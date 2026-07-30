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Dünyanın Gözü Bu Rotalarda: Yabancı Turistlerin Akın Ettiği Türkiye'nin En Popüler 25 Yeri
Dünyanın Gözü Bu Rotalarda: Yabancı Turistlerin Akın Ettiği Türkiye'nin En Popüler 25 Yeri
Milyonlarca ziyaretçinin bıraktığı dijital ayak izleri incelendi ve son yılın turizm verileriyle harita yeniden şekillendi. Yıllardır zirveyi bırakmayan noktalar geride kalırken, turistlerin favorisi olan en popüler 25 yer netleşti.
Giriş Tarihi: 30.07.2026 09:11
Güncelleme Tarihi: 30.07.2026 09:21