Dünyanın en iyi sokak lezzetleri sıralandı! TasteAtlas 2026 listesine 3 Türk yemeği damga vurdu

Uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas, yemek otoritelerinin ve milyonlarca lezzet tutkununun oylarıyla belirlenen 2026 yılı "Dünyanın En İyi Sokak Yemekleri" listesini nihayet kamuoyuyla paylaştı. Dünya mutfaklarının en iddialı tatlarının kıyasıya yarıştığı dev listede, Türkiye'nin sokak lezzetleri konusundaki küresel hakimiyeti bir kez daha kanıtlandı.