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Dünyanın En İyi Çayları Açıklandı! İnce Belli Bardak Devler Liginde: Türk Çayı Bakın Kaçıncı Sırada?

Dünyaca ünlü gurmeler ve lezzet otoriteleri, sudan sonra en çok tüketilen içecek olan çayın en iyilerini seçti. Sabah kahvaltılarımızın ve koyu sohbetlerimizin vazgeçilmezi tavşan kanı Türk çayı, uluslararası listede göğsümüzü kabartan bir sıraya yerleşti.

Giriş Tarihi: 07.10.2026 09:48 Güncelleme Tarihi: 07.10.2026 09:50