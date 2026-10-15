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Dünyanın en iyi 17 sarımsağı açıklandı: Türkiye'den bakın hangi 2 çeşit listede var

Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, mutfakların vazgeçilmezi olan sarımsakların küresel 'en iyiler' listesini güncelledi. Toplam 17 özel çeşidin yer aldığı dev sıralamada, Türkiye'den iki yöresel sarımsağımız dünya devlerini geride bırakarak gastronomi dünyasına damga vurdu. Peki, tüm dünyanın konuştuğu o sarımsaklar hangileri?

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Giriş Tarihi: 15.10.2026 16:51 Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 16:52
Dünyanın en iyi 17 sarımsağı açıklandı: Türkiye’den bakın hangi 2 çeşit listede var

Yemeklerin gizli kahramanı ve doğal şifa kaynağı sarımsak, bu kez uluslararası bir lezzet sıralamasının başrolünde. Dünyanın önde gelen geleneksel lezzet ve gastronomi haritası TasteAtlas, gastronomi tutkunlarının merakla beklediği "Dünyanın En İyi Sarımsakları" listesini güncelledi. 17 farklı küresel çeşidin titizlikle değerlendirildiği listede, Anadolu'nun bereketli toprakları bir kez daha kalitesini kanıtladı. Türkiye'nin eşsiz coğrafyasında yetişen, keskin aroması ve benzersiz lezzetiyle fark yaratan o iki yerel sarımsak çeşidimiz, dünyanın en iyileri arasına girerek büyük bir gurur yaşattı. İşte mutfak sınırlarını aşıp dünyaya damga vuran o özel sarımsaklar ve dev listenin detayları...

Dünyanın en iyi 17 sarımsağı açıklandı: Türkiye’den bakın hangi 2 çeşit listede var

İşte dünyaya damga vuran sarımsakların bulunduğu o liste...


17- Ail Rose de Lautrec / Fransa

Dünyanın en iyi 17 sarımsağı açıklandı: Türkiye’den bakın hangi 2 çeşit listede var

16- Ail violet de Cadours / Fransa

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en iyi 17 sarımsağı açıklandı: Türkiye’den bakın hangi 2 çeşit listede var

15- Ljubitovački šarac / Hırvatistan

Dünyanın en iyi 17 sarımsağı açıklandı: Türkiye’den bakın hangi 2 çeşit listede var

14- Aglio di Vessalico / İtalya

Dünyanın en iyi 17 sarımsağı açıklandı: Türkiye’den bakın hangi 2 çeşit listede var

13- Aglione di Valdichiana / İtalya

Dünyanın en iyi 17 sarımsağı açıklandı: Türkiye’den bakın hangi 2 çeşit listede var

12- Alho da Graciosa / İspanya

Dünyanın en iyi 17 sarımsağı açıklandı: Türkiye’den bakın hangi 2 çeşit listede var

11- Ail Fumé d'Arleux / Fransa

Dünyanın en iyi 17 sarımsağı açıklandı: Türkiye’den bakın hangi 2 çeşit listede var

10- Ail de la Drôme / Fransa

Dünyanın en iyi 17 sarımsağı açıklandı: Türkiye’den bakın hangi 2 çeşit listede var

9- Aglio Bianco Polesano / İtalya

Dünyanın en iyi 17 sarımsağı açıklandı: Türkiye’den bakın hangi 2 çeşit listede var

8- Vrbički beli luk / Sırbistan

Dünyanın en iyi 17 sarımsağı açıklandı: Türkiye’den bakın hangi 2 çeşit listede var

7- Aglio di Voghiera / İtalya

Dünyanın en iyi 17 sarımsağı açıklandı: Türkiye’den bakın hangi 2 çeşit listede var

6- Ail blanc de Lomagne / Fransa

Dünyanın en iyi 17 sarımsağı açıklandı: Türkiye’den bakın hangi 2 çeşit listede var

5- Araban sarımsağı / Türkiye

Dünyanın en iyi 17 sarımsağı açıklandı: Türkiye’den bakın hangi 2 çeşit listede var

4- Aglio di Resia / İtalya

Dünyanın en iyi 17 sarımsağı açıklandı: Türkiye’den bakın hangi 2 çeşit listede var

3- Taşköprü sarımsağı / Türkiye

Dünyanın en iyi 17 sarımsağı açıklandı: Türkiye’den bakın hangi 2 çeşit listede var

2- Ajo Morado de Las Pedroñeras / İspanya

Dünyanın en iyi 17 sarımsağı açıklandı: Türkiye’den bakın hangi 2 çeşit listede var

1- Jinxiang Da Suan / Çin

Dünyanın en iyi 17 sarımsağı açıklandı: Türkiye’den bakın hangi 2 çeşit listede var

PEKİ DÜNYANIN EN İYİ DOMATESLERİ LİSTESİNDE TÜRKİYE NEREDE?

Domates, mutfakların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak pek çok yemeğin temelini oluşturuyor. Ancak bazı domates çeşitleri, aroması, dokusu ve kullanım alanıyla diğerlerinden ayrılarak öne çıkıyor. TasteAtlas kullanıcılarının oylarıyla hazırlanan "Dünyanın En İyi 10 Domatesi" listesinde Anadolu'nun eşsiz lezzeti de dünya çapındaki domatesler arasında kendine yer buldu.

Dünyanın en iyi 17 sarımsağı açıklandı: Türkiye’den bakın hangi 2 çeşit listede var

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 10 DOMATESİ:

Pomodoro S. Marzano (İtalya – 4.5 Puan): Listenin ilk sırasında yer alan bu domates çeşidi, özellikle sos, pizza ve makarna tariflerinde tercih edilmesiyle öne çıkıyor. Yoğun aroması ve dengeli asiditesiyle bilinen Pomodoro S. Marzano, aynı zamanda konserve yapımı için en ideal domates çeşitlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Dünyanın en iyi 17 sarımsağı açıklandı: Türkiye’den bakın hangi 2 çeşit listede var

Tomataki Santorinis (Yunanistan – 4.5 Puan): Güneşte kurutmaya elverişli yapısıyla bilinen bu domates çeşidi, yoğun aroması sayesinde salatalardan mezeye, soslardan farklı tariflere kadar geniş bir kullanım alanına sahip.

Dünyanın en iyi 17 sarımsağı açıklandı: Türkiye’den bakın hangi 2 çeşit listede var

Pomodoro di Pachino (İtalya - 4.4 Puan): Taze atıştırmalık olarak tüketilen bu domates, deniz ürünleri ve makarnalara eşsiz bir tat katıyor.

Dünyanın en iyi 17 sarımsağı açıklandı: Türkiye’den bakın hangi 2 çeşit listede var

Datterino (İtalya - 4.4 Puan): Tatlı soslar ve fırın yemekleri için vazgeçilmez bir tercih.

Dünyanın en iyi 17 sarımsağı açıklandı: Türkiye’den bakın hangi 2 çeşit listede var

Costoluto Fiorentino (İtalya - 4.4 Puan): Izgara yapmaya uygun yapısıyla dikkat çeken bu domates, bruschetta ve taze tüketim için ideal.

Dünyanın en iyi 17 sarımsağı açıklandı: Türkiye’den bakın hangi 2 çeşit listede var

Piennolo del Vesuvio (İtalya - 4.4 Puan): Vezüv yanardağının eteklerinde yetişen bu çeşit, közleme ve saklama (kurutma) için mükemmel.