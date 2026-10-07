Dünyanın en zorlu koşullarında hayatta kalıyorlar! Antarktika’da sadece bu iki bitki çiçek açıyor

Antarktika'daki iki bitkinin değişen sıcaklıklara birbirinden farklı şekilde uyum sağlaması, iklim değişikliğinin doğadaki canlılar üzerindeki etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. Ancak sıcaklık artışının etkileri yalnızca bitkilerle sınırlı değil. Bilim insanlarının 37 yıl boyunca sürdürdüğü başka bir araştırmada, bu kez toprağın ısınmayla birlikte verdiği tepki incelendi. Ortaya çıkan sonuç ise oldukça dikkat çekiciydi.