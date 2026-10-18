Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! TasteAtlas listesini altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! TasteAtlas listesini altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

TasteAtlas dünyanın en iyi 35 kurabiyesini açıkladı! Dünya mutfaklarının yarıştığı prestijli listeye Türkiye'den iki nefis lezzet damga vurdu. Peki, dünya devlerini geride bırakan o meşhur kurabiyelerimiz hangileri?

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 18.10.2026 13:34 Güncelleme Tarihi: 18.10.2026 13:35
Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! TasteAtlas listesini altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

Gastronomi dünyasında heyecan yaratan liste yenilendi! TasteAtlas'ın titizlikle değerlendirdiği binlerce yöresel kurabiye arasından sıyrılan iki lezzetimiz dikkatleri üzerine çekti.

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! TasteAtlas listesini altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

1. Makroud el louse, Cezayir

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! TasteAtlas listesini altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

2. Melomakarona, Yunanistan

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! TasteAtlas listesini altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

3. Alfajores, Arjantin

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! TasteAtlas listesini altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

4. Stroopwafel, Hollanda

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! TasteAtlas listesini altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

5. Petticoat Tails, İskoçya

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! TasteAtlas listesini altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

6. Chocolate Chip Cookie, ABD

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! TasteAtlas listesini altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

7. Baci di dama, İtalya

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! TasteAtlas listesini altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

8. Speculaas, Hollanda

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! TasteAtlas listesini altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

9. Canestrelli (Liguria), İtalya

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! TasteAtlas listesini altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

10. Pardubickı perník, Çekya

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! TasteAtlas listesini altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

11. Vanillekipferl, Avusturya

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! TasteAtlas listesini altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

12. Marranitos, Meksika

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! TasteAtlas listesini altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

13. Kaab el ghazal, Fas

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! TasteAtlas listesini altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

14. Baci di Alassio, İtalya

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! TasteAtlas listesini altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

15. Toruńskie pierniki, Polonya

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! TasteAtlas listesini altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

16. Figolla, Malta

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! TasteAtlas listesini altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

17. Laskonky, Slovakya

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! TasteAtlas listesini altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

18. Sablé, Fransa

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! TasteAtlas listesini altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

19. Štramberské uši, Çekya

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! TasteAtlas listesini altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

20. Bredele, Fransa

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! TasteAtlas listesini altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

21. Koloocheh, İran

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! TasteAtlas listesini altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

22. Amygdalotá, Yunanistan

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! TasteAtlas listesini altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

23. Nürnberger Lebkuchen, Almanya

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! TasteAtlas listesini altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

24. Silvanas, Filipinler