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Dünyanın en iyi pirinçli tatlıları listesinde zirve bizim! Liste başı olan geleneksel Türk tatlısı hangisi?

TasteAtlas'ın 2026 yılı verileriyle açıkladığı dünyanın en iyi pirinç bazlı sütlü tatlıları listesinde Türk mutfağı bir kez daha zirveye adını yazdırdı. Dünya genelinden yüzlerce geleneksel lezzetin kıran kırana yarıştığı listede, o lezzetimiz dünya birincisi seçildi.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 18.08.2026 16:39 Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 16:40
Dünyanın en iyi pirinçli tatlıları listesinde zirve bizim! Liste başı olan geleneksel Türk tatlısı hangisi?

Dünyaca ünlü gurmelerden tam puan alarak rakiplerini geride bıraktılar! İşte lezzet listelerine damga vuran ve damaklarda unutulmaz tatlar bırakan dünyanın en iyi 10 pirinçli tatlısı…

Dünyanın en iyi pirinçli tatlıları listesinde zirve bizim! Liste başı olan geleneksel Türk tatlısı hangisi?

10- RİSENGRØD (DANİMARKA)
3.8 puan

Dünyanın en iyi pirinçli tatlıları listesinde zirve bizim! Liste başı olan geleneksel Türk tatlısı hangisi?

9- CHAMPORADO (FİLİPİNLER)
3.8 puan

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Dünyanın en iyi pirinçli tatlıları listesinde zirve bizim! Liste başı olan geleneksel Türk tatlısı hangisi?

8- ARROZ CON LECHE (İSPANYA)
3.9 puan

Dünyanın en iyi pirinçli tatlıları listesinde zirve bizim! Liste başı olan geleneksel Türk tatlısı hangisi?

7- KHEER (HİNDİSTAN)
4.0 puan

Dünyanın en iyi pirinçli tatlıları listesinde zirve bizim! Liste başı olan geleneksel Türk tatlısı hangisi?

6- SHOLEH ZARD (İRAN)
4.0 puan

Dünyanın en iyi pirinçli tatlıları listesinde zirve bizim! Liste başı olan geleneksel Türk tatlısı hangisi?

5- RİSALAMANDE (DANİMARKA)
4.0 puan

Dünyanın en iyi pirinçli tatlıları listesinde zirve bizim! Liste başı olan geleneksel Türk tatlısı hangisi?

4- ARROZ ZAMBİTO (PERU)
4.1 puan

Dünyanın en iyi pirinçli tatlıları listesinde zirve bizim! Liste başı olan geleneksel Türk tatlısı hangisi?

3- PHİRNİ (HİNDİSTAN)

4.2 Puan

Dünyanın en iyi pirinçli tatlıları listesinde zirve bizim! Liste başı olan geleneksel Türk tatlısı hangisi?

2- KHAO NİAO MAMUANG (TAYLAND)

Tayland'ın meşhur Mango Sticky Rice'ı puanla ikinci sırada. Hindistan cevizi sütü ile hazırlanan bu egzotik lezzet, taze mango dilimleriyle servis ediliyor.

Dünyanın en iyi pirinçli tatlıları listesinde zirve bizim! Liste başı olan geleneksel Türk tatlısı hangisi?

1- ZİRVENİN SAHİBİ: FIRIN SÜTLAÇ (TÜRKİYE)

Listenin 1 numarasında gururumuz Fırın Sütlaç yer alıyor. Üstündeki o eşsiz yanık tabakası ve tam kıvamındaki dokusuyla 4.3 puan alan Fırın Sütlaç, dünyanın en iyi pirinçli tatlısı seçildi.

Dünyanın en iyi pirinçli tatlıları listesinde zirve bizim! Liste başı olan geleneksel Türk tatlısı hangisi?

PEKİ HANGİ ÜLKE HANGİ TATLISIYLA MEŞHUR?

Kimi ülkede şerbetli bir lezzet öne çıkarken, kimi yerde çikolata ya da sütlü tatlılar başrolde olur. Türkiye'nin vazgeçilmezi baklavadan Fransa'nın zarif makaronlarına, Japonya'nın geleneksel mochisinden Brezilya'nın renkli brigadeirolarına kadar dünyanın en meşhur tatlılarını ülke ülke listeledik. İşte 2026 itibarıyla en çok merak edilen ve sevilen tatlılar...

Türkiye — Baklava

Dünyanın en iyi pirinçli tatlıları listesinde zirve bizim! Liste başı olan geleneksel Türk tatlısı hangisi?

Fransa — Macaron

Dünyanın en iyi pirinçli tatlıları listesinde zirve bizim! Liste başı olan geleneksel Türk tatlısı hangisi?

İtalya — Tiramisu

Dünyanın en iyi pirinçli tatlıları listesinde zirve bizim! Liste başı olan geleneksel Türk tatlısı hangisi?

ABD — Cheesecake

Dünyanın en iyi pirinçli tatlıları listesinde zirve bizim! Liste başı olan geleneksel Türk tatlısı hangisi?

İngiltere — Sticky Toffee Pudding

Dünyanın en iyi pirinçli tatlıları listesinde zirve bizim! Liste başı olan geleneksel Türk tatlısı hangisi?

Almanya — Black Forest Cake

Dünyanın en iyi pirinçli tatlıları listesinde zirve bizim! Liste başı olan geleneksel Türk tatlısı hangisi?

İspanya — Churros

Dünyanın en iyi pirinçli tatlıları listesinde zirve bizim! Liste başı olan geleneksel Türk tatlısı hangisi?

Yunanistan — Loukoumades

Dünyanın en iyi pirinçli tatlıları listesinde zirve bizim! Liste başı olan geleneksel Türk tatlısı hangisi?

Hindistan — Gulab Jamun

Dünyanın en iyi pirinçli tatlıları listesinde zirve bizim! Liste başı olan geleneksel Türk tatlısı hangisi?

Japonya — Mochi

Dünyanın en iyi pirinçli tatlıları listesinde zirve bizim! Liste başı olan geleneksel Türk tatlısı hangisi?

Güney Kore — Bingsu

Dünyanın en iyi pirinçli tatlıları listesinde zirve bizim! Liste başı olan geleneksel Türk tatlısı hangisi?

Çin — Mooncake

Dünyanın en iyi pirinçli tatlıları listesinde zirve bizim! Liste başı olan geleneksel Türk tatlısı hangisi?

Meksika — Churros

Dünyanın en iyi pirinçli tatlıları listesinde zirve bizim! Liste başı olan geleneksel Türk tatlısı hangisi?

Brezilya — Brigadeiro