Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en iyi çayları sıralandı! Gurmelerin seçtiği listede Türk çayından gurur veren derece

Dünyanın en iyi çayları sıralandı! Gurmelerin seçtiği listede Türk çayından gurur veren derece

Uluslararası lezzet otoriteleri dünyanın en seçkin çaylarını belirledi. İnce belli bardakta tavşan kanı demiyle kültürümüzün simgesi olan Türk çayının bu prestijli devler ligindeki yeri belli oldu. İşte herkesin merak ettiği o sıralama!

Giriş Tarihi: 09.09.2026 15:15 Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 15:16