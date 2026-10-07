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Dünyanın en zorlu koşullarında hayatta kalıyorlar! Antarktika'da sadece bu iki bitki çiçek açıyor

Antarktika denildiğinde akla buzullar ve dondurucu soğuklar geliyor. Ancak bu zorlu coğrafyada hayatta kalmayı başaran iki yerli çiçekli bitki bulunuyor. Bilim insanları, bu iki bitkinin sıcaklık artışına nasıl tepki verdiğini 7 yıl boyunca inceledi.

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Giriş Tarihi: 07.10.2026 12:29 Güncelleme Tarihi: 07.10.2026 12:31
Dünyanın en zorlu koşullarında hayatta kalıyorlar! Antarktika’da sadece bu iki bitki çiçek açıyor

Araştırmanın sonunda ise iki türün hayatta kalmak için birbirinden tamamen farklı yollar izlediği ortaya çıktı.

Dünyanın en zorlu koşullarında hayatta kalıyorlar! Antarktika’da sadece bu iki bitki çiçek açıyor

ANTARKTİKA'NIN İKİ ÇİÇEKLİ BİTKİSİ

Araştırmada Antarktika çayır otu (Deschampsia antarctica) ve Antarktika inci otu (Colobanthus quitensis) mercek altına alındı.

Dünyanın en zorlu koşullarında hayatta kalıyorlar! Antarktika’da sadece bu iki bitki çiçek açıyor

Çalışma, King George Adası'nda 2012 yılında oluşturulan deney alanlarında gerçekleştirildi. Bitkilerin çevresine yerleştirilen özel düzeneklerle daha sıcak koşullar oluşturuldu ve değişimleri yıllar boyunca takip edildi.

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Dünyanın en zorlu koşullarında hayatta kalıyorlar! Antarktika’da sadece bu iki bitki çiçek açıyor

AYNI KOŞULA FARKLI TEPKİ

İki bitki, sıcaklık artışına birbirinden tamamen farklı tepki verdi. Antarktika çayır otu, yapraklarına daha az su taşıyıp fotosentez hızını düşürerek kaynaklarını korumayı tercih etti. Antarktika inci otu ise tam tersine su ve karbondioksit taşıma kapasitesini ve fotosentez gücünü artırarak değişen koşullara daha hızlı uyum sağladı.

Dünyanın en zorlu koşullarında hayatta kalıyorlar! Antarktika’da sadece bu iki bitki çiçek açıyor

Bilim insanlarına göre iki bitkinin birbirinden farklı davranması, Antarktika'da birlikte yaşamalarını açıklayan faktörlerden biri olabilir. Araştırma ayrıca iklim değişikliğine karşı bitkilerin tek bir hayatta kalma yöntemi olmadığını ortaya koyuyor.

Dünyanın en zorlu koşullarında hayatta kalıyorlar! Antarktika’da sadece bu iki bitki çiçek açıyor

İki türden biri değişen koşullara karşı daha temkinli davranırken, diğeri kendini değiştirerek uyum sağlamayı tercih ediyor. Bu farklılıkların, Antarktika'daki bitki örtüsünün gelecekte nasıl şekilleneceği konusunda önemli ipuçları verebileceği belirtiliyor.

Dünyanın en zorlu koşullarında hayatta kalıyorlar! Antarktika’da sadece bu iki bitki çiçek açıyor

Antarktika'daki iki bitkinin değişen sıcaklıklara birbirinden farklı şekilde uyum sağlaması, iklim değişikliğinin doğadaki canlılar üzerindeki etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. Ancak sıcaklık artışının etkileri yalnızca bitkilerle sınırlı değil. Bilim insanlarının 37 yıl boyunca sürdürdüğü başka bir araştırmada, bu kez toprağın ısınmayla birlikte verdiği tepki incelendi. Ortaya çıkan sonuç ise oldukça dikkat çekiciydi.

Dünyanın en zorlu koşullarında hayatta kalıyorlar! Antarktika’da sadece bu iki bitki çiçek açıyor

TOPRAĞI KABLOLARA ISITTILAR

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Harvard Forest'ta yürütülen çalışmada, belirli toprak alanları yıllar boyunca çevredeki normal sıcaklığın 5 derece üzerinde tutuldu. On yıllar süren araştırmanın sonunda ortaya çıkan sonuç ise toprakta depolanan karbonla ilgili önemli bir varsayımı değiştirdi.

Dünyanın en zorlu koşullarında hayatta kalıyorlar! Antarktika’da sadece bu iki bitki çiçek açıyor

37 YIL BOYUNCA TOPRAĞI ISITTILAR

Araştırmacılar, toprağın yaklaşık 10 santimetre altına ısıtma kabloları yerleştirdi. Kablolar aracılığıyla toprağın sıcaklığı yükseltilirken, ısıtılmayan alanlar da karşılaştırma amacıyla takip edildi. Böylece araştırmacılar, sıcaklık farkının toprak ekosistemi üzerindeki etkilerini onlarca yıl boyunca gözlemleme imkanı buldu.

Dünyanın en zorlu koşullarında hayatta kalıyorlar! Antarktika’da sadece bu iki bitki çiçek açıyor

YILLARCA DEĞİŞMEDİ, SONRA PARÇALANMAYA BAŞLADI

Deneyin en dikkat çekici sonucu araştırmanın dördüncü on yılında ortaya çıktı. Bilim insanları, daha önce ısınmanın etkisiyle parçalanmaya karşı dirençli olduğu düşünülen topraktaki kalıcı karbon formlarının da çözülmeye başladığını belirledi.

