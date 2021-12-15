Trend Galeri Trend Yaşam Düzce’de hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar dev dalgalara yol açtı!

Düzce’de hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar dev dalgalara yol açtı!

Düzce'nini Akçakoca ilçesinde etkili olan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 50 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle dalga boyu 5 metreye ulaştı. Dev dalgalar sahili döverken balıkçılar şiddetli rüzgar nedeniyle denize açılamadı. Meteoroloji şiddetli rüzgar ve yağmurun iki gün daha etkili olacağını belirterek uyardı.

Giriş Tarihi: 15.12.2021 23:18 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 23:35
Düzce’de hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar dev dalgalara yol açtı!

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizdeki dalga boyu 5 metreye ulaştı.

Düzce’de hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar dev dalgalara yol açtı!

İlçede sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini artıran şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

Düzce’de hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar dev dalgalara yol açtı!

DALGA BOYU: 5 METRE

Limandaki mendireği aşan dalgaların boyu 5 metreye kadar ulaştı.

Düzce'de hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar dev dalgalara yol açtı!

Düzce’de hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar dev dalgalara yol açtı!

Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar teknelerini limandaki güvenli bölgelere çekti.

Düzce’de hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar dev dalgalara yol açtı!

Meteoroloji yetkilileri, şiddetli rüzgar ve yağmurun iki gün daha bölgede etkili olacağını bildirdi.

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