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Dünyanın en iyi sokak lezzetleri sıralandı! TasteAtlas 2026 listesine 3 Türk yemeği damga vurdu
Dünyanın en iyi sokak lezzetleri sıralandı! TasteAtlas 2026 listesine 3 Türk yemeği damga vurdu
Dünyaca ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas, merakla beklenen 2026 listesini yayınladı. Sokak kültürümüzün vazgeçilmezi olan ve her gün severek tükettiğimiz 3 efsanevi Türk lezzeti, küresel rakiplerini sollayarak "Dünyanın En İyi Sokak Yemekleri" zirvesini zorladı.
Giriş Tarihi: 20.10.2026 16:49
Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 16:50