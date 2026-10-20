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Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri açıklandı! 2026 listesinde Bordo Bereliler bakın kaçıncı sırada..

İnsanüstü eğitimleri, korkusuz operasyonları ve benzersiz dayanıklılıklarıyla dünyanın en seçkin askeri birlikleri sıralandı. Türkiye'nin gururu Bordo Bereliler'in listedeki yeri belli oldu. Peki, Bordo Bereliler dünya devleri arasında kaçıncı sırada? İşte o nefes kesen sıralama...

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Giriş Tarihi: 20.10.2026 10:42 Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 10:44
Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri açıklandı! 2026 listesinde Bordo Bereliler bakın kaçıncı sırada..

Sınırların ötesinde, imkansızın eşiğinde görev yapan dünyanın en iyi özel kuvvetleri belli oldu! Yalnızca fiziksel güçleriyle değil; çelik gibi zihinsel dayanıklılıkları, zorlu arazi koşullarındaki tecrübeleri ve üst düzey operasyon yetenekleriyle ülkelerinin en büyük silahı olan bu elit birlikler, uluslararası askeri güç analizlerinde yeniden mercek altına alındı.

Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri açıklandı! 2026 listesinde Bordo Bereliler bakın kaçıncı sırada..

Dünyanın dört bir yanından orduların değerlendirildiği listede, düşmana korku dosta güven veren, Türkiye'nin dünyaca ünlü efsanevi birliği Bordo Bereliler'in konumu da netleşti. Rakiplerini geride bırakarak dünya devleriyle yarışan Bordo Bereliler listede kaçıncı sıraya yerleşti? Zirvede hangi ülke var?

Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri açıklandı! 2026 listesinde Bordo Bereliler bakın kaçıncı sırada..

İşte, her biri birer efsane olan dünyanın en güçlü özel kuvvetleri sıralaması...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri açıklandı! 2026 listesinde Bordo Bereliler bakın kaçıncı sırada..

25. SOG – İSVEÇ

Özellik: Hassas operasyon kabiliyeti
Başarı: NATO destekli görevlerde etkin rol

Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri açıklandı! 2026 listesinde Bordo Bereliler bakın kaçıncı sırada..

24. FSK – NORVEÇ

Özellik: Zorlu iklimlerde operasyon yeteneği
Başarı: Barışı koruma görevleri

Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri açıklandı! 2026 listesinde Bordo Bereliler bakın kaçıncı sırada..

23. EKAM – YUNANİSTAN

Özellik: Rehine kurtarmada uzmanlık
Başarı: Avrupa'da başarılı özel operasyonlar

Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri açıklandı! 2026 listesinde Bordo Bereliler bakın kaçıncı sırada..

22. GEO – İSPANYA

Özellik: Terörle mücadele odaklı birim
Başarı: ETA operasyonlarında gösterdiği başarı

Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri açıklandı! 2026 listesinde Bordo Bereliler bakın kaçıncı sırada..

21. KOPASSUS – ENDONEZYA

Özellik: Zorlu arazi şartlarına uyum
Başarı: Bölgesel isyanların bastırılması

Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri açıklandı! 2026 listesinde Bordo Bereliler bakın kaçıncı sırada..

20. KCT – HOLLANDA
Özellik: Uluslararası barışı koruma alanında uzman
Başarı: NATO görevlerinde kritik katkılar

Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri açıklandı! 2026 listesinde Bordo Bereliler bakın kaçıncı sırada..

19. BOPE – BREZİLYA
Özellik: Kentsel çatışma tecrübesi
Başarı: Favela güvenlik operasyonları

Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri açıklandı! 2026 listesinde Bordo Bereliler bakın kaçıncı sırada..

18. UNİT 777 – MISIR

Özellik: Yakın mesafe terör operasyonları
Başarı: Rehine kurtarma görevlerinde başarı

Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri açıklandı! 2026 listesinde Bordo Bereliler bakın kaçıncı sırada..

