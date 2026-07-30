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Dünyanın Gözü Bu Rotalarda: Yabancı Turistlerin Akın Ettiği Türkiye'nin En Popüler 25 Yeri

Milyonlarca ziyaretçinin bıraktığı dijital ayak izleri incelendi ve son yılın turizm verileriyle harita yeniden şekillendi. Yıllardır zirveyi bırakmayan noktalar geride kalırken, turistlerin favorisi olan en popüler 25 yer netleşti.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 30.07.2026 09:11 Güncelleme Tarihi: 30.07.2026 09:21
Dünyanın Gözü Bu Rotalarda: Yabancı Turistlerin Akın Ettiği Türkiye’nin En Popüler 25 Yeri

Geniş kapsamlı turizm analizleri, yabancı turistlerin hangi bölgelere yoğunlaştığını gösterdi. Seyahat trendleri değişse de Türkiye'nin turizm cazibesi değişmedi. Zirve mücadelesinin hareketlendiği raporda, bu sezonun en çok öne çıkan noktaları dikkat çekiyor. İşte Türkiye'nin en popüler 25 yeri ve turistlerin en sevdiği tatil noktaları;

Dünyanın Gözü Bu Rotalarda: Yabancı Turistlerin Akın Ettiği Türkiye’nin En Popüler 25 Yeri

Küresel Verilere Göre Türkiye'nin En Popüler 25 Rotası

Yerli ve yabancı turistlerin resmi ziyaretçi verileri doğrultusunda 2026 yılı seyahat eğilimleri analiz edildi. İşte Türkiye'de mutlaka ziyaret edilmesi gereken, popülerliği tescilli 25 benzersiz yer:

Dünyanın Gözü Bu Rotalarda: Yabancı Turistlerin Akın Ettiği Türkiye’nin En Popüler 25 Yeri

1. Dolmabahçe Sarayı (İstanbul)

Osmanlı'nın son dönem ihtişamını yansıtan saray, İstanbul Boğazı'nın kıyısında en çok yabancı turist çeken tarihi yapıların başında geliyor.

Göz kamaştıran kristal avizeleri ve devasa salonları gezdikten sonra, bahçesindeki kafede boğaza karşı çay içip saray hayatını hissedebileceğiniz bir yer.

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Dünyanın Gözü Bu Rotalarda: Yabancı Turistlerin Akın Ettiği Türkiye’nin En Popüler 25 Yeri

2. Efes Antik Kenti (Selçuk, İzmir)

Dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı'na ve meşhur Celsus Kütüphanesi'ne ev sahipliği yapan antik kent, arkeoloji tutkunlarının odak noktası.

Ayrıca gece müzeciliği ile tarihi atmosferi yaz akşamlarında büyüleyici bir manzara sunuyor.

Gladyatörlerin yürüdüğü taş sokaklarda gezerken kendinizi Roma döneminde hissettiren bu devasa açık hava müzesi yerli ve yabancı turistlerin favorileri arasında...

Dünyanın Gözü Bu Rotalarda: Yabancı Turistlerin Akın Ettiği Türkiye’nin En Popüler 25 Yeri

3. Kapadokya (İç Anadolu)

Peri bacaları, sıcak hava balonları ve yeraltı şehirleriyle küresel ölçekte en benzersiz coğrafyalardan biri.

Özellikle güneşin doğuşuyla birlikte havalanan balonların oluşturduğu manzara turistlerin gözdesi!

Dünyanın Gözü Bu Rotalarda: Yabancı Turistlerin Akın Ettiği Türkiye’nin En Popüler 25 Yeri

4. Sultanahmet Camii / Blue Mosque (İstanbul)

Mavi çinileriyle dünyaya nam salan tarihi ibadethane, Tarihi Yarımada'nın en çok fotoğraflanan simgesi.

İçerideki binlerce mavi çininin yarattığı büyüleyici atmosferi görmek ve Tarihi Yarımada'nın o mistik havasını solumak isteyenler için listenin ilk sıralarında.

Dünyanın Gözü Bu Rotalarda: Yabancı Turistlerin Akın Ettiği Türkiye’nin En Popüler 25 Yeri

5. Pamukkale Travertenleri (Denizli)

Doğal termal suların oluşturduğu beyaz pamuksu teraslar ve Hierapolis Antik Kenti, doğa ve tarihin birleşimi olarak dünyada eşi benzeri görülmemiş bir deneyim sunuyor.

Ayakkabılarınızı çıkarıp bembeyaz şifalı suların içinde yürüyebileceğiniz ve hemen arkasındaki antik havuzda tarihi sütunlar arasında yüzebileceğiniz benzersiz bir yer.

