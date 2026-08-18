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Dünyanın en iyi pirinçli tatlıları listesinde zirve bizim! Liste başı olan geleneksel Türk tatlısı hangisi?
Dünyanın en iyi pirinçli tatlıları listesinde zirve bizim! Liste başı olan geleneksel Türk tatlısı hangisi?
TasteAtlas'ın 2026 yılı verileriyle açıkladığı dünyanın en iyi pirinç bazlı sütlü tatlıları listesinde Türk mutfağı bir kez daha zirveye adını yazdırdı. Dünya genelinden yüzlerce geleneksel lezzetin kıran kırana yarıştığı listede, o lezzetimiz dünya birincisi seçildi.
Giriş Tarihi: 18.08.2026 16:39
Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 16:40