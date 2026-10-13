Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı: TSK’dan 2026’da Dev Sıçrama! İşte Türkiye’nin Geride Bıraktığı O Ülkeler...

Dünya genelindeki 145 ülkenin askeri, finansal ve lojistik kapasitelerini inceleyen Global Firepower (GFP) 2026 raporu resmi olarak açıklandı. SİHA teknolojileri, yerli savunma projeleri ve yüksek operasyonel kabiliyetiyle küresel askeri dengelerde taşları yerinden oynatan Türk Silahlı Kuvvetleri, bu yılki listede tarihi bir başarıya imza attı.