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Dünyanın en güçlü savaş helikopteri filoları 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi ülkeleri geride bıraktı?
Dünyanın en güçlü savaş helikopteri filoları 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi ülkeleri geride bıraktı?
Global Firepower, 2026 "dünyanın en güçlü savaş helikopteri filoları" listesini yayımladı. Yerli savunma sanayisi hamleleriyle envanterini genişleten Türkiye, sıralamada havacılık devlerini geride bıraktı. Peki Türkiye kaçıncı sırada, hangi ülkeleri geçti? İşte yanıtı…
Giriş Tarihi: 22.07.2026 17:59
Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 18:03