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Dünyanın en lezzetli domatesli yemekleri hangileri? Türk mutfağı listeye damga vurdu!
Dünyanın en lezzetli domatesli yemekleri hangileri? Türk mutfağı listeye damga vurdu!
Dünyanın dört bir yanından en iyi domatesli yemekler listelendi. Birbirinden popüler küresel tariflerin boy gösterdiği sıralamada, Türkiye'nin tescilli geleneksel tatları üst sıralarda yerini aldı. İşte dünyanın en güzel domatesli yemekleri…
Giriş Tarihi: 10.09.2026 14:14
Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 14:15