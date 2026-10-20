Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en iyi sokak lezzetleri sıralandı! TasteAtlas 2026 listesine 3 Türk yemeği damga vurdu

Dünyanın en iyi sokak lezzetleri sıralandı! TasteAtlas 2026 listesine 3 Türk yemeği damga vurdu

Dünyaca ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas, merakla beklenen 2026 listesini yayınladı. Sokak kültürümüzün vazgeçilmezi olan ve her gün severek tükettiğimiz 3 efsanevi Türk lezzeti, küresel rakiplerini sollayarak "Dünyanın En İyi Sokak Yemekleri" zirvesini zorladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 20.10.2026 16:49 Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 16:50
Dünyanın en iyi sokak lezzetleri sıralandı! TasteAtlas 2026 listesine 3 Türk yemeği damga vurdu

Uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas, yemek otoritelerinin ve milyonlarca lezzet tutkununun oylarıyla belirlenen 2026 yılı "Dünyanın En İyi Sokak Yemekleri" listesini nihayet kamuoyuyla paylaştı. Dünya mutfaklarının en iddialı tatlarının kıyasıya yarıştığı dev listede, Türkiye'nin sokak lezzetleri konusundaki küresel hakimiyeti bir kez daha kanıtlandı.

Dünyanın en iyi sokak lezzetleri sıralandı! TasteAtlas 2026 listesine 3 Türk yemeği damga vurdu

Sokak başlarında kokusuyla aklımızı başımızdan alan, yedikçe yedirten 3 ikonik lezzetimiz, dünyanın en popüler sokak yemeklerini açık ara geride bırakarak listeye adeta damgasını vurdu. Peki, gastronomi dünyasında rüzgar gibi esen ve göğsümüzü kabartan o 3 muhteşem sokak yemeğimiz hangileri?

Dünyanın en iyi sokak lezzetleri sıralandı! TasteAtlas 2026 listesine 3 Türk yemeği damga vurdu

100 - Sate lilit

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en iyi sokak lezzetleri sıralandı! TasteAtlas 2026 listesine 3 Türk yemeği damga vurdu

99 - Picada Colombiana

Dünyanın en iyi sokak lezzetleri sıralandı! TasteAtlas 2026 listesine 3 Türk yemeği damga vurdu

98 - Cơm tấm (Broken Rice)

Dünyanın en iyi sokak lezzetleri sıralandı! TasteAtlas 2026 listesine 3 Türk yemeği damga vurdu

97 - Bolani

Dünyanın en iyi sokak lezzetleri sıralandı! TasteAtlas 2026 listesine 3 Türk yemeği damga vurdu

96 -Taiwanese Popcorn Chicken

Dünyanın en iyi sokak lezzetleri sıralandı! TasteAtlas 2026 listesine 3 Türk yemeği damga vurdu

95 - Choripán

Dünyanın en iyi sokak lezzetleri sıralandı! TasteAtlas 2026 listesine 3 Türk yemeği damga vurdu

94 -Tikka

Dünyanın en iyi sokak lezzetleri sıralandı! TasteAtlas 2026 listesine 3 Türk yemeği damga vurdu

93 - Pad Thai

Dünyanın en iyi sokak lezzetleri sıralandı! TasteAtlas 2026 listesine 3 Türk yemeği damga vurdu

92 - Pho

Dünyanın en iyi sokak lezzetleri sıralandı! TasteAtlas 2026 listesine 3 Türk yemeği damga vurdu

91 - Trapizzino

Dünyanın en iyi sokak lezzetleri sıralandı! TasteAtlas 2026 listesine 3 Türk yemeği damga vurdu

90 - Kreatopita

Dünyanın en iyi sokak lezzetleri sıralandı! TasteAtlas 2026 listesine 3 Türk yemeği damga vurdu

89 - Hawawshi

Dünyanın en iyi sokak lezzetleri sıralandı! TasteAtlas 2026 listesine 3 Türk yemeği damga vurdu

88 - Kokoretsi

Dünyanın en iyi sokak lezzetleri sıralandı! TasteAtlas 2026 listesine 3 Türk yemeği damga vurdu

87 - Enfrijolada

Dünyanın en iyi sokak lezzetleri sıralandı! TasteAtlas 2026 listesine 3 Türk yemeği damga vurdu

86 - Maxwell Street Polish

Dünyanın en iyi sokak lezzetleri sıralandı! TasteAtlas 2026 listesine 3 Türk yemeği damga vurdu

85 - Gua bao

Dünyanın en iyi sokak lezzetleri sıralandı! TasteAtlas 2026 listesine 3 Türk yemeği damga vurdu

84 - Kai yang

Dünyanın en iyi sokak lezzetleri sıralandı! TasteAtlas 2026 listesine 3 Türk yemeği damga vurdu

83 - Gordita

Dünyanın en iyi sokak lezzetleri sıralandı! TasteAtlas 2026 listesine 3 Türk yemeği damga vurdu

82 - Dosa

Dünyanın en iyi sokak lezzetleri sıralandı! TasteAtlas 2026 listesine 3 Türk yemeği damga vurdu

81 - Sate

Dünyanın en iyi sokak lezzetleri sıralandı! TasteAtlas 2026 listesine 3 Türk yemeği damga vurdu

80 - Arancini al ragu

Dünyanın en iyi sokak lezzetleri sıralandı! TasteAtlas 2026 listesine 3 Türk yemeği damga vurdu

79 - Tacos Arabes

Dünyanın en iyi sokak lezzetleri sıralandı! TasteAtlas 2026 listesine 3 Türk yemeği damga vurdu

78 - Burek sa sirom