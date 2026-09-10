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Dünyanın en iyi sosları açıklandı! TasteAtlas'ın seçtiği 35 sos arasında Türkiye farkı!

Dünya mutfağının birbirinden farklı sosları TasteAtlas tarafından yeniden sıralandı. 15 Ağustos 2026 tarihinde güncellenen listede farklı ülkelerden gelen geleneksel lezzetler yer alırken, Türkiye'den bir lezzetin de listeye girmesi dikkat çekti.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 09.09.2026 13:59 Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 08:52
Dünyanın en iyi sosları açıklandı! TasteAtlas’ın seçtiği 35 sos arasında Türkiye farkı!
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Türk mutfağının zenginliği bu kez soslar üzerinden dünya sahnesine çıktı. TasteAtlas'ın kullanıcı değerlendirmelerine dayanan sıralamasında Türkiye'den yer alan lezzet, geleneksel mutfağımızın uluslararası alandaki dikkat çeken örneklerinden biri oldu.

Dünyanın en iyi sosları açıklandı! TasteAtlas’ın seçtiği 35 sos arasında Türkiye farkı!

35. Mojo verde, İspanya

Dünyanın en iyi sosları açıklandı! TasteAtlas’ın seçtiği 35 sos arasında Türkiye farkı!

34. Pico de gallo, Meksika

Dünyanın en iyi sosları açıklandı! TasteAtlas’ın seçtiği 35 sos arasında Türkiye farkı!

33. Romesco, İspanya

Dünyanın en iyi sosları açıklandı! TasteAtlas’ın seçtiği 35 sos arasında Türkiye farkı!

32. Acuka, Türkiye

Dünyanın en iyi sosları açıklandı! TasteAtlas’ın seçtiği 35 sos arasında Türkiye farkı!

31. Bagna càuda, İtalya

Dünyanın en iyi sosları açıklandı! TasteAtlas’ın seçtiği 35 sos arasında Türkiye farkı!

30. Melitzanosalata, Yunanistan

Dünyanın en iyi sosları açıklandı! TasteAtlas’ın seçtiği 35 sos arasında Türkiye farkı!

29. Ispanakhis pkhali, Gürcistan

Dünyanın en iyi sosları açıklandı! TasteAtlas’ın seçtiği 35 sos arasında Türkiye farkı!

28. Blatjang, Güney Afrika

Dünyanın en iyi sosları açıklandı! TasteAtlas’ın seçtiği 35 sos arasında Türkiye farkı!

27. Pkhali, Gürcistan

Dünyanın en iyi sosları açıklandı! TasteAtlas’ın seçtiği 35 sos arasında Türkiye farkı!

26. Zaalouk, Fas

Dünyanın en iyi sosları açıklandı! TasteAtlas’ın seçtiği 35 sos arasında Türkiye farkı!

25. Gzik, Polonya

Dünyanın en iyi sosları açıklandı! TasteAtlas’ın seçtiği 35 sos arasında Türkiye farkı!

24. Fava, Yunanistan

Dünyanın en iyi sosları açıklandı! TasteAtlas’ın seçtiği 35 sos arasında Türkiye farkı!

23. Baba ghanoush, Lübnan

Dünyanın en iyi sosları açıklandı! TasteAtlas’ın seçtiği 35 sos arasında Türkiye farkı!

22. Coriander chutney (Dhaniya ki chutney), Hindistan

Dünyanın en iyi sosları açıklandı! TasteAtlas’ın seçtiği 35 sos arasında Türkiye farkı!

21. Skordalia, Yunanistan

Dünyanın en iyi sosları açıklandı! TasteAtlas’ın seçtiği 35 sos arasında Türkiye farkı!

20. Ssamjang, Güney Afrika

Dünyanın en iyi sosları açıklandı! TasteAtlas’ın seçtiği 35 sos arasında Türkiye farkı!

19. Mast o khiar, İran

Dünyanın en iyi sosları açıklandı! TasteAtlas’ın seçtiği 35 sos arasında Türkiye farkı!

18. Mojo, İspanya

Dünyanın en iyi sosları açıklandı! TasteAtlas’ın seçtiği 35 sos arasında Türkiye farkı!

17. Haydari, Türkiye

Dünyanın en iyi sosları açıklandı! TasteAtlas’ın seçtiği 35 sos arasında Türkiye farkı!

16. Urnebes, Sırbistan

Dünyanın en iyi sosları açıklandı! TasteAtlas’ın seçtiği 35 sos arasında Türkiye farkı!

15. Hummus kawarma, Lübnan

Dünyanın en iyi sosları açıklandı! TasteAtlas’ın seçtiği 35 sos arasında Türkiye farkı!

14. Ajika, Gürcistan

Dünyanın en iyi sosları açıklandı! TasteAtlas’ın seçtiği 35 sos arasında Türkiye farkı!

13. Humus, Lübnan

Dünyanın en iyi sosları açıklandı! TasteAtlas’ın seçtiği 35 sos arasında Türkiye farkı!

12. Mojo rojo, İspanya