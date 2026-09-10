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Dünyanın en lezzetli domatesli yemekleri hangileri? Türk mutfağı listeye damga vurdu!

Dünyanın dört bir yanından en iyi domatesli yemekler listelendi. Birbirinden popüler küresel tariflerin boy gösterdiği sıralamada, Türkiye'nin tescilli geleneksel tatları üst sıralarda yerini aldı. İşte dünyanın en güzel domatesli yemekleri…

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 10.09.2026 14:14 Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 14:15
Dünyanın en lezzetli domatesli yemekleri hangileri? Türk mutfağı listeye damga vurdu!
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Dünyanın en iyi domatesli yemekleri arasında Türk lezzetleri rüzgarı esti. Türkiye'den listeye giren lezzetler merak konusu olurken, sıralamadaki yerleri de dikkat çekti.

Dünyanın en lezzetli domatesli yemekleri hangileri? Türk mutfağı listeye damga vurdu!

1- PİZZA NAPOLİTEN

İtalya'nın en geleneksel lezzetlerinden biri olan napoliten pizza, sarımsak, kekik ve domates sosu ile hazırlanır.

Dünyanın en lezzetli domatesli yemekleri hangileri? Türk mutfağı listeye damga vurdu!

2- CHANCHO DE PİEDRA

Şili mutfağıyla özdeşleşen bu yemek, aslında bir sostur. Domates, sarımsak, soğan, zeytinyağı, maydanoz ve kişniş kullanılarak hazırlanır.

Dünyanın en lezzetli domatesli yemekleri hangileri? Türk mutfağı listeye damga vurdu!

3- PİZZA MARGHERİTA

Listenin üçüncü sırasında Savoy Kraliçesi'nin ismini alan margarita pizzasına yer verilmiştir. Peynir, domates ve fesleğen ile hazırlanır.

Dünyanın en lezzetli domatesli yemekleri hangileri? Türk mutfağı listeye damga vurdu!

4- DAKOS

Yunanistan mutfağıyla özdeşleşen dakos, olgun domates, zeytin, kapari, kekik ve ufalanmış peynir karışımından oluşur.

Dünyanın en lezzetli domatesli yemekleri hangileri? Türk mutfağı listeye damga vurdu!

5- İSKENDER KEBAP

2023'ün en iyi yemekleri listesine girmeyi başaran İskender kebap, dünyadaki en iyi domatesli yemekler listesinde beşinci sırayı almıştır. Bursa mutfağıyla özdeşleşen iskender, et, pide ekmeği ve domates karışımından oluşur ve yanında yoğurtla servis edilir.

Dünyanın en lezzetli domatesli yemekleri hangileri? Türk mutfağı listeye damga vurdu!

6- MURGH MAKHANİ

Hindistan mutfağıyla özdeşleşen bu yemek, tereyağlı tavuk olarak da bilinir.

Dünyanın en lezzetli domatesli yemekleri hangileri? Türk mutfağı listeye damga vurdu!

7- PARMİGİANA

İtalyan mutfağından patlıcan parmigiana, geleneksel olarak patlıcan, domates, zeytinyağı ve mozzarella peynirinden oluşur.

Dünyanın en lezzetli domatesli yemekleri hangileri? Türk mutfağı listeye damga vurdu!

8- CAPRESE PİZZA

Listenin 8. sırasında İtalyan mutfağının geleneksel pizzası "Caprese Pizza" yer alıyor.

Dünyanın en lezzetli domatesli yemekleri hangileri? Türk mutfağı listeye damga vurdu!

9- GEMİSTA

Yunan mutfağında Yemista olarak da bilinen bu yemek, domates ve yeşil biberin pirinçle doldurulmasıyla hazırlanır.

Dünyanın en lezzetli domatesli yemekleri hangileri? Türk mutfağı listeye damga vurdu!

10- LOMO SANDVİÇİ

Listenin 10. sırasında Arjantin mutfağından lomo bifteği, domates, marul, chimichurri sosu ve jambon ile hazırlanan lomo sandviçi bulunuyor.

Dünyanın en lezzetli domatesli yemekleri hangileri? Türk mutfağı listeye damga vurdu!

11- MENEMEN

Dünyanın en lezzetli domatesli yemekleri hangileri? Türk mutfağı listeye damga vurdu!

12.- LUTENİTSA SOSU

Bulgaristan ile özdeşleşen ancak Trakya'da da popüler olan bir lezettir.

Dünyanın en lezzetli domatesli yemekleri hangileri? Türk mutfağı listeye damga vurdu!

28- KISIR

Dünyanın en lezzetli domatesli yemekleri hangileri? Türk mutfağı listeye damga vurdu!

31- ÇİĞ KÖFTE

Dünyanın en lezzetli domatesli yemekleri hangileri? Türk mutfağı listeye damga vurdu!

32- DOMATES ÇORBASI

Dünyanın en lezzetli domatesli yemekleri hangileri? Türk mutfağı listeye damga vurdu!

32. SIRADA İÇ PİLAV LİSTEYİ TAKİP EDİYOR

Dünyanın en lezzetli domatesli yemekleri hangileri? Türk mutfağı listeye damga vurdu!

35- ŞAKŞUKA

Şakşuka, yemeklerin yanında sunulur ve meze olarak nitelendirilir.

Dünyanın en lezzetli domatesli yemekleri hangileri? Türk mutfağı listeye damga vurdu!

61- SEMİZOTU SALATASI

Dünyanın en lezzetli domatesli yemekleri hangileri? Türk mutfağı listeye damga vurdu!

83. ACILI EZME

Acılı ezme meze olarak kebapların yanında sunulur.

Dünyanın en lezzetli domatesli yemekleri hangileri? Türk mutfağı listeye damga vurdu!

89- DOMATES DOLMASI