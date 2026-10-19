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Dünyanın en iyi 10 keskin nişancısı açıklandı: 2.500 metreden imkansızı vurdular! Türk askeri listeyi salladı
Dünyanın en iyi 10 keskin nişancısı açıklandı: 2.500 metreden imkansızı vurdular! Türk askeri listeyi salladı
2026 Küresel Askeri Raporu yayınlandı, modern savaşın kuralları baştan yazıldı. Yerli savunma sanayisinin gücüyle 2.500 metreden hedefi tam isabetle vuran Türk keskin nişancıları, 'Dünyanın En İyi 10 Keskin Nişancı Gücü' listesinde tarih yazarak zirveyi sarstı. İşte gurur veren o liste...
Giriş Tarihi: 19.10.2026 14:33
Güncelleme Tarihi: 19.10.2026 14:35