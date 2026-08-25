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Dünyanın en iyi pideleri seçildi! Samsun pidesi listeye damgasını vurdu! Bakın kaçıncı sırada?

Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden Samsun Pidesi, dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas'ın güncel "Dünyanın En İyi Tuzlu Turtaları" sıralamasında dikkat çekici bir başarı elde etti. 15 Ağustos 2026'da güncellenen listede 4,2 puan alan Samsun Pidesi listeye damga vurdu.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 25.08.2026 22:44 Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 22:52
Dünyanın en iyi pideleri seçildi! Samsun pidesi listeye damgasını vurdu! Bakın kaçıncı sırada?

Listenin zirvesinde Gürcistan'dan Ajaruli khachapuri bulunurken, Samsun Pidesi birbirinden farklı ülkelerin geleneksel lezzetlerini geride bırakarak ilk 10'a girmeyi başardı. TasteAtlas'ın değerlendirmesinde Samsun Pidesi'nin aslında Bafra, Terme ve Çarşamba pidelerini kapsayan geniş bir pide geleneği olduğu da belirtiliyor.

Dünyanın en iyi pideleri seçildi! Samsun pidesi listeye damgasını vurdu! Bakın kaçıncı sırada?

SAMSUN PİDESİ TEK BİR PİDE DEĞİL

TasteAtlas'ın dikkat çektiği noktalardan biri de Samsun Pidesi'nin tek bir çeşitten oluşmaması. Platforma göre Samsun Pidesi; Bafra Pidesi, Terme Pidesi ve Çarşamba Pidesi olmak üzere üç farklı yöresel pide çeşidini kapsıyor. Bu üç lezzetin tamamının coğrafi işarete sahip olduğu da belirtiliyor.

Dünyanın en iyi pideleri seçildi! Samsun pidesi listeye damgasını vurdu! Bakın kaçıncı sırada?

Bu çeşitlerin hazırlanışları ve şekilleri birbirinden ayrılıyor. Terme Pidesi açık şekilde hazırlanırken Bafra Pidesi kendine özgü kayık biçimiyle, Çarşamba Pidesi ise uzun ve yumuşak yapısıyla öne çıkıyor.

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Dünyanın en iyi pideleri seçildi! Samsun pidesi listeye damgasını vurdu! Bakın kaçıncı sırada?

DÜNYANIN EN İYİLERİ ARASINDA 7. SIRAYA YERLEŞTİ

TasteAtlas'ın güncel sıralamasında Samsun Pidesi 4,2 puanla 7. sırada yer alıyor. Türkiye'den listeye giren lezzet, Gürcistan, Lübnan, İtalya ve Şili gibi ülkelerin geleneksel hamur işi yemekleriyle aynı listede değerlendiriliyor.

Dünyanın en iyi pideleri seçildi! Samsun pidesi listeye damgasını vurdu! Bakın kaçıncı sırada?

Sıralamanın ilk sırasında 4,4 puanla Gürcistan'ın Ajaruli khachapurisi bulunurken, ikinci sırada yine Gürcistan'dan Khachapuri, üçüncü sırada ise Lübnan'ın Sfiha lezzeti yer alıyor. Samsun Pidesi ise 4,2 puanla 7. basamakta bulunuyor.

Dünyanın en iyi pideleri seçildi! Samsun pidesi listeye damgasını vurdu! Bakın kaçıncı sırada?

İLK 10'DA HANGİ LEZZETLER VAR?

TasteAtlas'ın 15 Ağustos 2026 tarihli güncel sıralamasında ilk 10 şöyle:

1. Ajaruli khachapuri – Gürcistan – 4,4

2. Khachapuri – Gürcistan – 4,3

3. Sfiha – Lübnan – 4,3

4. Megruli khachapuri – Gürcistan – 4,3

5. Erbazzone Reggiano – İtalya – 4,3

6. Penovani khachapuri – Gürcistan – 4,3

7. Samsun Pidesi – Türkiye – 4,2

8. Pastel de choclo – Şili – 4,2

9. Kreatopita – Yunanistan – 4,2

10. Guruli khachapuri – Gürcistan – 4,2

Dünyanın en iyi pideleri seçildi! Samsun pidesi listeye damgasını vurdu! Bakın kaçıncı sırada?

BAFRA, TERME VE ÇARŞAMBA PİDELERİ NASIL HAZIRLANIYOR?

Bafra Pidesi yaklaşık 1 metre uzunluğunda ve kayık şeklinde hazırlanıyor. Önceden kavrulmuş kıyma, soğan ve baharatlarla doldurulan pide odun fırınında pişiriliyor ve üzerine küçük tereyağı parçaları ekleniyor.

Dünyanın en iyi pideleri seçildi! Samsun pidesi listeye damgasını vurdu! Bakın kaçıncı sırada?

Terme Pidesi ise açık pide şeklinde hazırlanıyor. Kıyma ve kuşbaşı etin yanı sıra kaşar, çökelek, beyaz peynir, pastırma ve sucuk gibi farklı malzemeler kullanılabiliyor. Üzerine yumurta eklenmesi de Terme Pidesi'nin karakteristik özelliklerinden biri.

Çarşamba Pidesi ise diğer çeşitlerden daha yumuşak dokusuyla ayrılıyor. Ekşi mayalı hamurun içerisine kıyma ve soğan konuluyor, odun fırınında pişirildikten sonra sıcak pidenin üzerine tereyağı sürülüyor.

Dünyanın en iyi pideleri seçildi! Samsun pidesi listeye damgasını vurdu! Bakın kaçıncı sırada?

TASTEATLAS SIRALAMAYI NASIL BELİRLİYOR?

TasteAtlas, sıralamalarının platformdaki kullanıcı değerlendirmelerine dayandığını belirtiyor. 15 Ağustos 2026'ya kadar "Dünyanın En İyi 100 Tuzlu Turtası" listesi için 11.028 değerlendirme kaydedildi ve bunların 6.094'ü sistem tarafından geçerli olarak değerlendirildi. Platform ayrıca sıralamaların dünya mutfağı hakkında kesin ve nihai bir hüküm olarak görülmemesi gerektiğini belirtiyor.

Dünyanın en iyi pideleri seçildi! Samsun pidesi listeye damgasını vurdu! Bakın kaçıncı sırada?

Samsun Pidesi'nin dünya sıralamasında 7. basamakta yer alması ise özellikle dikkat çekici. Karadeniz'in yöresel pide geleneğini temsil eden lezzet, böylece dünyanın farklı ülkelerinden gelen geleneksel tuzlu hamur işleri arasında ilk 10'a girmiş oldu.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör