Dünyanın en sevilen salatası belli oldu! Listeyi alt üst eden Türk lezzetine inanamayacaksınız...

1- COLESLAW

Lahana salatası anlamına gelen Hollandaca koolsla teriminden gelen lahana salatası, günümüzde Amerikan yemeği ve genellikle mangalda et veya kızarmış tavukla servis ediliyor. İlk olarak 18. yüzyılda Hollandalı yerleşimciler tarafından New York eyaletine getirildiği düşünülen bu salata, şu an dünyanın en çok sevilenlerinden biri. Aşçıya ve bölgesel farklılıklara bağlı olarak kıyılmış lahana, mayonez, havuç, ayran veya ekşi krema ile sirke, şeker ve diğer baharatlarla bir araya getiriliyor.