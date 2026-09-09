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Dünyanın en iyi çayları sıralandı! Gurmelerin seçtiği listede Türk çayından gurur veren derece

Uluslararası lezzet otoriteleri dünyanın en seçkin çaylarını belirledi. İnce belli bardakta tavşan kanı demiyle kültürümüzün simgesi olan Türk çayının bu prestijli devler ligindeki yeri belli oldu. İşte herkesin merak ettiği o sıralama!

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 09.09.2026 15:15 Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 15:16
Dünyanın en iyi çayları sıralandı! Gurmelerin seçtiği listede Türk çayından gurur veren derece
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Günün ilk ışıklarından gece sohbetlerine kadar soframızdan eksik etmediğimiz, tavşan kanı demi ve mis kokusuyla hayatımızın merkezinde yer alan Türk çayı, uluslararası arenada büyük bir başarıya imza attı. Dünyada sudan sonra en çok tüketilen içecek unvanını elinde tutan çay için uluslararası lezzet otoriteleri ve gurmeler düğmeye bastı.

Dünyanın en iyi çayları sıralandı! Gurmelerin seçtiği listede Türk çayından gurur veren derece

Dünyanın dört bir yanından farklı aromaların, sütlü ve baharatlı harmanların kıyasıya yarıştığı "Dünyanın En İyi Çayları" listesi nihayet açıklandı. Peki, milyonların vazgeçilmezi olan milli içeceğimiz bu küresel devler liginde kaçıncı sıraya yerleşti?

Dünyanın en iyi çayları sıralandı! Gurmelerin seçtiği listede Türk çayından gurur veren derece

40. Kudret Narı Çayı (Güneydoğu Asya)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı! Gurmelerin seçtiği listede Türk çayından gurur veren derece
39. Kombucha (Global)
Dünyanın en iyi çayları sıralandı! Gurmelerin seçtiği listede Türk çayından gurur veren derece

38. Lotus Çayı (Vietnam)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı! Gurmelerin seçtiği listede Türk çayından gurur veren derece

37. Yerba Mate (Arjantin/Uruguay)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı! Gurmelerin seçtiği listede Türk çayından gurur veren derece

36. Rooibos (Güney Afrika)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı! Gurmelerin seçtiği listede Türk çayından gurur veren derece

35. Masala Chai (Hindistan)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı! Gurmelerin seçtiği listede Türk çayından gurur veren derece

34. Pu-erh (Shu / Pişmiş) (Çin)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı! Gurmelerin seçtiği listede Türk çayından gurur veren derece

33. Pu-erh (Sheng / Çiğ) (Çin)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı! Gurmelerin seçtiği listede Türk çayından gurur veren derece

32. Ali Shan Oolong (Tayvan)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı! Gurmelerin seçtiği listede Türk çayından gurur veren derece

31. Bai Mudan / Beyaz Şakayık (Çin)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı! Gurmelerin seçtiği listede Türk çayından gurur veren derece

30. Silver Needle / Baihao Yinzhen (Çin)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı! Gurmelerin seçtiği listede Türk çayından gurur veren derece

29. Milk Oolong (Tayvan)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı! Gurmelerin seçtiği listede Türk çayından gurur veren derece

28. Oriental Beauty / Doğu Güzeli (Tayvan)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı! Gurmelerin seçtiği listede Türk çayından gurur veren derece

27. Tieguanyin / Demir Merhamet Tanrıçası (Çin)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı! Gurmelerin seçtiği listede Türk çayından gurur veren derece

26. Da Hong Pao (Çin)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı! Gurmelerin seçtiği listede Türk çayından gurur veren derece

25. Jasmine Pearls (Çin)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı! Gurmelerin seçtiği listede Türk çayından gurur veren derece

24. Kukicha (Japonya)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı! Gurmelerin seçtiği listede Türk çayından gurur veren derece

23. Hojicha (Japonya)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı! Gurmelerin seçtiği listede Türk çayından gurur veren derece
22. Biluochun (Çin)
Dünyanın en iyi çayları sıralandı! Gurmelerin seçtiği listede Türk çayından gurur veren derece

21. Moroccan Mint / Fas Naneli

Dünyanın en iyi çayları sıralandı! Gurmelerin seçtiği listede Türk çayından gurur veren derece

20. Gunpowder (Çin)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı! Gurmelerin seçtiği listede Türk çayından gurur veren derece

19. Genmaicha (Japonya)

Dünyanın en iyi çayları sıralandı! Gurmelerin seçtiği listede Türk çayından gurur veren derece

18. Gyokuro (Japonya)