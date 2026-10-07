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Dünyanın en zorlu koşullarında hayatta kalıyorlar! Antarktika'da sadece bu iki bitki çiçek açıyor
Dünyanın en zorlu koşullarında hayatta kalıyorlar! Antarktika'da sadece bu iki bitki çiçek açıyor
Antarktika denildiğinde akla buzullar ve dondurucu soğuklar geliyor. Ancak bu zorlu coğrafyada hayatta kalmayı başaran iki yerli çiçekli bitki bulunuyor. Bilim insanları, bu iki bitkinin sıcaklık artışına nasıl tepki verdiğini 7 yıl boyunca inceledi.
Giriş Tarihi: 07.10.2026 12:29
Güncelleme Tarihi: 07.10.2026 12:31