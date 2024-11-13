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Dünyanın en sevilen salatası belli oldu! Listeyi alt üst eden Türk lezzetine inanamayacaksınız...

Birbirinden farklı tariflerle, salatalar dünya çapında her kültürde farklı malzemelerin bir araya getirilerek birçok lezzet şöleni ortaya çıkıyor. Sofraların vazgeçilmezi, ana yemeklerin lezzetli eşlikçileri ve hatta sağlıklı beslenme listelerinin en önemli parçası salatalar dünya çapında listelendiğinde ise bir Türk lezzeti listeyi adeta ezip geçiyor. Taste Atlas, bazı tariflerde ana yemek kadar güçlü salataları sıraladı. İşte dünyanın en sevilen salataları arasında yer alan o Türk lezzeti.

Giriş Tarihi: 13.11.2024 08:50 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 09:20
Dünyanın en sevilen salatası belli oldu! Listeyi alt üst eden Türk lezzetine inanamayacaksınız...

1- COLESLAW

Lahana salatası anlamına gelen Hollandaca koolsla teriminden gelen lahana salatası, günümüzde Amerikan yemeği ve genellikle mangalda et veya kızarmış tavukla servis ediliyor. İlk olarak 18. yüzyılda Hollandalı yerleşimciler tarafından New York eyaletine getirildiği düşünülen bu salata, şu an dünyanın en çok sevilenlerinden biri. Aşçıya ve bölgesel farklılıklara bağlı olarak kıyılmış lahana, mayonez, havuç, ayran veya ekşi krema ile sirke, şeker ve diğer baharatlarla bir araya getiriliyor.

Dünyanın en sevilen salatası belli oldu! Listeyi alt üst eden Türk lezzetine inanamayacaksınız...

Bununla birlikte, kıyılmış lahana lahana salatasının tek bir bileşenidir. Sandviçler, hamburgerler ve sosisli sandviçler genellikle soğuk salata ile servis edilir.

Dünyanın en sevilen salatası belli oldu! Listeyi alt üst eden Türk lezzetine inanamayacaksınız...
2. SEZAR SALATA
Adını Cesare (Caesar) Cardini'den alan "Sezar salata" tüm dünyanın en sevdiği bir diğer lezzet olarak öne çıkıyor. Cesar Cardini, San Diego'da yaşayan ancak Amerika Birleşik Devletleri yasalarını ihlal eden bir İtalyan göçmen. Dünyaca ünlü birçok yemek gibi Sezar salatası da tamamen doğaçlama ve yaratıcılıkla yapılmıştır.
Dünyanın en sevilen salatası belli oldu! Listeyi alt üst eden Türk lezzetine inanamayacaksınız...

1924'te, 4 Temmuz'un yoğun bir haftasonunda, Cardini'nin restoranı tıklım tıklım doluydu. Ünlü restoran sahibi, müşterileri hayal kırıklığına uğratmak istemediği için yiyecek stokunun azaldığını fark etti ve Caesar'a kalanlarla bir salata yaptı. Günümüzde ise bu salata en sevilen salata olarak listeleniyor.

Dünyanın en sevilen salatası belli oldu! Listeyi alt üst eden Türk lezzetine inanamayacaksınız...

3 - HORİATİKİ SALATA

Köy salatası veya horiatiki, Yunanistan'ın ulusal yemeğidir ve dörde bölünmüş domates, dilimlenmiş kırmızı soğan ve iri dilimlenmiş salatalıktan oluşur. Bölgeye göre tipik bir sos, zeytin, yeşil biber, beyaz peynir, kekik, tuz, karabiber veya zeytinyağı ve isteğe bağlı olarak limon veya sirkeden oluşabilir. Feta peyniri genellikle salatada sadece dilimlenir, ancak bazı durumlarda çatalla karıştırılır.

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