Dünyanın Gözü Bu Rotalarda: Yabancı Turistlerin Akın Ettiği Türkiye’nin En Popüler 25 Yeri

6. Kordon (İzmir)

İzmir'in simgesi olan sahil şeridi, gün batımı manzarası ve enerjik şehir hayatıyla listedeki yerini alıyor.

Çimlerin üzerine oturup İzmirliler gibi gün batımına karşı çiğdem çitleyebileceğiniz, şehrin en enerjik ve keyifli sahil şeridi.

Dünyanın Gözü Bu Rotalarda: Yabancı Turistlerin Akın Ettiği Türkiye’nin En Popüler 25 Yeri

7. Yerebatan Sarnıcı (İstanbul)

Tarihi sütunları ve Medusa başı heykeliyle büyüleyici bir atmosfer sunan sarnıç her dönem ziyaretçi rekorları kırıyor.

Suyun içinden yükselen yüzlerce tarihi sütunu ve meşhur Medusa başı heykelini loş ışıklar altında incelerken gizemli bir atmosfere adım atıyorsunuz.

Dünyanın Gözü Bu Rotalarda: Yabancı Turistlerin Akın Ettiği Türkiye’nin En Popüler 25 Yeri

8. Akyaka (Muğla / Ege Kıyısı)

Azmak Nehri'nin serin suları ve kendine has mimarisiyle sakin şehir (Cittaslow) unvanlı huzur rotası hem yerli hem yabancı turist için eşsiz bir destinasyon.

Buz gibi ve akvaryum netliğindeki Azmak Nehri'nde tekne turu yapıp, hemen kenarındaki restoranlarda taze balık yiyebileceğiniz sakin bir Ege kasabası.

Dünyanın Gözü Bu Rotalarda: Yabancı Turistlerin Akın Ettiği Türkiye’nin En Popüler 25 Yeri

9. Düden Şelalesi (Antalya)

Akdeniz'e dökülen koluyla görsel bir şölen sunan şelale, doğa fotoğrafçılarının vazgeçilmezi.

Devasa kayalıklardan doğrudan Akdeniz'e dökülen suların yarattığı o muazzam manzarayı izleyebileceğiniz ve harika seyahat fotoğrafları yakalayabileceğiniz bir nokta.

Dünyanın Gözü Bu Rotalarda: Yabancı Turistlerin Akın Ettiği Türkiye’nin En Popüler 25 Yeri

10. Uludağ (Bursa)

Kış turizminin ve kayak sezonunun Türkiye'deki en köklü ve popüler merkezi olan Uludağ küresel anlamda da en sevilen kış tatili merkezlerinden biri olmayı başardı.

Dünyanın Gözü Bu Rotalarda: Yabancı Turistlerin Akın Ettiği Türkiye’nin En Popüler 25 Yeri

11. Ölüdeniz / Blue Lagoon (Fethiye)

Durgun suyu ve turkuaz tonlarıyla dünyanın en güzel plajları arasında gösterilen doğa harikası.

Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayıp o çarşaf gibi turkuaz denizi kuş bakışı izleyebileceğiniz, dünyanın en meşhur plajlarından biri.

Dünyanın Gözü Bu Rotalarda: Yabancı Turistlerin Akın Ettiği Türkiye’nin En Popüler 25 Yeri

12. Kayaköy (Fethiye)

Yamaçta terk edilmiş yüzlerce tarihi taş evin arasında yürürken, geçmişin izlerini ve oradaki hüzünlü sessizliği hissedebileceğiniz eski bir Rum köyü.

Terk edilmiş tarihi taş evleriyle hayalet köy olarak anılan, mistik atmosfere sahip olan Kayaköy, ziyaretçilerine açık hava müzesi deneyimi sunuyor

Dünyanın Gözü Bu Rotalarda: Yabancı Turistlerin Akın Ettiği Türkiye’nin En Popüler 25 Yeri

13. Prens Adaları (İstanbul)

Büyükada, Heybeliada ve Burgazada başta olmak üzere İstanbul'un yanı başındaki motorsuz araç trafiğine sahip kaçış noktası.

Vapurdan indiğiniz an begonvilli sokakları ve bisiklet zili sesleriyle sizi karşılayacak.

Dünyanın Gözü Bu Rotalarda: Yabancı Turistlerin Akın Ettiği Türkiye’nin En Popüler 25 Yeri

14. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi (İstanbul)

Mimarlık tarihinin dönüm noktası kabul edilen, asırlara meydan okuyan küresel kültür mirası.

Devasa kubbesinin altına geçip yukarı baktığınızda, asırlardır farklı medeniyetlerin bıraktığı ortak tarihi ihtişamı görebileceksiniz.

