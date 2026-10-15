Dünyanın en iyi 17 sarımsağı açıklandı: Türkiye’den bakın hangi 2 çeşit listede var

Yemeklerin gizli kahramanı ve doğal şifa kaynağı sarımsak, bu kez uluslararası bir lezzet sıralamasının başrolünde. Dünyanın önde gelen geleneksel lezzet ve gastronomi haritası TasteAtlas, gastronomi tutkunlarının merakla beklediği "Dünyanın En İyi Sarımsakları" listesini güncelledi. 17 farklı küresel çeşidin titizlikle değerlendirildiği listede, Anadolu'nun bereketli toprakları bir kez daha kalitesini kanıtladı. Türkiye'nin eşsiz coğrafyasında yetişen, keskin aroması ve benzersiz lezzetiyle fark yaratan o iki yerel sarımsak çeşidimiz, dünyanın en iyileri arasına girerek büyük bir gurur yaşattı. İşte mutfak sınırlarını aşıp dünyaya damga vuran o özel sarımsaklar ve dev listenin detayları...