17 SAT – JAPONYA

Özellik: Hızlı rehine kurtarma kapasitesi
Başarı: Tokyo'daki kritik rehine krizlerinin çözümü

Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri açıklandı! 2026 listesinde Bordo Bereliler bakın kaçıncı sırada..

16. SSG – PAKİSTAN

Özellik: Sınır ötesi operasyonlara hazırlıklı
Başarı: Hindistan ile yaşanan kritik dönemlerde yürüttüğü görevler

Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri açıklandı! 2026 listesinde Bordo Bereliler bakın kaçıncı sırada..

15. NZSAS – YENİ ZELANDA

Özellik: Özel operasyonlarda yüksek etkinlik
Başarı: Afganistan'daki operasyonel başarılar

Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri açıklandı! 2026 listesinde Bordo Bereliler bakın kaçıncı sırada..

14. 707. ÖZEL GÖREV GÜCÜ – GÜNEY KORE

Özellik: Asimetrik tehditlere hızlı tepki
Başarı: Kuzey Kore'ye yönelik gizli görevler

Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri açıklandı! 2026 listesinde Bordo Bereliler bakın kaçıncı sırada..

13. JW GROM – POLONYA

Özellik: Hassas operasyon uzmanlığı
Başarı: Balkanlar ve Afganistan'daki başarıları

Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri açıklandı! 2026 listesinde Bordo Bereliler bakın kaçıncı sırada..

12. GIS – İTALYA

Özellik: Terörle mücadele yetkinliği
Başarı: Avrupa'daki kritik operasyonlar

Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri açıklandı! 2026 listesinde Bordo Bereliler bakın kaçıncı sırada..

11. SNOW LEOPARD UNİT – ÇİN

Özellik: Yoğun kent güvenliği operasyonları
Başarı: Olimpiyatlar dönemindeki üst düzey güvenlik görevleri

Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri açıklandı! 2026 listesinde Bordo Bereliler bakın kaçıncı sırada..

10. SASR – AVUSTRALYA
Özellik: Uzun menzilli keşif uzmanlığı
Başarı: Vietnam ve Afganistan'daki operasyonlar

Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri açıklandı! 2026 listesinde Bordo Bereliler bakın kaçıncı sırada..

9. NSG (KARA KEDİLER) – HİNDİSTAN

Özellik: Büyük şehirlerde hızlı müdahale
Başarı: 2008 Mumbai saldırılarındaki rolü

Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri açıklandı! 2026 listesinde Bordo Bereliler bakın kaçıncı sırada..

8. GSG 9 – ALMANYA

Özellik: Rehine kurtarmada yüksek başarı
Başarı: 1977 Lufthansa uçak kurtarma operasyonu

Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri açıklandı! 2026 listesinde Bordo Bereliler bakın kaçıncı sırada..

7. JTF2 – KANADA

Özellik: Gizli operasyon kabiliyeti
Başarı: Afganistan ve Haiti görevlerinde etkinlik

Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri açıklandı! 2026 listesinde Bordo Bereliler bakın kaçıncı sırada..

6. GIGN – FRANSA

Özellik: Özel rehine kurtarma teknikleri
Başarı: 1994 Air France uçak operasyonu

Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri açıklandı! 2026 listesinde Bordo Bereliler bakın kaçıncı sırada..

5. SHAYETET 13 – İSRAİL

Özellik: Denizaltı sabotajında uzmanlık
Başarı: Çok sayıda başarılı deniz özel operasyonu

Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri açıklandı! 2026 listesinde Bordo Bereliler bakın kaçıncı sırada..

4. BORDO BERELİLER – TÜRKİYE

Özellikler: Sınır ötesi operasyonlar, rehine kurtarma ve terörle mücadelede üstün başarı.
Başarılar: Suriye ve Irak'taki terörle mücadele operasyonları.

Bordo Bereliler, dünya çapında üst sıralarda yer alarak Türkiye'nin askeri gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Zorlu görevlerde gösterdikleri başarı ve disiplinli eğitimleri, onları yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en iyi özel kuvvetlerinden biri yapıyor.