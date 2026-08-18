Dünyanın en iyi pirinçli tatlıları listesinde zirve bizim! Liste başı olan geleneksel Türk tatlısı hangisi?

PEKİ HANGİ ÜLKE HANGİ TATLISIYLA MEŞHUR?

Kimi ülkede şerbetli bir lezzet öne çıkarken, kimi yerde çikolata ya da sütlü tatlılar başrolde olur. Türkiye'nin vazgeçilmezi baklavadan Fransa'nın zarif makaronlarına, Japonya'nın geleneksel mochisinden Brezilya'nın renkli brigadeirolarına kadar dünyanın en meşhur tatlılarını ülke ülke listeledik. İşte 2026 itibarıyla en çok merak edilen ve sevilen tatlılar...

Türkiye — Baklava