Dünyanın Gözü Bu Rotalarda: Yabancı Turistlerin Akın Ettiği Türkiye’nin En Popüler 25 Yeri

Geniş kapsamlı turizm analizleri, yabancı turistlerin hangi bölgelere yoğunlaştığını gösterdi. Seyahat trendleri değişse de Türkiye'nin turizm cazibesi değişmedi. Zirve mücadelesinin hareketlendiği raporda, bu sezonun en çok öne çıkan noktaları dikkat çekiyor. İşte Türkiye'nin en popüler 25 yeri ve turistlerin en sevdiği tatil noktaları;