Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en güçlü savaş helikopteri filoları 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi ülkeleri geride bıraktı?

Dünyanın en güçlü savaş helikopteri filoları 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi ülkeleri geride bıraktı?

Global Firepower, 2026 "dünyanın en güçlü savaş helikopteri filoları" listesini yayımladı. Yerli savunma sanayisi hamleleriyle envanterini genişleten Türkiye, sıralamada havacılık devlerini geride bıraktı. Peki Türkiye kaçıncı sırada, hangi ülkeleri geçti? İşte yanıtı…

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 22.07.2026 17:59 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 18:03
Dünyanın en güçlü savaş helikopteri filoları 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi ülkeleri geride bıraktı?

Ordu envanterlerini her yıl mercek altına alan Global Firepower (GFP), 2026 raporunu yayımladı. Raporun dikkat çeken bölümü ise savaş helikopteri filoları sıralaması. Yerli üretim hamleleriyle öne çıkan Türkiye, listede havacılık devlerini geride bırakmayı başardı.

Dünyanın en güçlü savaş helikopteri filoları 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi ülkeleri geride bıraktı?

Havacılık devlerini geride bırakan filomuzun yeni konumunu ve gökyüzünün en tehlikeli 7 gücünü keşfetmeye hazır mısınız? İşte savunma kulislerini hareketlendiren, 2026'nın en güçlü savaş helikopteri filoları...

Dünyanın en güçlü savaş helikopteri filoları 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi ülkeleri geride bıraktı?

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ SAVAŞ HELİKOPTERİ FİLOLARI...

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Dünyanın en güçlü savaş helikopteri filoları 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi ülkeleri geride bıraktı?

100- DOMİNİK CUMHURİYETİ

Dünyanın en güçlü savaş helikopteri filoları 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi ülkeleri geride bıraktı?

99 - DANİMARKA

Dünyanın en güçlü savaş helikopteri filoları 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi ülkeleri geride bıraktı?

98 - HIRVATİSTAN

Dünyanın en güçlü savaş helikopteri filoları 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi ülkeleri geride bıraktı?

97 - KOLOMBİYA

Dünyanın en güçlü savaş helikopteri filoları 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi ülkeleri geride bıraktı?

96 - ŞİLİ

Dünyanın en güçlü savaş helikopteri filoları 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi ülkeleri geride bıraktı?

95 - ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ

Dünyanın en güçlü savaş helikopteri filoları 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi ülkeleri geride bıraktı?

94 - KANADA

Dünyanın en güçlü savaş helikopteri filoları 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi ülkeleri geride bıraktı?

93 - KAMERUN

Dünyanın en güçlü savaş helikopteri filoları 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi ülkeleri geride bıraktı?

92 - KAMBOÇYA

Dünyanın en güçlü savaş helikopteri filoları 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi ülkeleri geride bıraktı?

91 - BREZİLYA

Dünyanın en güçlü savaş helikopteri filoları 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi ülkeleri geride bıraktı?

90 - BOTSVANA

Dünyanın en güçlü savaş helikopteri filoları 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi ülkeleri geride bıraktı?

89 - BOSNA HERSEK

Dünyanın en güçlü savaş helikopteri filoları 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi ülkeleri geride bıraktı?

88 - BOLİVYA

Dünyanın en güçlü savaş helikopteri filoları 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi ülkeleri geride bıraktı?

87 - BHUTAN

Dünyanın en güçlü savaş helikopteri filoları 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi ülkeleri geride bıraktı?

86 - BENİN

Dünyanın en güçlü savaş helikopteri filoları 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi ülkeleri geride bıraktı?

85 - BELİZ

Dünyanın en güçlü savaş helikopteri filoları 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi ülkeleri geride bıraktı?

84 - BELÇİKA

Dünyanın en güçlü savaş helikopteri filoları 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi ülkeleri geride bıraktı?

83 - BANGLADEŞ

Dünyanın en güçlü savaş helikopteri filoları 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi ülkeleri geride bıraktı?

82 - AVUSTURYA

Dünyanın en güçlü savaş helikopteri filoları 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi ülkeleri geride bıraktı?

81 - ARJANTİN

Dünyanın en güçlü savaş helikopteri filoları 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi ülkeleri geride bıraktı?

80 - ARNAVUTLUK

Dünyanın en güçlü savaş helikopteri filoları 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi ülkeleri geride bıraktı?

79 - AFGANİSTAN