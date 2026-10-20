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Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri açıklandı! 2026 listesinde Bordo Bereliler bakın kaçıncı sırada..
Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri açıklandı! 2026 listesinde Bordo Bereliler bakın kaçıncı sırada..
İnsanüstü eğitimleri, korkusuz operasyonları ve benzersiz dayanıklılıklarıyla dünyanın en seçkin askeri birlikleri sıralandı. Türkiye'nin gururu Bordo Bereliler'in listedeki yeri belli oldu. Peki, Bordo Bereliler dünya devleri arasında kaçıncı sırada? İşte o nefes kesen sıralama...
Giriş Tarihi: 20.10.2026 10:42
Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 10:44