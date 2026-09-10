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Dünyanın en iyi sosları açıklandı! TasteAtlas'ın seçtiği 35 sos arasında Türkiye farkı!
Dünyanın en iyi sosları açıklandı! TasteAtlas'ın seçtiği 35 sos arasında Türkiye farkı!
Dünya mutfağının birbirinden farklı sosları TasteAtlas tarafından yeniden sıralandı. 15 Ağustos 2026 tarihinde güncellenen listede farklı ülkelerden gelen geleneksel lezzetler yer alırken, Türkiye'den bir lezzetin de listeye girmesi dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 09.09.2026 13:59
Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 08:52