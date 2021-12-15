Trend Galeri Trend Yaşam Düzce’de hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar dev dalgalara yol açtı!

Düzce’de hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar dev dalgalara yol açtı!

Düzce'nini Akçakoca ilçesinde etkili olan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 50 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle dalga boyu 5 metreye ulaştı. Dev dalgalar sahili döverken balıkçılar şiddetli rüzgar nedeniyle denize açılamadı. Meteoroloji şiddetli rüzgar ve yağmurun iki gün daha etkili olacağını belirterek uyardı.