Düzce'nini Akçakoca ilçesinde etkili olan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 50 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle dalga boyu 5 metreye ulaştı. Dev dalgalar sahili döverken balıkçılar şiddetli rüzgar nedeniyle denize açılamadı. Meteoroloji şiddetli rüzgar ve yağmurun iki gün daha etkili olacağını belirterek uyardı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizdeki dalga boyu 5 metreye ulaştı.
İlçede sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini artıran şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.
DALGA BOYU: 5 METRE
Limandaki mendireği aşan dalgaların boyu 5 metreye kadar ulaştı.
Düzce'de hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar dev dalgalara yol açtı!
Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar teknelerini limandaki güvenli bölgelere çekti.
Meteoroloji yetkilileri, şiddetli rüzgar ve yağmurun iki gün daha bölgede etkili olacağını bildirdi.