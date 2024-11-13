Dünyanın en sevilen salatası belli oldu! Listeyi alt üst eden Türk lezzetine inanamayacaksınız...
Birbirinden farklı tariflerle, salatalar dünya çapında her kültürde farklı malzemelerin bir araya getirilerek birçok lezzet şöleni ortaya çıkıyor. Sofraların vazgeçilmezi, ana yemeklerin lezzetli eşlikçileri ve hatta sağlıklı beslenme listelerinin en önemli parçası salatalar dünya çapında listelendiğinde ise bir Türk lezzeti listeyi adeta ezip geçiyor. Taste Atlas, bazı tariflerde ana yemek kadar güçlü salataları sıraladı. İşte dünyanın en sevilen salataları arasında yer alan o Türk lezzeti.
Giriş Tarihi: 13.11.2024 08:50
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 09:20