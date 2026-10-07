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Dünyanın En İyi Çayları Açıklandı! İnce Belli Bardak Devler Liginde: Türk Çayı Bakın Kaçıncı Sırada?

Dünyaca ünlü gurmeler ve lezzet otoriteleri, sudan sonra en çok tüketilen içecek olan çayın en iyilerini seçti. Sabah kahvaltılarımızın ve koyu sohbetlerimizin vazgeçilmezi tavşan kanı Türk çayı, uluslararası listede göğsümüzü kabartan bir sıraya yerleşti.

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Giriş Tarihi: 07.10.2026 09:48 Güncelleme Tarihi: 07.10.2026 09:50
Dünyanın En İyi Çayları Açıklandı! İnce Belli Bardak Devler Liginde: Türk Çayı Bakın Kaçıncı Sırada?

Sabah kahvaltılarından akşam sohbetlerine kadar hayatımızın tam merkezinde yer alan 'tavşan kanı' Türk çayı, bu kez dünya sahnesinde tarih yazdı! Uluslararası gastronomi dünyasının en prestijli otoriteleri, farklı kültürlere ait yüzlerce çeşit arasından "Dünyanın En İyi Çayları"nı resmi olarak duyurdu.

Dünyanın En İyi Çayları Açıklandı! İnce Belli Bardak Devler Liginde: Türk Çayı Bakın Kaçıncı Sırada?

DÜNYANIN EN İYİ ÇAYLARI SIRALAMASI

Sütlü, baharatlı veya bitkisel egzotik harmanların kıyasıya yarıştığı bu prestijli devler liginde, ince belli bardakta tüten o tanıdık kokumuz zirveyi zorluyor.

Dünyanın En İyi Çayları Açıklandı! İnce Belli Bardak Devler Liginde: Türk Çayı Bakın Kaçıncı Sırada?

"DÜNYANIN EN İYİ ÇAYI" HANGİ ÜLKENİN?

Peki, dünyanın en çok tüketilen içecekleri listesinde milli gururumuz Türk çayı tam olarak kaçıncı sıraya adını yazdırdı? İşte, çay tiryakilerini heyecanlandıracak o efsanevi sıralamanın tüm detayları...

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Dünyanın En İyi Çayları Açıklandı! İnce Belli Bardak Devler Liginde: Türk Çayı Bakın Kaçıncı Sırada?

40. Kudret Narı Çayı (Güneydoğu Asya)

Dünyanın En İyi Çayları Açıklandı! İnce Belli Bardak Devler Liginde: Türk Çayı Bakın Kaçıncı Sırada?
39. Kombucha (Global)
Dünyanın En İyi Çayları Açıklandı! İnce Belli Bardak Devler Liginde: Türk Çayı Bakın Kaçıncı Sırada?

38. Lotus Çayı (Vietnam)

Dünyanın En İyi Çayları Açıklandı! İnce Belli Bardak Devler Liginde: Türk Çayı Bakın Kaçıncı Sırada?

37. Yerba Mate (Arjantin/Uruguay)

Dünyanın En İyi Çayları Açıklandı! İnce Belli Bardak Devler Liginde: Türk Çayı Bakın Kaçıncı Sırada?

36. Rooibos (Güney Afrika)

Dünyanın En İyi Çayları Açıklandı! İnce Belli Bardak Devler Liginde: Türk Çayı Bakın Kaçıncı Sırada?

35. Masala Chai (Hindistan)

Dünyanın En İyi Çayları Açıklandı! İnce Belli Bardak Devler Liginde: Türk Çayı Bakın Kaçıncı Sırada?

34. Pu-erh (Shu / Pişmiş) (Çin)

Dünyanın En İyi Çayları Açıklandı! İnce Belli Bardak Devler Liginde: Türk Çayı Bakın Kaçıncı Sırada?

33. Pu-erh (Sheng / Çiğ) (Çin)

Dünyanın En İyi Çayları Açıklandı! İnce Belli Bardak Devler Liginde: Türk Çayı Bakın Kaçıncı Sırada?

32. Ali Shan Oolong (Tayvan)

Dünyanın En İyi Çayları Açıklandı! İnce Belli Bardak Devler Liginde: Türk Çayı Bakın Kaçıncı Sırada?

31. Bai Mudan / Beyaz Şakayık (Çin)

Dünyanın En İyi Çayları Açıklandı! İnce Belli Bardak Devler Liginde: Türk Çayı Bakın Kaçıncı Sırada?

30. Silver Needle / Baihao Yinzhen (Çin)

Dünyanın En İyi Çayları Açıklandı! İnce Belli Bardak Devler Liginde: Türk Çayı Bakın Kaçıncı Sırada?

29. Milk Oolong (Tayvan)

Dünyanın En İyi Çayları Açıklandı! İnce Belli Bardak Devler Liginde: Türk Çayı Bakın Kaçıncı Sırada?

28. Oriental Beauty / Doğu Güzeli (Tayvan)

Dünyanın En İyi Çayları Açıklandı! İnce Belli Bardak Devler Liginde: Türk Çayı Bakın Kaçıncı Sırada?

27. Tieguanyin / Demir Merhamet Tanrıçası (Çin)

Dünyanın En İyi Çayları Açıklandı! İnce Belli Bardak Devler Liginde: Türk Çayı Bakın Kaçıncı Sırada?

26. Da Hong Pao (Çin)

Dünyanın En İyi Çayları Açıklandı! İnce Belli Bardak Devler Liginde: Türk Çayı Bakın Kaçıncı Sırada?

25. Jasmine Pearls (Çin)

Dünyanın En İyi Çayları Açıklandı! İnce Belli Bardak Devler Liginde: Türk Çayı Bakın Kaçıncı Sırada?

24. Kukicha (Japonya)

Dünyanın En İyi Çayları Açıklandı! İnce Belli Bardak Devler Liginde: Türk Çayı Bakın Kaçıncı Sırada?

23. Hojicha (Japonya)

Dünyanın En İyi Çayları Açıklandı! İnce Belli Bardak Devler Liginde: Türk Çayı Bakın Kaçıncı Sırada?
22. Biluochun (Çin)
Dünyanın En İyi Çayları Açıklandı! İnce Belli Bardak Devler Liginde: Türk Çayı Bakın Kaçıncı Sırada?

21. Moroccan Mint / Fas Naneli

Dünyanın En İyi Çayları Açıklandı! İnce Belli Bardak Devler Liginde: Türk Çayı Bakın Kaçıncı Sırada?

20. Gunpowder (Çin)

Dünyanın En İyi Çayları Açıklandı! İnce Belli Bardak Devler Liginde: Türk Çayı Bakın Kaçıncı Sırada?

19. Genmaicha (Japonya)