülkeyi mat etti. İşte TSK'nın yeni sıralaması ve dikkat çeken detaylar...
Giriş Tarihi: 13.10.2026 17:12