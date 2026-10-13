Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı: TSK’dan 2026’da Dev Sıçrama! İşte Türkiye’nin Geride Bıraktığı O Ülkeler...

Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı: TSK’dan 2026’da Dev Sıçrama! İşte Türkiye’nin Geride Bıraktığı O Ülkeler...

Global Firepower 2026 askeri güç endeksi yayımlandı! Yerli savunma sanayii hamleleriyle küresel dengeleri değiştiren Türk Silahlı Kuvvetleri, listede birçok dev ülkeyi mat etti. İşte TSK'nın yeni sıralaması ve dikkat çeken detaylar...

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Giriş Tarihi: 13.10.2026 17:12
Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı: TSK’dan 2026’da Dev Sıçrama! İşte Türkiye’nin Geride Bıraktığı O Ülkeler...

Dünya genelindeki 145 ülkenin askeri, finansal ve lojistik kapasitelerini inceleyen Global Firepower (GFP) 2026 raporu resmi olarak açıklandı. SİHA teknolojileri, yerli savunma projeleri ve yüksek operasyonel kabiliyetiyle küresel askeri dengelerde taşları yerinden oynatan Türk Silahlı Kuvvetleri, bu yılki listede tarihi bir başarıya imza attı.

Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı: TSK’dan 2026’da Dev Sıçrama! İşte Türkiye’nin Geride Bıraktığı O Ülkeler...

Avrupa ve Orta Doğu'daki rakiplerini tek tek geride bırakan Türkiye'nin güncel sıralamadaki yeri ve listenin zirvesindeki devler görenleri şaşkına çevirdi.

Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı: TSK’dan 2026’da Dev Sıçrama! İşte Türkiye’nin Geride Bıraktığı O Ülkeler...

İŞTE DÜNYANIN ORDULARI 2026 SIRALAMASI! TÜRKİYE LİSTEYE DAMGA VURDU

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı: TSK’dan 2026’da Dev Sıçrama! İşte Türkiye’nin Geride Bıraktığı O Ülkeler...

145-BUTAN

Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı: TSK’dan 2026’da Dev Sıçrama! İşte Türkiye’nin Geride Bıraktığı O Ülkeler...

144-BELİZE

Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı: TSK’dan 2026’da Dev Sıçrama! İşte Türkiye’nin Geride Bıraktığı O Ülkeler...

143-ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ

Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı: TSK’dan 2026’da Dev Sıçrama! İşte Türkiye’nin Geride Bıraktığı O Ülkeler...

142-SURİNAM

Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı: TSK’dan 2026’da Dev Sıçrama! İşte Türkiye’nin Geride Bıraktığı O Ülkeler...

141-LİBERYA

Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı: TSK’dan 2026’da Dev Sıçrama! İşte Türkiye’nin Geride Bıraktığı O Ülkeler...

140-SİERRA LEONE

Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı: TSK’dan 2026’da Dev Sıçrama! İşte Türkiye’nin Geride Bıraktığı O Ülkeler...

139-KOSOVA

Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı: TSK’dan 2026’da Dev Sıçrama! İşte Türkiye’nin Geride Bıraktığı O Ülkeler...

138-BENİN

Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı: TSK’dan 2026’da Dev Sıçrama! İşte Türkiye’nin Geride Bıraktığı O Ülkeler...

137-SOMALİ

Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı: TSK’dan 2026’da Dev Sıçrama! İşte Türkiye’nin Geride Bıraktığı O Ülkeler...

136-MOLDOVA

Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı: TSK’dan 2026’da Dev Sıçrama! İşte Türkiye’nin Geride Bıraktığı O Ülkeler...

135-PANAMA

Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı: TSK’dan 2026’da Dev Sıçrama! İşte Türkiye’nin Geride Bıraktığı O Ülkeler...

134-İZLANDA

Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı: TSK’dan 2026’da Dev Sıçrama! İşte Türkiye’nin Geride Bıraktığı O Ülkeler...

133-BOSNA HERSEK

Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı: TSK’dan 2026’da Dev Sıçrama! İşte Türkiye’nin Geride Bıraktığı O Ülkeler...

132-GABON

Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı: TSK’dan 2026’da Dev Sıçrama! İşte Türkiye’nin Geride Bıraktığı O Ülkeler...

131-MADAGASKAR

Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı: TSK’dan 2026’da Dev Sıçrama! İşte Türkiye’nin Geride Bıraktığı O Ülkeler...

130-BOTSVANA

Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı: TSK’dan 2026’da Dev Sıçrama! İşte Türkiye’nin Geride Bıraktığı O Ülkeler...

129-EL SALVADOR

Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı: TSK’dan 2026’da Dev Sıçrama! İşte Türkiye’nin Geride Bıraktığı O Ülkeler...

128-KARADAĞ

Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı: TSK’dan 2026’da Dev Sıçrama! İşte Türkiye’nin Geride Bıraktığı O Ülkeler...

127-BURKİNA FASO

Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı: TSK’dan 2026’da Dev Sıçrama! İşte Türkiye’nin Geride Bıraktığı O Ülkeler...

126-SENEGAL

Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı: TSK’dan 2026’da Dev Sıçrama! İşte Türkiye’nin Geride Bıraktığı O Ülkeler...

125-LAOS

Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı: TSK’dan 2026’da Dev Sıçrama! İşte Türkiye’nin Geride Bıraktığı O Ülkeler...

124-NEPAL