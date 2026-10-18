Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! TasteAtlas listesini altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

Dünyanın en iyi kurabiyeleri belli oldu! TasteAtlas listesini altüst eden o 2 Türk lezzeti hangisi?

TasteAtlas dünyanın en iyi 35 kurabiyesini açıkladı! Dünya mutfaklarının yarıştığı prestijli listeye Türkiye'den iki nefis lezzet damga vurdu. Peki, dünya devlerini geride bırakan o meşhur kurabiyelerimiz hangileri?

Giriş Tarihi: 18.10.2026 13:34 Güncelleme Tarihi: 18.10.2026 13:35