Dünyanın en zorlu koşullarında hayatta kalıyorlar! Antarktika’da sadece bu iki bitki çiçek açıyor

Bu süreç, toprakta depolanan karbonun karbondioksit olarak atmosfere salınması anlamına geliyor. Dolayısıyla sıcaklıkların yükselmesi, toprağın karbon depolama kapasitesini azaltarak atmosferdeki CO₂ miktarının daha da artmasına katkıda bulunabilir.

Dünyanın en zorlu koşullarında hayatta kalıyorlar! Antarktika’da sadece bu iki bitki çiçek açıyor

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDE YENİ BİR RİSK

Araştırmacılara göre bulgular, iklim modelleri açısından da önem taşıyor. Çünkü toprakların ısınmayla birlikte daha fazla karbon salması, küresel ısınmayı daha da güçlendirebilecek bir geri besleme döngüsü oluşturabilir.

Dünyanın en zorlu koşullarında hayatta kalıyorlar! Antarktika’da sadece bu iki bitki çiçek açıyor

DOĞADA YAPILAN DENEYLER ŞAŞIRTIYOR

Doğada yapılan müdahalelerin yıllar içinde nasıl beklenmedik sonuçlara yol açabileceğini gösteren örnekler bununla da sınırlı değil. Bir başka olayda ise kıyıdaki kumları sabitlemek amacıyla dikilen bitkiler, zamanla kontrolsüz biçimde yayılarak bölgenin görünümünü tamamen değiştirdi. Yıllar içinde yaşanan bu sıra dışı değişimin ayrıntıları ise dikkat çekti.

Dünyanın en zorlu koşullarında hayatta kalıyorlar! Antarktika’da sadece bu iki bitki çiçek açıyor

1910 yılında Coos Körfezi yakınlarında dikilen Ammophila arenaria adlı Avrupa sahil otu, rüzgarla taşınan kumları kökleri ve gövdesiyle tutarak kumların hareketini azaltıyordu.

Dünyanın en zorlu koşullarında hayatta kalıyorlar! Antarktika’da sadece bu iki bitki çiçek açıyor

Ancak bitkinin yayılması, daha önce sürekli hareket halinde olan açık kum alanlarının giderek bitki örtüsüyle kaplanmasına neden oldu.

Dünyanın en zorlu koşullarında hayatta kalıyorlar! Antarktika’da sadece bu iki bitki çiçek açıyor

50 YILDA YÜZDE 20'DEN YÜZDE 80'E ÇIKTI

1939 yılında bölgedeki kum alanlarının yaklaşık yüzde 20'si bitki örtüsüyle kaplıyken, yaklaşık 50 yıl sonra bu oran yüzde 80'in üzerine çıktı.

Dünyanın en zorlu koşullarında hayatta kalıyorlar! Antarktika’da sadece bu iki bitki çiçek açıyor

Avrupa sahil otu, kuma gömülmeye oldukça dayanıklı. Yılda yaklaşık 1 metre kuma gömülse bile yaşamını sürdürebiliyor.

Dünyanın en zorlu koşullarında hayatta kalıyorlar! Antarktika’da sadece bu iki bitki çiçek açıyor

Ayrıca yer altında yayılan kökleri sayesinde geniş alanlara yayılıyor. Fırtınalar sırasında kopan kök parçalarının kıyı boyunca taşınması da bitkinin yeni bölgelerde tutunmasını kolaylaştırıyor.

Dünyanın en zorlu koşullarında hayatta kalıyorlar! Antarktika’da sadece bu iki bitki çiçek açıyor

DOĞAL YAŞAM ALANLARINI DEĞİŞTİRDİ

Bitkinin kumları sabitlemesiyle birlikte Oregon kıyılarındaki doğal kum hareketleri azaldı.

Dünyanın en zorlu koşullarında hayatta kalıyorlar! Antarktika’da sadece bu iki bitki çiçek açıyor

Oysa bölgedeki bazı yerli bitki ve hayvan türleri, sürekli hareket eden açık kum alanlarında yaşamını sürdürüyordu. Bu nedenle pek çok bitki türü de tehlikeye girdi.

Dünyanın en zorlu koşullarında hayatta kalıyorlar! Antarktika’da sadece bu iki bitki çiçek açıyor

Sahil otlarının yayılmasıyla kumun kıyıdan iç bölgelere doğru hareketi azaldı ve bazı doğal yaşam alanları giderek ortadan kayboldu.

Dünyanın en zorlu koşullarında hayatta kalıyorlar! Antarktika’da sadece bu iki bitki çiçek açıyor

İSTİLACI BİTKİYLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Avrupa sahil otunun bir kez yerleştiği alanlardan tamamen temizlenmesi oldukça zor. Bu nedenle Oregon yetkilileri, özellikle hassas ekosistemlerin ve nesli tehlike altındaki türlerin bulunduğu bölgelerde mekanik ve kimyasal yöntemlerle mücadele yürütüyor.

Dünyanın en zorlu koşullarında hayatta kalıyorlar! Antarktika’da sadece bu iki bitki çiçek açıyor

Uzmanların amacı, kıyıların tamamen bitki örtüsüyle kaplanmasını önlemek ve bir zamanlar bölgenin doğal yapısını oluşturan açık, hareketli kum alanlarının yeniden oluşmasını sağlamak.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör