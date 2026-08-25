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Dünyanın en iyi pideleri seçildi! Samsun pidesi listeye damgasını vurdu! Bakın kaçıncı sırada?
Dünyanın en iyi pideleri seçildi! Samsun pidesi listeye damgasını vurdu! Bakın kaçıncı sırada?
Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden Samsun Pidesi, dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas'ın güncel "Dünyanın En İyi Tuzlu Turtaları" sıralamasında dikkat çekici bir başarı elde etti. 15 Ağustos 2026'da güncellenen listede 4,2 puan alan Samsun Pidesi listeye damga vurdu.
Giriş Tarihi: 25.08.2026 22:44
Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 22:52