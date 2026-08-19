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Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları belli oldu! Türkiye’den 3 lezzet listeye damga vurdu

Dünyanın dört bir yanından farklı damak tatlarının bir araya getirildiği listede, ülkelerin öne çıkan atıştırmalıkları sıralandı. Geleneksel tariflerden sokak lezzetlerine kadar pek çok farklı yiyeceğin yer aldığı listede Türkiye'den de 3 eşsiz lezzet kendine yer buldu.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 19.08.2026 14:50 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 14:51
Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları belli oldu! Türkiye’den 3 lezzet listeye damga vurdu

Türk mutfağının farklı bölgelerinde yıllardır tüketilen bu lezzetler, dünya mutfakları arasında da dikkat çekmeyi başardı. Türkiye'den listeye giren 3 atıştırmalık ve dünya sıralamasındaki konumları da merak konusu oldu.

İşte, Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları;

Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları belli oldu! Türkiye’den 3 lezzet listeye damga vurdu

1. Karantika, Cezayir

Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları belli oldu! Türkiye’den 3 lezzet listeye damga vurdu

2. Hamamatsu gyoza, Japonya

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Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları belli oldu! Türkiye’den 3 lezzet listeye damga vurdu

3. Kepta duona, Litvanya

Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları belli oldu! Türkiye’den 3 lezzet listeye damga vurdu

4. Guotie, Çin

Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları belli oldu! Türkiye’den 3 lezzet listeye damga vurdu

5. Roti canai, Malezya

Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları belli oldu! Türkiye’den 3 lezzet listeye damga vurdu

6. Empanadas Tucumanas, Arjantin

Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları belli oldu! Türkiye’den 3 lezzet listeye damga vurdu

7. Kartupea pankukas, Litvanya

Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları belli oldu! Türkiye’den 3 lezzet listeye damga vurdu

8. Batagor, Endonezya

Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları belli oldu! Türkiye’den 3 lezzet listeye damga vurdu

9. Bundas kenyer, Macaristan

Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları belli oldu! Türkiye’den 3 lezzet listeye damga vurdu

10. Kalamarakia tiganita, Yunanistan

Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları belli oldu! Türkiye’den 3 lezzet listeye damga vurdu

11. Esquites, Meksika

Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları belli oldu! Türkiye’den 3 lezzet listeye damga vurdu

12. Antojitos, Meksika

Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları belli oldu! Türkiye’den 3 lezzet listeye damga vurdu

13. Maakouda, Fas

Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları belli oldu! Türkiye’den 3 lezzet listeye damga vurdu

14. Pao de queijo, Brezilya

Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları belli oldu! Türkiye’den 3 lezzet listeye damga vurdu

15. Argentinian Empanadas, Arjantin

Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları belli oldu! Türkiye’den 3 lezzet listeye damga vurdu

16. Karipap, Malezya

Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları belli oldu! Türkiye’den 3 lezzet listeye damga vurdu

17. Pisang goreng, Endonezya

Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları belli oldu! Türkiye’den 3 lezzet listeye damga vurdu

18. Ajitsuke tamago, Japonya

Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları belli oldu! Türkiye’den 3 lezzet listeye damga vurdu

19. Paçanga böreği, Türkiye

Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları belli oldu! Türkiye’den 3 lezzet listeye damga vurdu

20. Choclo con queso, Peru

Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları belli oldu! Türkiye’den 3 lezzet listeye damga vurdu

21. Bambalouni, Tunus

Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları belli oldu! Türkiye’den 3 lezzet listeye damga vurdu

22. Khachapuri, Gürcistan

Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları belli oldu! Türkiye’den 3 lezzet listeye damga vurdu

23. Gyoza, Japonya

Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları belli oldu! Türkiye’den 3 lezzet listeye damga vurdu

24. Masala dosa, Hindistan