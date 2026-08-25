Dünyanın en iyi pideleri seçildi! Samsun pidesi listeye damgasını vurdu! Bakın kaçıncı sırada?

Terme Pidesi ise açık pide şeklinde hazırlanıyor. Kıyma ve kuşbaşı etin yanı sıra kaşar, çökelek, beyaz peynir, pastırma ve sucuk gibi farklı malzemeler kullanılabiliyor. Üzerine yumurta eklenmesi de Terme Pidesi'nin karakteristik özelliklerinden biri.

Çarşamba Pidesi ise diğer çeşitlerden daha yumuşak dokusuyla ayrılıyor. Ekşi mayalı hamurun içerisine kıyma ve soğan konuluyor, odun fırınında pişirildikten sonra sıcak pidenin üzerine tereyağı sürülüyor.