Dünyanın en iyi sosları açıklandı! TasteAtlas’ın seçtiği 35 sos arasında Türkiye farkı!

Türk mutfağının zenginliği bu kez soslar üzerinden dünya sahnesine çıktı. TasteAtlas'ın kullanıcı değerlendirmelerine dayanan sıralamasında Türkiye'den yer alan lezzet, geleneksel mutfağımızın uluslararası alandaki dikkat çeken örneklerinden biri oldu.