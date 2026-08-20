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Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları seçildi! Türkiye’den 3 lezzet listede kendine yer buldu!

Dünyanın dört bir yanından farklı damak tatlarının bir araya getirildiği listede, ülkelerin öne çıkan atıştırmalıkları sıralandı. Geleneksel tariflerden sokak lezzetlerine kadar pek çok farklı yiyeceğin yer aldığı listede Türkiye'den de 3 eşsiz lezzet kendine yer buldu.

Giriş Tarihi: 19.08.2026 14:50 Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 10:53