Dünyanın Gözü Bu Rotalarda: Yabancı Turistlerin Akın Ettiği Türkiye’nin En Popüler 25 Yeri

15. Topkapı Sarayı (İstanbul)

Osmanlı padişahlarının yüzyıllarca yaşadığı, mukaddes emanetleri ve devasa koleksiyonları barındıran tarihi merkez.

Padişahların yaşadığı Harem odalarını gezip kutsal emanetleri ve paha biçilemez kaşıkçı elmasını yakından görebilirsiniz.

Dünyanın Gözü Bu Rotalarda: Yabancı Turistlerin Akın Ettiği Türkiye’nin En Popüler 25 Yeri

16. Antalya Merkez (Akdeniz Kıyısı)

Kaleiçi'nin tarihi sokakları, Hadrian Kapısı ve palmiyeli caddeleriyle Akdeniz turizminin başkenti.

Dünyanın Gözü Bu Rotalarda: Yabancı Turistlerin Akın Ettiği Türkiye’nin En Popüler 25 Yeri

17. Göreme (Kapadokya)

Açık hava müzesi ve kaya oyma kiliseleriyle Kapadokya bölgesinin kalbi konumundaki tarihi yerleşim.

Kayalara oyulmuş bin yıllık kiliseleri ve yeraltı yaşam alanlarını gezerek Kapadokya'nın tarihi kalbini keşfedebilirsiniz.

Dünyanın Gözü Bu Rotalarda: Yabancı Turistlerin Akın Ettiği Türkiye’nin En Popüler 25 Yeri

18. Bodrum (Muğla / Ege Kıyısı)

Beyaz evleri, kalesi ve hareketli gece hayatıyla dünya sosyetesinin de uğrak noktası olan tatil beldesi.

Dünyanın Gözü Bu Rotalarda: Yabancı Turistlerin Akın Ettiği Türkiye’nin En Popüler 25 Yeri

19. Kaş (Antalya / Akdeniz Kıyısı)

Arabanızı park edip dar sokaklarındaki bohem dükkanları gezebileceğiniz, deniz kaplumbağalarıyla dalış yapıp antik tiyatrosunda gün batımını izleyebileceğiniz yer.

Dünyanın Gözü Bu Rotalarda: Yabancı Turistlerin Akın Ettiği Türkiye’nin En Popüler 25 Yeri

20. Patara Antik Kenti ve Plajı (Kaş yakınları)

Dünyanın ilk demokratik meclis binasına ve kilometrelerce uzanan kum tepelerine sahip Likya başkenti de listede!

Burası, çölü andıran devasa kum tepelerinde yürüyüp film sahnelerini aratmayan fotoğraflar çekilebileceğiniz, kilometrelerce uzanan tarihi bir sahil.

Dünyanın Gözü Bu Rotalarda: Yabancı Turistlerin Akın Ettiği Türkiye’nin En Popüler 25 Yeri

21. Kelebekler Vadisi (Fethiye)

Sarp kayalıklarla çevrili, sadece deniz yoluyla ulaşılabilen saklı bir doğa cenneti.

Dev kayalıkların arkasında saklanan bu plaja sadece teknelerle ulaşıp, dış dünyadan tamamen izole bir şekilde doğanın tadını çıkarabiliyorsunuz.

Ayrıca Likya Yolu'nda gerçekleştireceğiniz yürüyüşle vadiyi yukarıdan görerek bu eşsiz manzaraya şahitlik edebilirsiniz.

Dünyanın Gözü Bu Rotalarda: Yabancı Turistlerin Akın Ettiği Türkiye’nin En Popüler 25 Yeri

22. Köprülü Kanyon Milli Parkı (Manavgat, Antalya)

Rafting tutkunlarının bir numaralı adresi olan, göz alıcı nehir manzaralarına sahip milli park.

Buz gibi akan nehirde rafting yaparak macera dolu bir gün geçirebileceğiniz bu kanyon, doğa sporları meraklılarının Akdeniz'deki favori adresi.

Dünyanın Gözü Bu Rotalarda: Yabancı Turistlerin Akın Ettiği Türkiye’nin En Popüler 25 Yeri

23. Marmaris (Muğla / Ege Kıyısı)

Yeşil ile mavinin birleştiği saklı koyları, çam ormanları ve büyük marinasıyla deniz turizminin merkezlerinden biri.

Dünya çapında namı olan bu popüler liman kentinde gizli kalan koyları keşfedebilir, karadan ulaşımın mümkün olmadığı koylara tekne turlarıyla uğrayarak deniz tatilinin tadını çıkarabilirsiniz.