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Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları seçildi! Türkiye’den 3 lezzet listede kendine yer buldu!

Dünyanın dört bir yanından farklı damak tatlarının bir araya getirildiği listede, ülkelerin öne çıkan atıştırmalıkları sıralandı. Geleneksel tariflerden sokak lezzetlerine kadar pek çok farklı yiyeceğin yer aldığı listede Türkiye'den de 3 eşsiz lezzet kendine yer buldu.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 19.08.2026 14:50 Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 10:53
Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları seçildi! Türkiye’den 3 lezzet listede kendine yer buldu!

Türk mutfağının farklı bölgelerinde yıllardır tüketilen bu lezzetler, dünya mutfakları arasında da dikkat çekmeyi başardı. Türkiye'den listeye giren 3 atıştırmalık ve dünya sıralamasındaki konumları da merak konusu oldu.

İşte, Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları;

Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları seçildi! Türkiye’den 3 lezzet listede kendine yer buldu!

1. Karantika, Cezayir

Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları seçildi! Türkiye’den 3 lezzet listede kendine yer buldu!

2. Hamamatsu gyoza, Japonya

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Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları seçildi! Türkiye’den 3 lezzet listede kendine yer buldu!

3. Kepta duona, Litvanya

Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları seçildi! Türkiye’den 3 lezzet listede kendine yer buldu!

4. Guotie, Çin

Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları seçildi! Türkiye’den 3 lezzet listede kendine yer buldu!

5. Roti canai, Malezya

Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları seçildi! Türkiye’den 3 lezzet listede kendine yer buldu!

6. Empanadas Tucumanas, Arjantin

Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları seçildi! Türkiye’den 3 lezzet listede kendine yer buldu!

7. Kartupea pankukas, Litvanya

Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları seçildi! Türkiye’den 3 lezzet listede kendine yer buldu!

8. Batagor, Endonezya

Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları seçildi! Türkiye’den 3 lezzet listede kendine yer buldu!

9. Bundas kenyer, Macaristan

Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları seçildi! Türkiye’den 3 lezzet listede kendine yer buldu!

10. Kalamarakia tiganita, Yunanistan

Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları seçildi! Türkiye’den 3 lezzet listede kendine yer buldu!

11. Esquites, Meksika

Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları seçildi! Türkiye’den 3 lezzet listede kendine yer buldu!

12. Antojitos, Meksika

Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları seçildi! Türkiye’den 3 lezzet listede kendine yer buldu!

13. Maakouda, Fas

Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları seçildi! Türkiye’den 3 lezzet listede kendine yer buldu!

14. Pao de queijo, Brezilya

Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları seçildi! Türkiye’den 3 lezzet listede kendine yer buldu!

15. Argentinian Empanadas, Arjantin

Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları seçildi! Türkiye’den 3 lezzet listede kendine yer buldu!

16. Karipap, Malezya

Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları seçildi! Türkiye’den 3 lezzet listede kendine yer buldu!

17. Pisang goreng, Endonezya

Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları seçildi! Türkiye’den 3 lezzet listede kendine yer buldu!

18. Ajitsuke tamago, Japonya

Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları seçildi! Türkiye’den 3 lezzet listede kendine yer buldu!

19. Paçanga böreği, Türkiye

Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları seçildi! Türkiye’den 3 lezzet listede kendine yer buldu!

20. Choclo con queso, Peru

Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları seçildi! Türkiye’den 3 lezzet listede kendine yer buldu!

21. Bambalouni, Tunus

Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları seçildi! Türkiye’den 3 lezzet listede kendine yer buldu!

22. Khachapuri, Gürcistan

Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları seçildi! Türkiye’den 3 lezzet listede kendine yer buldu!

23. Gyoza, Japonya

Dünyanın en sevilen atıştırmalıkları seçildi! Türkiye’den 3 lezzet listede kendine yer buldu!

24. Masala dosa, Hindistan